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    13F-Update

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    David Tepper mit starkem Quartal: +30.13 %

    Das Portfolio von David Tepper liefert ein starkes Quartal. Mit +30.13 % steigt der Wert auf 7.625.911.349 USD. Auffällig sind deutliche Aufstockungen und Gewinne bei mehreren Kernwerten.

    13F-Update - David Tepper mit starkem Quartal: +30.13 %
    Foto: wallstreetONLINE / OpenAI

    Hedgefonds passen ihre Depots oft taktisch an – je nach Marktphase. 13F-Daten zeigen diese Bewegungen und geben einen klaren Blick auf makroökonomische oder thematische Umstellungen.

    David Tepper erzielt ein sehr starkes Quartal und steigert sein Portfolio um 30.13 % auf 7.625.911.349 USD. Besonders Meta Platforms (A) sorgten für kräftige Gewinne. Auffällige Aufstockungen deuten auf klaren Optimismus hin.

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    Top Positionen nach Gewicht

    Die Top Positionen basieren auf der Gewichtung innerhalb des Portfolios. Die größte Position hier ist Amazon mit 15,63 %, gefolgt von Micron Technology mit 14,76 % und Taiwan Semiconductor Manufacturing mit 10,33 %.

    Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % *
    Amazon
    		15,63 % 1.191.700.000 USD 238,34 USD +10,16 %
    Micron Technology
    		14,76 % 1.125.432.750 USD 1.154,29 USD -10,76 %
    Taiwan Semiconductor Manufacturing
    		10,33 % 787.990.500 USD 477,57 USD -5,01 %

    Neu Aufgebaute Positionen

    Es folgen Positionen, die innerhalb des letzten Quartals neu in das Portfolio aufgenommen wurden. Diese sind nach ihrer Gewichtung sortiert. Die Top 3 Verteilung ist wie folgt: Apple mit 3,17 %, Boeing mit 2,27 % und American Airlines Group mit 1,78 %.

    Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % *
    Apple
    		3,17 % 241.615.600 USD 289,36 USD +16,33 %
    Boeing
    		2,27 % 173.176.000 USD 216,47 USD -12,03 %
    American Airlines Group
    		1,78 % 135.525.000 USD 18,07 USD -29,41 %
    CoreWeave Registered (A)
    		1,41 % 107.328.806 USD 99,54 USD -17,46 %
    Broadcom
    		0,74 % 56.662.500 USD 377,75 USD +7,21 %

    Aufgestockte Positionen

    Die Liste umfasst Positionen, die innerhalb des letzten Quartals aufgestockt wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Amazon mit 15,63 %, Taiwan Semiconductor Manufacturing mit 10,33 % und Alphabet Registered (C) mit 8,57 %.

    Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % *
    Amazon
    		15,63 % 1.191.700.000 USD 238,34 USD +10,16 %
    Taiwan Semiconductor Manufacturing
    		10,33 % 787.990.500 USD 477,57 USD -5,01 %
    Alphabet Registered (C)
    		8,57 % 653.660.500 USD 353,33 USD -1,53 %
    Uber Technologies
    		7,28 % 555.204.163 USD 72,16 USD -0,90 %
    iShares MSCI South Korea ETF
    		6,42 % 489.607.500 USD 201,90 USD -12,28 %
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    Reduzierte Positionen

    Aufgeführt sind Positionen, die innerhalb des letzten Quartals reduziert wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Micron Technology mit 14,76 %, Alibaba Group mit 2,52 % und Advanced Micro Devices mit 1,50 %.

    Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % *
    Micron Technology
    		14,76 % 1.125.432.750 USD 1.154,29 USD -10,76 %
    Alibaba Group
    		2,52 % 191.960.000 USD 95,98 USD +16,00 %
    Advanced Micro Devices
    		1,50 % 114.729.725 USD 580,91 USD +4,65 %
    Qualcomm
    		0,61 % 46.197.500 USD 184,79 USD +6,38 %
    Whirlpool
    		0,37 % 28.185.300 USD 39,42 USD -26,86 %

    Verkaufte Positionen

    Es folgen 5 Positionen, die innerhalb des letzten Quartals vollständig aus dem Portfolio verkauft wurden.

    Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % *
    Ball
    		0,00 % 49.475.070 USD 59,11 USD +10,78 %
    Corning
    		0,00 % 153.578.115 USD 135,97 USD +15,23 %
    Microsoft
    		0,00 % 33.315.300 USD 370,17 USD +44,57 %
    Unitedhealth Group
    		0,00 % 24.353.100 USD 270,59 USD +40,25 %
    KrSh CSI Ch Int
    		0,00 % 30.704.400 USD 28,43 USD -12,22 %

    Leser, die ausführlichere Informationen zu diesem Superinvestor suchen, finden diese hier auf der entsprechenden Investor-Detailseite.

    Disclaimer

    Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Er basiert ausschließlich auf öffentlich zugänglichen 13F-Informationen sowie Kursdaten. Anlageentscheidungen sollten zusätzlich auf fundamentalen Analysen, Marktentwicklungen und individueller Risikobereitschaft basieren.
    * Die angegebenen Kurse und der daraus errechnete Gesamtwert, beziehen sich auf den Schlusskurs des letzten Börsentages des jeweiligen Quartals und entsprechen dem Bewertungsstichtag der 13F-Einreichung.




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