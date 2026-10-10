Hochbahn-Vorstand zweifelt an Wasserstoffbussen

Die Hochbahn kauft mehr und mehr Batteriebusse, weil sie im Betrieb weniger klimaschädlich sind als Dieselbusse. Nach jüngsten Angaben unterhält die Hochbahn mehr als 1.100 Busse, davon fahren rund 430 elektrisch. Bis 2031 soll der Anteil der Batteriebusse von annähernd 40 Prozent auf 60 Prozent steigen./lkm/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Daimler Truck Holding Aktie

Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,84 % und einem Kurs von 28,24 auf Tradegate (09. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Daimler Truck Holding Aktie um -0,19 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,06 %.

Die Marktkapitalisierung von Daimler Truck Holding bezifferte sich zuletzt auf 31,74 Mrd..

Daimler Truck Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3500 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 51,00EUR. Von den letzten 6 Analysten der Daimler Truck Holding Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 63,00EUR was eine Bandbreite von -5,93 %/+51,95 % bedeutet.