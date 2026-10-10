Top-Performance: Joel Greenblatt legt kräftig zu

Joel Greenblatt erzielt ein sehr starkes Quartal und steigert sein Portfolio um 31.94 % auf 41.435.205.021 USD. Besonders Atlassian Registered (A) sorgten für kräftige Gewinne. Auffällige Aufstockungen deuten auf klaren Optimismus hin.

Hedgefonds passen ihre Depots oft taktisch an – je nach Marktphase. 13F-Daten zeigen diese Bewegungen und geben einen klaren Blick auf makroökonomische oder thematische Umstellungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Top Positionen nach Gewicht Die Top Positionen basieren auf der Gewichtung innerhalb des Portfolios. Die größte Position hier ist SPDR S&P500 ETF mit 20,53 %, gefolgt von Apple mit 2,00 % und NVIDIA mit 1,94 %.

Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % * SPDR S&P500 ETF 20,53 % 8.508.238.863 USD 746,77 USD +4,26 % Apple 2,00 % 827.714.280 USD 289,36 USD +16,33 % NVIDIA 1,94 % 804.155.107 USD 200,09 USD +14,65 % Die Top Positionen basieren auf der Gewichtung innerhalb des Portfolios. Die größte Position hier ist SPDR S&P500 ETF mit 20,53 %, gefolgt von Apple mit 2,00 % und NVIDIA mit 1,94 %.

Neu Aufgebaute Positionen Es folgen Positionen, die innerhalb des letzten Quartals neu in das Portfolio aufgenommen wurden. Diese sind nach ihrer Gewichtung sortiert. Die Top 3 Verteilung ist wie folgt: DuPont de Nemours mit 0,18 %, Honeywell Technologies mit 0,05 % und Honeywell Aerospace mit 0,03 %.

Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % * DuPont de Nemours 0,18 % 74.036.019 USD 135,6401 USD -4,12 % Honeywell Technologies 0,05 % 18.780.508 USD 223,9000 USD -7,22 % Honeywell Aerospace 0,03 % 10.384.901 USD 221,0776 USD -28,54 % Tidal Trust III Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF 0,02 % 10.214.480 USD 25,5362 USD +2,25 % Liberty Media (C) 0,02 % 10.134.408 USD 95,14000 USD -1,10 % Es folgen Positionen, die innerhalb des letzten Quartals neu in das Portfolio aufgenommen wurden. Diese sind nach ihrer Gewichtung sortiert. Die Top 3 Verteilung ist wie folgt: DuPont de Nemours mit 0,18 %, Honeywell Technologies mit 0,05 % und Honeywell Aerospace mit 0,03 %.

Aufgestockte Positionen Die Liste umfasst Positionen, die innerhalb des letzten Quartals aufgestockt wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind SPDR S&P500 ETF mit 20,53 %, iShs Cr S&P500 mit 0,80 % und Snowflake Registered (A) mit 0,63 %.

Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % * SPDR S&P500 ETF 20,53 % 8.508.238.863 USD 746,77 USD +4,26 % iShs Cr S&P500 0,80 % 333.423.801 USD 748,8900 USD +4,42 % Snowflake Registered (A) 0,63 % 262.625.167 USD 254,50 USD +45,02 % Amazon 0,48 % 200.089.290 USD 238,34 USD +10,16 % Alphabet 0,48 % 198.184.537 USD 357,3700 USD -1,60 % Die Liste umfasst Positionen, die innerhalb des letzten Quartals aufgestockt wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind SPDR S&P500 ETF mit 20,53 %, iShs Cr S&P500 mit 0,80 % und Snowflake Registered (A) mit 0,63 %.

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Reduzierte Positionen Aufgeführt sind Positionen, die innerhalb des letzten Quartals reduziert wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Apple mit 2,00 %, NVIDIA mit 1,94 % und Gotham Enhanced 500 ETF mit 1,66 %.

Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % * Apple 2,00 % 827.714.280 USD 289,36 USD +16,33 % NVIDIA 1,94 % 804.155.107 USD 200,09 USD +14,65 % Gotham Enhanced 500 ETF 1,66 % 688.864.803 USD 40,6003 USD +18,88 % Micron Technology 0,35 % 146.789.905 USD 1.154,29 USD -10,76 % SanDisk Corporation 0,34 % 140.700.686 USD 2.273,73 USD -30,04 % Aufgeführt sind Positionen, die innerhalb des letzten Quartals reduziert wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Apple mit 2,00 %, NVIDIA mit 1,94 % und Gotham Enhanced 500 ETF mit 1,66 %.

Verkaufte Positionen Es folgen 5 Positionen, die innerhalb des letzten Quartals vollständig aus dem Portfolio verkauft wurden.

Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % * Astronics 0,00 % 1.553.274 USD 66,72999 USD -3,48 % Honeywell International 0,00 % 29.446.058 USD 226,0300 USD +0,70 % Brooks Automation 0,00 % 1.053.584 USD 21,13000 USD +79,18 % CRA International 0,00 % 1.904.842 USD 161,8800 USD +8,98 % Canadian Natural Resources 0,00 % 6.490.154 USD 48,73000 USD +1,89 % Es folgen 5 Positionen, die innerhalb des letzten Quartals vollständig aus dem Portfolio verkauft wurden.



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Disclaimer

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Er basiert ausschließlich auf öffentlich zugänglichen 13F-Informationen sowie Kursdaten. Anlageentscheidungen sollten zusätzlich auf fundamentalen Analysen, Marktentwicklungen und individueller Risikobereitschaft basieren.

* Die angegebenen Kurse und der daraus errechnete Gesamtwert, beziehen sich auf den Schlusskurs des letzten Börsentages des jeweiligen Quartals und entsprechen dem Bewertungsstichtag der 13F-Einreichung.



