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    13F-Update

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    Top-Performance: Joel Greenblatt legt kräftig zu

    Das Portfolio von Joel Greenblatt liefert ein starkes Quartal. Mit +31.94 % steigt der Wert auf 41.435.205.021 USD. Auffällig sind deutliche Aufstockungen und Gewinne bei mehreren Kernwerten.

    13F-Update - Top-Performance: Joel Greenblatt legt kräftig zu
    Foto: wallstreetONLINE / OpenAI

    Hedgefonds passen ihre Depots oft taktisch an – je nach Marktphase. 13F-Daten zeigen diese Bewegungen und geben einen klaren Blick auf makroökonomische oder thematische Umstellungen.

    Joel Greenblatt erzielt ein sehr starkes Quartal und steigert sein Portfolio um 31.94 % auf 41.435.205.021 USD. Besonders Atlassian Registered (A) sorgten für kräftige Gewinne. Auffällige Aufstockungen deuten auf klaren Optimismus hin.

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    Top Positionen nach Gewicht

    Die Top Positionen basieren auf der Gewichtung innerhalb des Portfolios. Die größte Position hier ist SPDR S&P500 ETF mit 20,53 %, gefolgt von Apple mit 2,00 % und NVIDIA mit 1,94 %.

    Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % *
    SPDR S&P500 ETF
    		20,53 % 8.508.238.863 USD 746,77 USD +4,26 %
    Apple
    		2,00 % 827.714.280 USD 289,36 USD +16,33 %
    NVIDIA
    		1,94 % 804.155.107 USD 200,09 USD +14,65 %

    Neu Aufgebaute Positionen

    Es folgen Positionen, die innerhalb des letzten Quartals neu in das Portfolio aufgenommen wurden. Diese sind nach ihrer Gewichtung sortiert. Die Top 3 Verteilung ist wie folgt: DuPont de Nemours mit 0,18 %, Honeywell Technologies mit 0,05 % und Honeywell Aerospace mit 0,03 %.

    Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % *
    DuPont de Nemours
    		0,18 % 74.036.019 USD 135,6401 USD -4,12 %
    Honeywell Technologies
    		0,05 % 18.780.508 USD 223,9000 USD -7,22 %
    Honeywell Aerospace
    		0,03 % 10.384.901 USD 221,0776 USD -28,54 %
    Tidal Trust III Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF
    		0,02 % 10.214.480 USD 25,5362 USD +2,25 %
    Liberty Media (C)
    		0,02 % 10.134.408 USD 95,14000 USD -1,10 %

    Aufgestockte Positionen

    Die Liste umfasst Positionen, die innerhalb des letzten Quartals aufgestockt wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind SPDR S&P500 ETF mit 20,53 %, iShs Cr S&P500 mit 0,80 % und Snowflake Registered (A) mit 0,63 %.

    Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % *
    SPDR S&P500 ETF
    		20,53 % 8.508.238.863 USD 746,77 USD +4,26 %
    iShs Cr S&P500
    		0,80 % 333.423.801 USD 748,8900 USD +4,42 %
    Snowflake Registered (A)
    		0,63 % 262.625.167 USD 254,50 USD +45,02 %
    Amazon
    		0,48 % 200.089.290 USD 238,34 USD +10,16 %
    Alphabet
    		0,48 % 198.184.537 USD 357,3700 USD -1,60 %
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    Reduzierte Positionen

    Aufgeführt sind Positionen, die innerhalb des letzten Quartals reduziert wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Apple mit 2,00 %, NVIDIA mit 1,94 % und Gotham Enhanced 500 ETF mit 1,66 %.

    Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % *
    Apple
    		2,00 % 827.714.280 USD 289,36 USD +16,33 %
    NVIDIA
    		1,94 % 804.155.107 USD 200,09 USD +14,65 %
    Gotham Enhanced 500 ETF
    		1,66 % 688.864.803 USD 40,6003 USD +18,88 %
    Micron Technology
    		0,35 % 146.789.905 USD 1.154,29 USD -10,76 %
    SanDisk Corporation
    		0,34 % 140.700.686 USD 2.273,73 USD -30,04 %

    Verkaufte Positionen

    Es folgen 5 Positionen, die innerhalb des letzten Quartals vollständig aus dem Portfolio verkauft wurden.

    Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % *
    Astronics
    		0,00 % 1.553.274 USD 66,72999 USD -3,48 %
    Honeywell International
    		0,00 % 29.446.058 USD 226,0300 USD +0,70 %
    Brooks Automation
    		0,00 % 1.053.584 USD 21,13000 USD +79,18 %
    CRA International
    		0,00 % 1.904.842 USD 161,8800 USD +8,98 %
    Canadian Natural Resources
    		0,00 % 6.490.154 USD 48,73000 USD +1,89 %

    Leser, die ausführlichere Informationen zu diesem Superinvestor suchen, finden diese hier auf der entsprechenden Investor-Detailseite.

    Disclaimer

    Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Er basiert ausschließlich auf öffentlich zugänglichen 13F-Informationen sowie Kursdaten. Anlageentscheidungen sollten zusätzlich auf fundamentalen Analysen, Marktentwicklungen und individueller Risikobereitschaft basieren.
    * Die angegebenen Kurse und der daraus errechnete Gesamtwert, beziehen sich auf den Schlusskurs des letzten Börsentages des jeweiligen Quartals und entsprechen dem Bewertungsstichtag der 13F-Einreichung.




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