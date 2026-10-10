Chartgalerie - Top / Flop Aktien Wochenrückblick Kalenderwoche 41/26
Foto: Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
Liebe wallstreetONLINE Nutzer,
in wöchentlichen Abschnitten bieten wir Ihnen die 5 Top und Flop Aktien der Kalenderwoche 41/26, übersichtlich in einer Chartgalerie dargestellt, an. Es werden jeweils die Top und Flop Aktien folgender Indizes in einer Galerie gezeigt: DAX, TecDAX, US 30, US Tech 100, Eurozone 50, CH 20, AT 20, HK 50.
Die Zusammenstellung steht Ihnen am Samstag, mit den Daten der vergangenen Woche zur Verfügung. Abonnieren Sie jetzt den Autor um stets auf dem Laufenden zu sein.
Viel Spaß beim Gebrauch dieser übersichtlichen, kumulierten Wertpapier Darstellung!
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DAXTecDAXUS 30US Tech 100Eurozone 50CH 20AT 20HK 50
Zalando
Performance KW 41/26: +7,89 %
Performance KW 41/26: +7,89 %
DAX Top 1
Qiagen
Performance KW 41/26: +7,05 %
Performance KW 41/26: +7,05 %
DAX Top 2
Scout24
Performance KW 41/26: +6,63 %
Performance KW 41/26: +6,63 %
DAX Top 3
adidas
Performance KW 41/26: +6,17 %
Performance KW 41/26: +6,17 %
DAX Top 4
Hannover Rueck
Performance KW 41/26: +5,18 %
Performance KW 41/26: +5,18 %
DAX Top 5
Bayer
Performance KW 41/26: -3,59 %
Performance KW 41/26: -3,59 %
DAX Flop 1
Deutsche Bank
Performance KW 41/26: -3,88 %
Performance KW 41/26: -3,88 %
DAX Flop 2
Fresenius Medical Care
Performance KW 41/26: -5,21 %
Performance KW 41/26: -5,21 %
DAX Flop 3
MTU Aero Engines
Performance KW 41/26: -5,36 %
Performance KW 41/26: -5,36 %
DAX Flop 4
Deutsche Telekom
Performance KW 41/26: -5,51 %
Performance KW 41/26: -5,51 %
DAX Flop 5
Nemetschek
Performance KW 41/26: +9,77 %
Performance KW 41/26: +9,77 %
TecDAX Top 1
TeamViewer
Performance KW 41/26: +9,09 %
Performance KW 41/26: +9,09 %
TecDAX Top 2
Qiagen
Performance KW 41/26: +7,05 %
Performance KW 41/26: +7,05 %
TecDAX Top 3
ATOSS Software
Performance KW 41/26: +5,31 %
Performance KW 41/26: +5,31 %
TecDAX Top 4
Carl Zeiss Meditec
Performance KW 41/26: +3,61 %
Performance KW 41/26: +3,61 %
TecDAX Top 5
Evotec
Performance KW 41/26: -7,41 %
Performance KW 41/26: -7,41 %
TecDAX Flop 1
Nordex
Performance KW 41/26: -7,72 %
Performance KW 41/26: -7,72 %
TecDAX Flop 2
Elmos Semiconductor
Performance KW 41/26: -8,05 %
Performance KW 41/26: -8,05 %
TecDAX Flop 3
OHB
Performance KW 41/26: -8,68 %
Performance KW 41/26: -8,68 %
TecDAX Flop 4
SUESS MicroTec
Performance KW 41/26: -12,27 %
Performance KW 41/26: -12,27 %
TecDAX Flop 5
Visa (A)
Performance KW 41/26: +7,11 %
Performance KW 41/26: +7,11 %
US 30 Top 1
Walmart
Performance KW 41/26: +6,95 %
Performance KW 41/26: +6,95 %
US 30 Top 2
Walt Disney
Performance KW 41/26: +5,99 %
Performance KW 41/26: +5,99 %
US 30 Top 3
Cisco Systems
Performance KW 41/26: +5,76 %
Performance KW 41/26: +5,76 %
US 30 Top 4
Salesforce
Performance KW 41/26: -2,37 %
Performance KW 41/26: -2,37 %
US 30 Top 5
NVIDIA
Performance KW 41/26: -2,50 %
Performance KW 41/26: -2,50 %
US 30 Flop 1
Caterpillar
Performance KW 41/26: -5,05 %
Performance KW 41/26: -5,05 %
US 30 Flop 2
Verizon Communications
Performance KW 41/26: -9,30 %
Performance KW 41/26: -9,30 %
US 30 Flop 3
Constellation Energy
Performance KW 41/26: +14,75 %
Performance KW 41/26: +14,75 %
US Tech 100 Top 1
Shopify
Performance KW 41/26: +12,40 %
Performance KW 41/26: +12,40 %
US Tech 100 Top 2
Palantir
Performance KW 41/26: +10,81 %
