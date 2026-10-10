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    Hochbahn-Vorstand zweifelt an Wasserstoffbussen

    Für Sie zusammengefasst
    • Hochbahn zweifelt am Einsatz von Wasserstoffbussen
    • Wasserstoffbusse erfüllen Qualitätsstandards nicht
    • Batteriebusse sollen 2031 60 Prozent erreichen
    Hochbahn-Vorstand zweifelt an Wasserstoffbussen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    HAMBURG (dpa-AFX) - Hochbahn-Vorstandssprecher Jens-Günter Lang zweifelt nach eigener Aussage am Einsatz von Wasserstoffbussen in Hamburg. "Wir betreiben seit knapp einem Jahr fünf Busse und sie sind immer noch nicht endgültig abgenommen, da sie den Qualitätsanforderungen nicht genügen", sagte Lang im Interview der Deutschen Presse-Agentur. Lang weiter: "Wir erkennen, das ist nicht unser Weg." Die Hochbahn hatte im März 2023 fünf Brennstoffzellenbusse bei einem Anbieter aus Polen bestellt, um sie zu testen.

    Lang sagte, die Busse seien seltener betriebsbereit als Dieselbusse und Elektrobusse, weil die Technik vergleichsweise komplex sei. Zudem seien die Betriebskosten hoch. Grünen Wasserstoff bezeichnete Lang als "unfassbar teuer". Grüner Wasserstoff wird mithilfe von Strom aus erneuerbaren Energiequellen wie Sonne und Wind hergestellt.

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    Die Hochbahn kauft mehr und mehr Batteriebusse, weil sie im Betrieb weniger klimaschädlich sind als Dieselbusse. Nach jüngsten Angaben unterhält die Hochbahn mehr als 1.100 Busse, davon fahren rund 430 elektrisch. Bis 2031 soll der Anteil der Batteriebusse von annähernd 40 Prozent auf 60 Prozent steigen./lkm/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Daimler Truck Holding Aktie

    Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,84 % und einem Kurs von 28,24 auf Tradegate (09. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Daimler Truck Holding Aktie um -0,19 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,06 %.

    Die Marktkapitalisierung von Daimler Truck Holding bezifferte sich zuletzt auf 31,74 Mrd..

    Daimler Truck Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3500 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 51,00EUR. Von den letzten 6 Analysten der Daimler Truck Holding Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 63,00EUR was eine Bandbreite von -5,93 %/+51,95 % bedeutet.





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