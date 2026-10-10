David Tepper mit starkem Quartal: +30.13 %

David Tepper erzielt ein sehr starkes Quartal und steigert sein Portfolio um 30.13 % auf 7.625.911.349 USD. Besonders Meta Platforms (A) sorgten für kräftige Gewinne. Auffällige Aufstockungen deuten auf klaren Optimismus hin.

Hedgefonds passen ihre Depots oft taktisch an – je nach Marktphase. 13F-Daten zeigen diese Bewegungen und geben einen klaren Blick auf makroökonomische oder thematische Umstellungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Top Positionen nach Gewicht Die Top Positionen basieren auf der Gewichtung innerhalb des Portfolios. Die größte Position hier ist Amazon mit 15,63 %, gefolgt von Micron Technology mit 14,76 % und Taiwan Semiconductor Manufacturing mit 10,33 %.

Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % * Amazon 15,63 % 1.191.700.000 USD 238,34 USD +10,16 % Micron Technology 14,76 % 1.125.432.750 USD 1.154,29 USD -10,76 % Taiwan Semiconductor Manufacturing 10,33 % 787.990.500 USD 477,57 USD -5,01 % Die Top Positionen basieren auf der Gewichtung innerhalb des Portfolios. Die größte Position hier ist Amazon mit 15,63 %, gefolgt von Micron Technology mit 14,76 % und Taiwan Semiconductor Manufacturing mit 10,33 %.

Neu Aufgebaute Positionen Es folgen Positionen, die innerhalb des letzten Quartals neu in das Portfolio aufgenommen wurden. Diese sind nach ihrer Gewichtung sortiert. Die Top 3 Verteilung ist wie folgt:

Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % * Apple 3,17 % 241.615.600 USD 289,36 USD +16,33 % Boeing 2,27 % 173.176.000 USD 216,47 USD -12,03 % American Airlines Group 1,78 % 135.525.000 USD 18,07 USD -29,41 % CoreWeave Registered (A) 1,41 % 107.328.806 USD 99,54 USD -17,46 % Broadcom 0,74 % 56.662.500 USD 377,75 USD +7,21 % Es folgen Positionen, die innerhalb des letzten Quartals neu in das Portfolio aufgenommen wurden. Diese sind nach ihrer Gewichtung sortiert. Die Top 3 Verteilung ist wie folgt: Apple mit 3,17 %, Boeing mit 2,27 % und American Airlines Group mit 1,78 %.

Aufgestockte Positionen Die Liste umfasst Positionen, die innerhalb des letzten Quartals aufgestockt wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Amazon mit 15,63 %, Taiwan Semiconductor Manufacturing mit 10,33 % und Alphabet Registered (C) mit 8,57 %.

Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % * Amazon 15,63 % 1.191.700.000 USD 238,34 USD +10,16 % Taiwan Semiconductor Manufacturing 10,33 % 787.990.500 USD 477,57 USD -5,01 % Alphabet Registered (C) 8,57 % 653.660.500 USD 353,33 USD -1,53 % Uber Technologies 7,28 % 555.204.163 USD 72,16 USD -0,90 % iShares MSCI South Korea ETF 6,42 % 489.607.500 USD 201,90 USD -12,28 % Die Liste umfasst Positionen, die innerhalb des letzten Quartals aufgestockt wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Amazon mit 15,63 %, Taiwan Semiconductor Manufacturing mit 10,33 % und Alphabet Registered (C) mit 8,57 %.

Reduzierte Positionen Aufgeführt sind Positionen, die innerhalb des letzten Quartals reduziert wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Micron Technology mit 14,76 %, Alibaba Group mit 2,52 % und Advanced Micro Devices mit 1,50 %.

Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % * Micron Technology 14,76 % 1.125.432.750 USD 1.154,29 USD -10,76 % Alibaba Group 2,52 % 191.960.000 USD 95,98 USD +16,00 % Advanced Micro Devices 1,50 % 114.729.725 USD 580,91 USD +4,65 % Qualcomm 0,61 % 46.197.500 USD 184,79 USD +6,38 % Whirlpool 0,37 % 28.185.300 USD 39,42 USD -26,86 % Aufgeführt sind Positionen, die innerhalb des letzten Quartals reduziert wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Micron Technology mit 14,76 %, Alibaba Group mit 2,52 % und Advanced Micro Devices mit 1,50 %.

Verkaufte Positionen Es folgen 5 Positionen, die innerhalb des letzten Quartals vollständig aus dem Portfolio verkauft wurden.

Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % * Ball 0,00 % 49.475.070 USD 59,11 USD +10,78 % Corning 0,00 % 153.578.115 USD 135,97 USD +15,23 % Microsoft 0,00 % 33.315.300 USD 370,17 USD +44,57 % Unitedhealth Group 0,00 % 24.353.100 USD 270,59 USD +40,25 % KrSh CSI Ch Int 0,00 % 30.704.400 USD 28,43 USD -12,22 % Es folgen 5 Positionen, die innerhalb des letzten Quartals vollständig aus dem Portfolio verkauft wurden.



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Disclaimer

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Er basiert ausschließlich auf öffentlich zugänglichen 13F-Informationen sowie Kursdaten. Anlageentscheidungen sollten zusätzlich auf fundamentalen Analysen, Marktentwicklungen und individueller Risikobereitschaft basieren.

* Die angegebenen Kurse und der daraus errechnete Gesamtwert, beziehen sich auf den Schlusskurs des letzten Börsentages des jeweiligen Quartals und entsprechen dem Bewertungsstichtag der 13F-Einreichung.



