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    Anleger sind tief gespalten

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    Stillstand bei Rheinmetall: Im Forum wächst der Streit über die Bewertung

    Die Rheinmetall-Aktie kam in dieser Woche kaum vom Fleck. In der Community treffen Hoffnungen auf Weitere Großaufträge durch Europas Aufrüstung auf Sorgen vor Hohe Bewertung bei unsicherer langfristiger Auslastung. Neue Impulse könnten schon bald für Bewegung sorgen.

    Anleger sind tief gespalten - Stillstand bei Rheinmetall: Im Forum wächst der Streit über die Bewertung
    Foto: 472849734

    Rheinmetall verlor in der vergangenen Woche 1,5 Prozent. Im wallstreetONLINE-Forum sorgte vor allem der Streit über die langfristige Auftragssicherheit für intensive Diskussionen: Rechtfertigen erwartete Rüstungsbestellungen die Bewertung, oder steckt bereits zu viel Wachstum im Kurs? Unterschiedliche, in den Beiträgen angeführte Analysteneinschätzungen verschärften die Debatte. Insgesamt wurden 90 relevante Beiträge von 20 Nutzern an vier Tagen erfasst.

    Wie weit trägt der Auftragsboom?

    Den zentralen Streitpunkt lieferte eine im Forum wiedergegebene Analystenstudie. Demnach seien für 2030 erst 29 Prozent des erwarteten Umsatzes vertraglich gesichert. Diese Angabe ist hier nicht unabhängig bestätigt, prägte aber die Diskussion: Kritische Stimmen sehen darin eine Lücke zwischen langfristigen Wachstumserwartungen und verbindlichen Bestellungen. Andere halten die Betrachtung für zu statisch. Sie erwarten, dass Rheinmetall bis dahin weitere Aufträge gewinnt, und verweisen auf den aus ihrer Sicht anhaltenden Aufrüstungsbedarf Europas.

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    Besonders konkret wurde diese Hoffnung beim Projekt Arminius. Mehrere Beiträge verbinden damit die Aussicht auf einen umfangreichen Boxer-Auftrag und zusätzliche Serviceerlöse. Die genannten Milliardenbeträge und Vergabetermine sind jedoch Angaben aus der Community, keine gesicherten Informationen. Auch unter den optimistischen Stimmen bleibt eine entscheidende Frage offen: Würde eine verbindliche Bestellung neue Kursimpulse liefern, oder ist sie bereits weitgehend eingepreist?

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    Politische Risiken wurden ebenfalls kontrovers bewertet. Einige Teilnehmer befürchten, dass Instabilität auf Bundesebene weitere Beschaffungen verzögern könnte. Andere widersprechen einer unmittelbaren Verbindung zwischen Konflikten in einem Bundesland und Entscheidungen des Bundestags. Für die Aktie relevant erscheint damit weniger die politische Zuspitzung als die Frage, ob erwartete Rahmenverträge tatsächlich in verbindliche Abrufe münden.

    Bewertung verlangt mehr als Bestellfantasie

    Die kritische Seite richtet den Blick auf die Umsetzung. Neue Geschäftsfelder könnten nach Einschätzung einzelner Teilnehmer Wachstum eröffnen, zugleich aber Investitionen erfordern und Wettbewerb mit etablierten Anbietern bedeuten. Die Meldung zur Sprachsteuerung autonomer Drohnenschwärme liefert einen konkreten technologischen Bezug. Wie stark solche Anwendungen künftig zum Ergebnis beitragen, lässt sich daraus allerdings nicht ableiten.

    Bei einer Marktkapitalisierung von 42,93 Milliarden Euro und einem KGV auf Vorjahresbasis von 104,62 ist die Bewertung anspruchsvoll. Entsprechend diskutiert die Community nicht nur den Auftragseingang, sondern auch den freien Cashflow. Optimisten erwarten eine Verbesserung; vorsichtigere Stimmen würden bereits einen geringeren Mittelabfluss positiv werten. Belastbare neue Zahlen dazu liegen in den bereitgestellten Informationen nicht vor.

    In der kommenden Woche stehen deshalb neue Hinweise zu verbindlichen Bestellungen und deren Umsetzung im Fokus. Ein bestätigter Unternehmenstermin ist nicht angegeben. Kursseitig bilden 993,90 Euro am Wochenhoch den Widerstand und 910,10 Euro am Wochentief die Unterstützung. Das zuletzt nur 0,6-fache Handelsvolumen gegenüber dem Wochenschnitt macht zudem die Umsatzentwicklung bei einem möglichen Ausbruch aus dieser Spanne relevant.

    Rheinmetall Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance -1,5 %
    Wochenhoch / Wochentief 993,90€ / 910,10€
    KGV (Vorjahr) 104,62
    Marktkapitalisierung 42,93 Mrd.EUR

    Stand: 10.10.2026, 11:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 993,90€ und das Wochentief bei 910,10€ die zunächst wichtigsten Marken.

    Rheinmetall

    -0,39 %
    -1,45 %
    -10,91 %
    -11,36 %
    -51,64 %
    +289,38 %
    +980,27 %
    +1.405,61 %
    +40.266,85 %
    ISIN:DE0007030009WKN:703000
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    Zur Rheinmetall Diskussion im wallstreetONLINE-Forum



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