Performance KW 41/26: +10,81 %
US Tech 100 Top 3
Autodesk
Performance KW 41/26: +10,50 %
Performance KW 41/26: +10,50 %
US Tech 100 Top 4
MercadoLibre
Performance KW 41/26: +8,61 %
Performance KW 41/26: +8,61 %
US Tech 100 Top 5
CoreWeave Registered (A)
Performance KW 41/26: -9,18 %
Performance KW 41/26: -9,18 %
US Tech 100 Flop 1
Nebius Group Registered (A)
Performance KW 41/26: -10,05 %
Performance KW 41/26: -10,05 %
US Tech 100 Flop 2
Teradyne
Performance KW 41/26: -10,52 %
Performance KW 41/26: -10,52 %
US Tech 100 Flop 3
Intel
Performance KW 41/26: -10,74 %
Performance KW 41/26: -10,74 %
US Tech 100 Flop 4
Arm Holdings
Performance KW 41/26: -14,27 %
Performance KW 41/26: -14,27 %
US Tech 100 Flop 5
adidas
Performance KW 41/26: +6,17 %
Performance KW 41/26: +6,17 %
Eurozone 50 Top 1
Anheuser-Busch InBev
Performance KW 41/26: +5,91 %
Performance KW 41/26: +5,91 %
Eurozone 50 Top 2
Münchener Rück
Performance KW 41/26: +4,80 %
Performance KW 41/26: +4,80 %
Eurozone 50 Top 3
ENI
Performance KW 41/26: +4,74 %
Performance KW 41/26: +4,74 %
Eurozone 50 Top 4
BASF
Performance KW 41/26: +4,02 %
Performance KW 41/26: +4,02 %
Eurozone 50 Top 5
Deutsche Telekom
Performance KW 41/26: -5,51 %
Performance KW 41/26: -5,51 %
Eurozone 50 Flop 1
ING Group
Performance KW 41/26: -5,63 %
Performance KW 41/26: -5,63 %
Eurozone 50 Flop 2
SAFRAN
Performance KW 41/26: -7,03 %
Performance KW 41/26: -7,03 %
Eurozone 50 Flop 3
Schneider Electric
Performance KW 41/26: -9,97 %
Performance KW 41/26: -9,97 %
Eurozone 50 Flop 4
argenx
Performance KW 41/26: -16,65 %
Performance KW 41/26: -16,65 %
Eurozone 50 Flop 5
Swiss Re
Performance KW 41/26: +3,63 %
Performance KW 41/26: +3,63 %
CH 20 Top 1
Galderma Group
Performance KW 41/26: +3,48 %
Performance KW 41/26: +3,48 %
CH 20 Top 2
Roche Holding Bearer Participation Cert
Performance KW 41/26: +3,41 %
Performance KW 41/26: +3,41 %
CH 20 Top 3
Amrize
Performance KW 41/26: -3,13 %
Performance KW 41/26: -3,13 %
CH 20 Top 4
Logitech International
Performance KW 41/26: -4,03 %
Performance KW 41/26: -4,03 %
CH 20 Top 5
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Performance KW 41/26: +3,86 %
Performance KW 41/26: +3,86 %
AT 20 Top 1
DO & CO
Performance KW 41/26: +3,17 %
Performance KW 41/26: +3,17 %
AT 20 Top 2
OMV
Performance KW 41/26: +1,91 %
Performance KW 41/26: +1,91 %
AT 20 Top 3
Wienerberger
Performance KW 41/26: -7,78 %
Performance KW 41/26: -7,78 %
AT 20 Top 4
Lenzing
Performance KW 41/26: -19,97 %
Performance KW 41/26: -19,97 %
AT 20 Top 5
MTR
Performance KW 41/26: +19,52 %
Performance KW 41/26: +19,52 %
HK 50 Top 1
JD.com Registered (A)
Performance KW 41/26: +10,69 %
Performance KW 41/26: +10,69 %
HK 50 Top 2
Sinopharm Group (H)
Performance KW 41/26: +7,60 %
Performance KW 41/26: +7,60 %
HK 50 Top 3
New Oriental Education & Technology Group
Performance KW 41/26: +7,51 %
Performance KW 41/26: +7,51 %
HK 50 Top 4
Link Real Estate Investment Trust
Performance KW 41/26: +7,39 %
Performance KW 41/26: +7,39 %
HK 50 Top 5
Techtronic Industries
Performance KW 41/26: -4,61 %
Performance KW 41/26: -4,61 %
HK 50 Flop 1
CSPC Pharmaceutical Group
Performance KW 41/26: -5,78 %
Performance KW 41/26: -5,78 %
HK 50 Flop 2
Sands China
Performance KW 41/26: -6,62 %
Performance KW 41/26: -6,62 %
HK 50 Flop 3
Innovent Biologics
Performance KW 41/26: -6,64 %
Performance KW 41/26: -6,64 %
HK 50 Flop 4
Hua Hong Semiconductor
Performance KW 41/26: -10,07 %
Performance KW 41/26: -10,07 %
HK 50 Flop 5
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