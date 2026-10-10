Passives Einkommen leicht gemacht: Diese Aktie lockt mit +3,71 %

NIFCO gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,71 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +30,89 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 12,18 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide. Wer vor fünf Jahren in NIFCO investiert hat, konnte, auf Kursebene, eine Gesamtrendite von +16,74 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht. NIFCO verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert. Mit +3,71 % Dividendenrendite bietet NIFCO ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +30,89 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells. Langfristige Anleger schätzen NIFCO für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,71 % , das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 12,18. NIFCO weist eine Marktkapitalisierung von 1,40 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,71 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

NIFCO ist ein führender Hersteller von Kunststoffkomponenten für die Automobilindustrie, bekannt für Qualität und Innovation. Hauptkonkurrenten sind ITW und A. Raymond. Stärken liegen in Technologie und Nachhaltigkeit.

Dividendenwachstum als wichtiger Renditetreiber

Für langfristige Anleger ist nicht nur die aktuelle Dividendenrendite entscheidend, sondern auch das Wachstum der Ausschüttung. NIFCO konnte die Dividende zuletzt im Durchschnitt um +30,89 % pro Jahr steigern. Dadurch kann sich die persönliche Dividendenrendite auf den ursprünglichen Kaufpreis über die Jahre deutlich verbessern.

NIFCO Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.10.2026

Die NIFCO Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um 0,00 % auf 13,950€ zulegen. Das sind 0,000 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Beispielrechnung für 12.000 € Euro Jahresdividende

Für eine jährliche Dividende von 12.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,71 %, eine Investition von etwa 323.451€ benötigt.

Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%) 2027 91,00 +65,45 % +3,71 % 2026 55,00 +46,67 % +2,42 % 2025 37,50 +17,19 % +1,99 % 2024 32,00 0,00 % +1,63 %

Warum NIFCO für passives Einkommen geeignet ist

Attraktive Dividendenrendite: +3,71 %

Stetiges Dividendenwachstum: +30,89 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum

Bewertung: KGV von 12,18

Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

Welche Risiken sollten Anleger beachten?

Auch bei etablierten Dividendenwerten gibt es Risiken. Eine Dividende ist nicht garantiert und kann bei sinkenden Gewinnen, schwächerem Cashflow oder steigender Verschuldung gekürzt werden. Zudem können Währungseffekte, konjunkturelle Schwankungen oder branchenspezifische Belastungen die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Anleger sollten daher nicht nur auf die aktuelle Dividendenrendite achten, sondern auch auf Gewinnentwicklung, Bilanzqualität und zukünftige Wachstumsperspektiven.

Wie viel Kapital wäre für verschiedene Dividendenziele nötig?

Gewünschte Jahresdividende Benötigtes Kapital 1.000 € 26.955 € 3.000 € 80.863 € 6.000 € 161.726 € 12.000 € 323.451 €

NIFCO Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,33 % 1 Monat +1,45 % 3 Monate +1,45 % 1 Jahr +10,28 %

Informationen zur NIFCO Aktie

Es gibt 100 Mio. NIFCO Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,40 Mrd. € wert.

NIFCO Aktie jetzt kaufen?

Ob die NIFCO Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NIFCO Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.