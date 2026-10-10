Die Newron Pharmaceuticals-Aktie rutscht ab: Im Forum wächst die Sorge

Die stärksten positiven Argumente knüpfen an eine im Forum verbreitete Zusammenfassung eines Managementgesprächs an. Demnach sollen Gentests, strengere Ausschlusskriterien und zusätzliche kardiologische Prüfungen mögliche Risikopatienten erkennen. Mehrere Beiträge sehen darin einen konkreten Weg, die Bedenken auszuräumen. Ob diese Maßnahmen ausreichen und von der FDA akzeptiert werden, ist damit jedoch nicht belegt.

Die Newron-Pharmaceuticals-Aktie verlor in der vergangenen Woche 7,7 Prozent. Für intensive Diskussionen auf wallstreetONLINE sorgten vor allem Berichte über Sicherheitsbedenken der US-Arzneimittelbehörde FDA beim Schizophrenie-Wirkstoff Evenamide. Die Community stritt darüber, ob zusätzliche Untersuchungen einen berichteten US-Studienstopp überwinden können oder größere Entwicklungsrisiken drohen. Die Kursspanne von 5,50 bis 8,72 Euro und das zuletzt 1,9-fache Handelsvolumen gegenüber dem Wochenschnitt unterstreichen die Unruhe.

Optimistische Stimmen verweisen zudem auf die im Forum geschilderten unterschiedlichen Umstände der Todesfälle. Sie halten einen Zusammenhang mit Evenamide nicht für erwiesen und werten die berichtete Fortsetzung der Studien außerhalb der USA als ermutigend. Daraus folgt allerdings weder ein Nachweis der Sicherheit noch eine gesicherte Aussicht auf Zulassung. Entscheidend bleibt aus Sicht vieler Diskussionsteilnehmer, ob belastbare Wirksamkeitsdaten den möglichen Nutzen des Präparats bestätigen.

Auf der kritischen Seite steht dieselbe offene Sicherheitsfrage. Mehrere Beiträge betonen, dass Einschätzungen von Prüfärzten mögliche Risiken nicht abschließend ausschließen. Unklar bleibt für die Community auch, ob zusätzliche Tests bereits behandelte Patienten betreffen und welche Folgen dies für Rekrutierung und Zeitplan hätte. Die im Forum genannten Fristen für eine Antwort an die FDA und deren Prüfung werden deshalb teilweise als ambitioniert bewertet.

Kommunikation belastet das Vertrauen

Wiederholt kritisiert wird die Informationspolitik. Nach Einschätzung mehrerer Teilnehmer seien die Hintergründe der Todesfälle und der Behördenbedenken zu spät oder zu wenig verständlich erläutert worden. Die nachgereichten Erklärungen werden zwar begrüßt, beseitigen den Vertrauensverlust aber nicht vollständig. Ein Zusammenhang zwischen dieser Kritik und einzelnen Kursbewegungen lässt sich aus den Beiträgen nicht nachweisen.

Die Marktkapitalisierung von 156,77 Millionen Euro erscheint einigen Anlegern angesichts des erhofften Studienpotenzials niedrig. Diese Bewertung hängt jedoch wesentlich von noch ausstehenden Ergebnissen ab. Der am 8. Oktober veröffentlichte Kauf von Stefan Weber liefert einen bestätigten Bezugspunkt; die Community beurteilt seine Signalwirkung unterschiedlich. Ein Insiderkauf beantwortet die klinischen Fragen nicht.

In der kommenden Woche richtet sich der Blick auf mögliche Präzisierungen zu Sicherheitsmaßnahmen und Studienfortschritt. Laut der im Forum verbreiteten Gesprächszusammenfassung wird der Abschluss der Randomisierung von ENIGMA-TRS-1 Mitte Oktober erwartet; dies ist hier kein unabhängig bestätigter Termin. Neue Studiendaten erwartet die Community erst im ersten Quartal 2027. Kurzfristig bleiben 5,50 Euro als Unterstützung und 8,72 Euro als Widerstand die maßgeblichen Kursmarken.

Newron Pharmaceuticals Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance -7,7 % Wochenhoch / Wochentief 8,72€ / 5,50€ KGV (Vorjahr) -39,92 Marktkapitalisierung 156,77 Mio.EUR

Stand: 10.10.2026, 09:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 8,72€ und das Wochentief bei 5,50€ die zunächst wichtigsten Marken.

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