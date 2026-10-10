13F-Update
David Tepper mit starkem Quartal: +30.13 %
Das Portfolio von David Tepper liefert ein starkes Quartal. Mit +30.13 % steigt der Wert auf 7.625.911.349 USD. Auffällig sind deutliche Aufstockungen und Gewinne bei mehreren Kernwerten.
Foto: wallstreetONLINE / OpenAI
Hedgefonds passen ihre Depots oft taktisch an – je nach Marktphase. 13F-Daten zeigen diese Bewegungen und geben einen klaren Blick auf makroökonomische oder thematische Umstellungen.
David Tepper erzielt ein sehr starkes Quartal und steigert sein Portfolio um 30.13 % auf 7.625.911.349 USD. Besonders Meta Platforms (A) sorgten für kräftige Gewinne. Auffällige Aufstockungen deuten auf klaren Optimismus hin.
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Top Positionen nach GewichtDie Top Positionen basieren auf der Gewichtung innerhalb des Portfolios. Die größte Position hier ist Amazon mit 15,63 %, gefolgt von Micron Technology mit 14,76 % und Taiwan Semiconductor Manufacturing mit 10,33 %.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|15,63 %
|1.191.700.000 USD
|238,34 USD
|+10,16 %
|14,76 %
|1.125.432.750 USD
|1.154,29 USD
|-10,76 %
|10,33 %
|787.990.500 USD
|477,57 USD
|-5,01 %
Neu Aufgebaute PositionenEs folgen Positionen, die innerhalb des letzten Quartals neu in das Portfolio aufgenommen wurden. Diese sind nach ihrer Gewichtung sortiert. Die Top 3 Verteilung ist wie folgt: Apple mit 3,17 %, Boeing mit 2,27 % und American Airlines Group mit 1,78 %.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|3,17 %
|241.615.600 USD
|289,36 USD
|+16,33 %
|2,27 %
|173.176.000 USD
|216,47 USD
|-12,03 %
|1,78 %
|135.525.000 USD
|18,07 USD
|-29,41 %
|1,41 %
|107.328.806 USD
|99,54 USD
|-17,46 %
|0,74 %
|56.662.500 USD
|377,75 USD
|+7,21 %
Aufgestockte PositionenDie Liste umfasst Positionen, die innerhalb des letzten Quartals aufgestockt wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Amazon mit 15,63 %, Taiwan Semiconductor Manufacturing mit 10,33 % und Alphabet Registered (C) mit 8,57 %.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|15,63 %
|1.191.700.000 USD
|238,34 USD
|+10,16 %
|10,33 %
|787.990.500 USD
|477,57 USD
|-5,01 %
|8,57 %
|653.660.500 USD
|353,33 USD
|-1,53 %
|7,28 %
|555.204.163 USD
|72,16 USD
|-0,90 %
|6,42 %
|489.607.500 USD
|201,90 USD
|-12,28 %
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Reduzierte PositionenAufgeführt sind Positionen, die innerhalb des letzten Quartals reduziert wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Micron Technology mit 14,76 %, Alibaba Group mit 2,52 % und Advanced Micro Devices mit 1,50 %.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|14,76 %
|1.125.432.750 USD
|1.154,29 USD
|-10,76 %
|2,52 %
|191.960.000 USD
|95,98 USD
|+16,00 %
|1,50 %
|114.729.725 USD
|580,91 USD
|+4,65 %
|0,61 %
|46.197.500 USD
|184,79 USD
|+6,38 %
|0,37 %
|28.185.300 USD
|39,42 USD
|-26,86 %
Verkaufte PositionenEs folgen 5 Positionen, die innerhalb des letzten Quartals vollständig aus dem Portfolio verkauft wurden.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|0,00 %
|49.475.070 USD
|59,11 USD
|+10,78 %
|0,00 %
|153.578.115 USD
|135,97 USD
|+15,23 %
|0,00 %
|33.315.300 USD
|370,17 USD
|+44,57 %
|0,00 %
|24.353.100 USD
|270,59 USD
|+40,25 %
|0,00 %
|30.704.400 USD
|28,43 USD
|-12,22 %
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Disclaimer
Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Er basiert ausschließlich auf öffentlich zugänglichen 13F-Informationen sowie Kursdaten. Anlageentscheidungen sollten zusätzlich auf fundamentalen Analysen, Marktentwicklungen und individueller Risikobereitschaft basieren.
* Die angegebenen Kurse und der daraus errechnete Gesamtwert, beziehen sich auf den Schlusskurs des letzten Börsentages des jeweiligen Quartals und entsprechen dem Bewertungsstichtag der 13F-Einreichung.
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