Warner Bros. Discovery: Aktie auf Dreijahreshoch, Aufwärtstrend intakt

Am 5. Oktober 2026 schloss die Warner Bros. Discovery Aktie bei 27,60 und damit auf ihrem Dreijahreshoch. Der Abstand zum Dreijahrestief beträgt rund 348 Prozent. Seit dem Sprung von 24,215 auf 26,855 am 21. September hat sich der Kurs auf erhöhtem Niveau behauptet. Die anschließend überwiegend höheren Schlusskurse unterstreichen die derzeit positive charttechnische Verfassung.

Die Warner Bros. Discovery (A) Aktie hat in den vergangenen drei Jahren einen markanten Trendwechsel vollzogen. Nach 10,12 zu Beginn im Oktober 2023 fiel der Kurs bis zum 12. August 2024 auf das Dreijahrestief von 6,161. Die anschließende Erholung blieb zunächst wechselhaft, bevor sich der Aufwärtstrend ab September 2025 deutlich beschleunigte. Im Dezember erreichte die Aktie 25,545. Nach einer längeren Konsolidierung folgte im September 2026 der Ausbruch auf neue Höchststände. Insgesamt beträgt der Kursgewinn seit Beginn des Zeitraums rund 173 Prozent.

200-Tage-Linie bestätigt den Aufwärtstrend

Die 200-Tage-Linie liegt bei rund 23,83. Der aktuelle Schlusskurs notiert damit 15,8 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Dieser deutliche Vorsprung stützt das langfristig positive Trendbild. Zugleich zeigt der Abstand, dass die Aktie bereits weit über ihrem mittelfristigen Kursmittel handelt und Spielraum für eine Annäherung an die Durchschnittslinie besteht.

Unterstützungen und Widerstände im Blick

Eine erste mögliche Unterstützung bildet die jüngste Kurszone zwischen 26,855 und 27,095. Darunter rückt das frühere Hoch bei 25,545 als potenzielle Auffangmarke in den Fokus. Weitere Unterstützung bietet der mehrfach erreichte Bereich um 24,76 bis 24,85. Auf der Oberseite ist 27,60 die entscheidende Hürde. Oberhalb dieses Dreijahreshochs lassen sich aus dem bisherigen Kursverlauf keine weiteren Widerstände ableiten.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Warner Bros. Discovery (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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