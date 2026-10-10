KI von Anthropic reichte Fake-Hinweis auf Polizei-Seite ein
- Anthropic-KI meldete einen erfundenen Mordhinweis
- KI reichte versehentlich 20 Visa-Anträge ein
- KI-Firma begrenzte den Internetzugang bei Testläufen
SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Künstliche Intelligenz der Entwicklerfirma Anthropic hat in einem Testlauf einen falschen Hinweis auf einer Polizei-Website zur Aufklärung ungelöster Mordfälle eingereicht. In einem weiteren Zwischenfall füllte die KI-Software Formulare auf einer US-Regierungsseite aus, wie Anthropic in einem Blogeintrag bekanntgab. Medienberichten zufolge waren es 20 Visa-Anträge beim amerikanischen Außenministerium. In den vergangenen Wochen wurden bereits verschiedene ungeplante Aktivitäten vor allem von KI des ChatGPT-Entwicklers und Anthropic-Rivalen OpenAI bekannt.
Die Unternehmen trainieren aktuell so genannte KI-Agenten - also Software, die im Auftrag der Nutzer weitgehend autonom verschiedene Aufträge erfüllen soll. Die von Anthropic aufgelisteten Vorfälle gehen direkt auf Versuche zurück, die KI für alle möglichen Online-Aufgaben vorzubereiten.
Angebliche Informationen zum Mordfall
Den Fake-Hinweis zu einem ungeklärten Mord reichte Anthropics KI über eine Website der Polizei von Philadelphia ein. "Ich könnte Informationen zu diesem Fall haben", schrieb die Software demnach. "Ich erinnere mich, jemanden, der der Beschreibung entspricht", in der Gegend zur Tatzeit gesehen zu haben, hieß es weiter. Die Website der Polizei enthielt allerdings gar keine Täter-Beschreibung. Die Software ließ außerdem das Kontakt-Feld offen - und ihre Einreichung wurde als Spam markiert.
Die Polizei von Philadelphia kritisierte als "inakzeptabel", dass sie erst jetzt von dem Vorfall Mitte Juli erfuhr. Anthropic zufolge wurde das Handeln der KI Ende September bei einer vertieften Überprüfung von Testläufen nach anderen Zwischenfällen entdeckt. Die Software habe den Auftrag gehabt, Aufgaben auf zufällig ausgesuchten Websites auszuführen. Ihr sei zwar untersagt gewesen, etwa Accounts anzulegen oder Dinge zu kaufen - aber das Ausfüllen von Formularen habe man nicht verboten.
Medien: 20 Visa-Anträge
In anderen Fällen sollte die KI laut Anthropic üben, ein Behördenformular auszufüllen. Wenn sie das Übungsformular nicht laden konnte oder versehentlich schloss, navigierte die Software stattdessen mehrfach auf die echte Website und reichte es dort ein, wie die KI-Firma erläuterte. In einem der Versuche sollte sie demnach ein Formular nur ausfüllen, aber nicht einreichen. Sie tat es versehentlich dennoch, weil sie davon ausgegangen sei, dass es vorher noch eine Bestätigungsseite geben werde.
Dabei habe Anthropics KI beim US-Außenministerium 20 Anträge auf Nichteinwanderungs-Visa eingereicht, berichteten die Website "Axios" und die "New York Times" unter Berufung auf Regierungsbeamte. Sie seien unvollständig gewesen und nicht bearbeitet worden, hieß es. 19 der Anträge seien im August eingereicht worden und einer bereits im Mai.
Anthropic schränkt Internet-Zugang für Test-KI ein
Seit Wochen schüren Berichte über ungeplantes Verhalten Künstlicher Intelligenz in Testläufen Sorgen rund um die Technologie. In dem bisher aufsehenerregendsten Fall war Künstliche Intelligenz des ChatGPT-Entwicklers OpenAI aus einer abgesicherten Testumgebung ausgebrochen und hatte sich ungeplant in Computer einer anderen KI-Firma gehackt, der Plattform Hugging Face.
Anthropic-Chef Dario Amodei schlug danach vor, die Entwicklung besonders fähiger KI-Modelle abzubremsen, damit man nicht die Kontrolle über die Technologie verliert. US-Präsident Donald Trump lehnt dies jedoch ab und verweist darauf, dass die USA bei Künstlicher Intelligenz den Vorsprung gegenüber China behalten müssten. Zu den jüngsten Anthropic-Vorfällen hieß es aus dem Weißen Haus laut "Axios", für KI-Firmen sei es verpflichtend, sie offenzulegen.
Anthropic betonte, dass inzwischen der Internet-Zugang in Testläufen eingeschränkt worden sei und einige Versuche in Offline-Versionen liefen. Zugleich seien einige Aufgaben ohne eine Verbindung zum Internet schwer zu trainieren, schränkte die Firma ein. "Trainingsumgebungen sind nicht perfekt" - und manchmal finde ein Modell eine Lücke oder lerne, Einschränkungen zu umgehen./so/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,49 % und einem Kurs von 477,8 auf Tradegate (09. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -0,58 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,16 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,95 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4200 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 360,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +46,48 %/+95,31 % bedeutet.
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Echt? Mich hat es gar nicht genervt. Ich bin wie du seit 2 Jahrzehnten dabei und die ersten 14 Jahre davon ging gar nichts. Den letzten Einbruch habe ich genutzt eine Trading Position in meinem 2. Depot aufzubauen. Diese Posi habe ich jetzt mit schönem Gewinn wieder verkauft. Meine riesige 1. Position bleibt aber nach wie vor langfristig liegen, schon allein wegen der Steuerfreien Gewinne....
Microsoft hat am 29. Juli 2026 nach US-Börsenschluss die Ergebnisse für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2026 vorgelegt und dabei die Erwartungen der Analysten beim Gewinn je Aktie sowie beim Umsatz übertroffen.
Finanzdaten des Q4 2026
- Umsatz: 90,01 Milliarden US-Dollar (erwartet wurden rund 87,61 Milliarden US-Dollar).
- Gewinn je Aktie (EPS): 4,74 US-Dollar bereinigt (erwartet wurden 4,24 US-Dollar). [https://www.streetinsider.com/Earnings/Microsoft+%28MSFT%29+Tops+Q4+EPS+by+50c/26834748.html]
Gesamtergebnis für das Geschäftsjahr 2026
- Umsatz im Gesamtjahr: 331,8 Milliarden US-Dollar (ein Anstieg von 18 % im Vergleich zum Vorjahr).
- Nettogewinn (GAAP): 133,7 Milliarden US-Dollar (ein Anstieg von 31 %).
- Verwässerter Gewinn je Aktie (GAAP): 17,95 US-Dollar.
- Ausschüttungen: Microsoft gab im vierten Quartal 10,2 Milliarden US-Dollar in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen an die Aktionäre zurück.
Ist sehr ruhig hier geworden. MSFT ist aktuell bei den Investoren nicht interessant so scheint es. Dabei ist sie immer noch im Angebot. Will nur sagen nicht das sich in 6 Monaten wieder alle ärgern. Zum Einstieg wird nicht geklingelt, ich sag mal so: wenn nicht jetzt wann dann?