🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicrosoft AktievorwärtsNachrichten zu Microsoft
    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    KI von Anthropic reichte Fake-Hinweis auf Polizei-Seite ein

    Für Sie zusammengefasst
    • Anthropic-KI meldete einen erfundenen Mordhinweis
    • KI reichte versehentlich 20 Visa-Anträge ein
    • KI-Firma begrenzte den Internetzugang bei Testläufen
    KI von Anthropic reichte Fake-Hinweis auf Polizei-Seite ein
    Foto: Arne Dedert - DPA

    SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Künstliche Intelligenz der Entwicklerfirma Anthropic hat in einem Testlauf einen falschen Hinweis auf einer Polizei-Website zur Aufklärung ungelöster Mordfälle eingereicht. In einem weiteren Zwischenfall füllte die KI-Software Formulare auf einer US-Regierungsseite aus, wie Anthropic in einem Blogeintrag bekanntgab. Medienberichten zufolge waren es 20 Visa-Anträge beim amerikanischen Außenministerium. In den vergangenen Wochen wurden bereits verschiedene ungeplante Aktivitäten vor allem von KI des ChatGPT-Entwicklers und Anthropic-Rivalen OpenAI bekannt.

    Die Unternehmen trainieren aktuell so genannte KI-Agenten - also Software, die im Auftrag der Nutzer weitgehend autonom verschiedene Aufträge erfüllen soll. Die von Anthropic aufgelisteten Vorfälle gehen direkt auf Versuche zurück, die KI für alle möglichen Online-Aufgaben vorzubereiten.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Alphabet Registered (C)!
    Long
    326,19€
    Basispreis
    2,11
    Ask
    × 14,72
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    369,81€
    Basispreis
    2,10
    Ask
    × 14,79
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Angebliche Informationen zum Mordfall

    Den Fake-Hinweis zu einem ungeklärten Mord reichte Anthropics KI über eine Website der Polizei von Philadelphia ein. "Ich könnte Informationen zu diesem Fall haben", schrieb die Software demnach. "Ich erinnere mich, jemanden, der der Beschreibung entspricht", in der Gegend zur Tatzeit gesehen zu haben, hieß es weiter. Die Website der Polizei enthielt allerdings gar keine Täter-Beschreibung. Die Software ließ außerdem das Kontakt-Feld offen - und ihre Einreichung wurde als Spam markiert.

    Die Polizei von Philadelphia kritisierte als "inakzeptabel", dass sie erst jetzt von dem Vorfall Mitte Juli erfuhr. Anthropic zufolge wurde das Handeln der KI Ende September bei einer vertieften Überprüfung von Testläufen nach anderen Zwischenfällen entdeckt. Die Software habe den Auftrag gehabt, Aufgaben auf zufällig ausgesuchten Websites auszuführen. Ihr sei zwar untersagt gewesen, etwa Accounts anzulegen oder Dinge zu kaufen - aber das Ausfüllen von Formularen habe man nicht verboten.

    Medien: 20 Visa-Anträge

    In anderen Fällen sollte die KI laut Anthropic üben, ein Behördenformular auszufüllen. Wenn sie das Übungsformular nicht laden konnte oder versehentlich schloss, navigierte die Software stattdessen mehrfach auf die echte Website und reichte es dort ein, wie die KI-Firma erläuterte. In einem der Versuche sollte sie demnach ein Formular nur ausfüllen, aber nicht einreichen. Sie tat es versehentlich dennoch, weil sie davon ausgegangen sei, dass es vorher noch eine Bestätigungsseite geben werde.

    Dabei habe Anthropics KI beim US-Außenministerium 20 Anträge auf Nichteinwanderungs-Visa eingereicht, berichteten die Website "Axios" und die "New York Times" unter Berufung auf Regierungsbeamte. Sie seien unvollständig gewesen und nicht bearbeitet worden, hieß es. 19 der Anträge seien im August eingereicht worden und einer bereits im Mai.

    Anthropic schränkt Internet-Zugang für Test-KI ein

    Seit Wochen schüren Berichte über ungeplantes Verhalten Künstlicher Intelligenz in Testläufen Sorgen rund um die Technologie. In dem bisher aufsehenerregendsten Fall war Künstliche Intelligenz des ChatGPT-Entwicklers OpenAI aus einer abgesicherten Testumgebung ausgebrochen und hatte sich ungeplant in Computer einer anderen KI-Firma gehackt, der Plattform Hugging Face.

    Anthropic-Chef Dario Amodei schlug danach vor, die Entwicklung besonders fähiger KI-Modelle abzubremsen, damit man nicht die Kontrolle über die Technologie verliert. US-Präsident Donald Trump lehnt dies jedoch ab und verweist darauf, dass die USA bei Künstlicher Intelligenz den Vorsprung gegenüber China behalten müssten. Zu den jüngsten Anthropic-Vorfällen hieß es aus dem Weißen Haus laut "Axios", für KI-Firmen sei es verpflichtend, sie offenzulegen.

    Anthropic betonte, dass inzwischen der Internet-Zugang in Testläufen eingeschränkt worden sei und einige Versuche in Offline-Versionen liefen. Zugleich seien einige Aufgaben ohne eine Verbindung zum Internet schwer zu trainieren, schränkte die Firma ein. "Trainingsumgebungen sind nicht perfekt" - und manchmal finde ein Modell eine Lücke oder lerne, Einschränkungen zu umgehen./so/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,49 % und einem Kurs von 477,8 auf Tradegate (09. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -0,58 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,16 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,95 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4200 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 360,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +46,48 %/+95,31 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Microsoft - 870747 - US5949181045

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Microsoft. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    KI von Anthropic reichte Fake-Hinweis auf Polizei-Seite ein Künstliche Intelligenz der Entwicklerfirma Anthropic hat in einem Testlauf einen falschen Hinweis auf einer Polizei-Website zur Aufklärung ungelöster Mordfälle eingereicht. In einem weiteren Zwischenfall füllte die KI-Software Formulare auf einer …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     