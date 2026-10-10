13F-Update
Top-Performance: Joel Greenblatt legt kräftig zu
Das Portfolio von Joel Greenblatt liefert ein starkes Quartal. Mit +31.94 % steigt der Wert auf 41.435.205.021 USD. Auffällig sind deutliche Aufstockungen und Gewinne bei mehreren Kernwerten.
Foto: wallstreetONLINE / OpenAI
Hedgefonds passen ihre Depots oft taktisch an – je nach Marktphase. 13F-Daten zeigen diese Bewegungen und geben einen klaren Blick auf makroökonomische oder thematische Umstellungen.
Joel Greenblatt erzielt ein sehr starkes Quartal und steigert sein Portfolio um 31.94 % auf 41.435.205.021 USD. Besonders Atlassian Registered (A) sorgten für kräftige Gewinne. Auffällige Aufstockungen deuten auf klaren Optimismus hin.
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Top Positionen nach GewichtDie Top Positionen basieren auf der Gewichtung innerhalb des Portfolios. Die größte Position hier ist SPDR S&P500 ETF mit 20,53 %, gefolgt von Apple mit 2,00 % und NVIDIA mit 1,94 %.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|20,53 %
|8.508.238.863 USD
|746,77 USD
|+4,26 %
|2,00 %
|827.714.280 USD
|289,36 USD
|+16,33 %
|1,94 %
|804.155.107 USD
|200,09 USD
|+14,65 %
Neu Aufgebaute PositionenEs folgen Positionen, die innerhalb des letzten Quartals neu in das Portfolio aufgenommen wurden. Diese sind nach ihrer Gewichtung sortiert. Die Top 3 Verteilung ist wie folgt: DuPont de Nemours mit 0,18 %, Honeywell Technologies mit 0,05 % und Honeywell Aerospace mit 0,03 %.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|0,18 %
|74.036.019 USD
|135,6401 USD
|-4,12 %
|0,05 %
|18.780.508 USD
|223,9000 USD
|-7,22 %
|0,03 %
|10.384.901 USD
|221,0776 USD
|-28,54 %
|0,02 %
|10.214.480 USD
|25,5362 USD
|+2,25 %
|0,02 %
|10.134.408 USD
|95,14000 USD
|-1,10 %
Aufgestockte PositionenDie Liste umfasst Positionen, die innerhalb des letzten Quartals aufgestockt wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind SPDR S&P500 ETF mit 20,53 %, iShs Cr S&P500 mit 0,80 % und Snowflake Registered (A) mit 0,63 %.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|20,53 %
|8.508.238.863 USD
|746,77 USD
|+4,26 %
|0,80 %
|333.423.801 USD
|748,8900 USD
|+4,42 %
|0,63 %
|262.625.167 USD
|254,50 USD
|+45,02 %
|0,48 %
|200.089.290 USD
|238,34 USD
|+10,16 %
|0,48 %
|198.184.537 USD
|357,3700 USD
|-1,60 %
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Reduzierte PositionenAufgeführt sind Positionen, die innerhalb des letzten Quartals reduziert wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Apple mit 2,00 %, NVIDIA mit 1,94 % und Gotham Enhanced 500 ETF mit 1,66 %.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|2,00 %
|827.714.280 USD
|289,36 USD
|+16,33 %
|1,94 %
|804.155.107 USD
|200,09 USD
|+14,65 %
|1,66 %
|688.864.803 USD
|40,6003 USD
|+18,88 %
|0,35 %
|146.789.905 USD
|1.154,29 USD
|-10,76 %
|0,34 %
|140.700.686 USD
|2.273,73 USD
|-30,04 %
Verkaufte PositionenEs folgen 5 Positionen, die innerhalb des letzten Quartals vollständig aus dem Portfolio verkauft wurden.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|0,00 %
|1.553.274 USD
|66,72999 USD
|-3,48 %
|0,00 %
|29.446.058 USD
|226,0300 USD
|+0,70 %
|0,00 %
|1.053.584 USD
|21,13000 USD
|+79,18 %
|0,00 %
|1.904.842 USD
|161,8800 USD
|+8,98 %
|0,00 %
|6.490.154 USD
|48,73000 USD
|+1,89 %
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Disclaimer
Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Er basiert ausschließlich auf öffentlich zugänglichen 13F-Informationen sowie Kursdaten. Anlageentscheidungen sollten zusätzlich auf fundamentalen Analysen, Marktentwicklungen und individueller Risikobereitschaft basieren.
* Die angegebenen Kurse und der daraus errechnete Gesamtwert, beziehen sich auf den Schlusskurs des letzten Börsentages des jeweiligen Quartals und entsprechen dem Bewertungsstichtag der 13F-Einreichung.
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