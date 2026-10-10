'Keine Silver Bullet' für CDU-Probleme

BERLIN (dpa-AFX) - Das CDU-Präsidium will in einer Klausurtagung die jüngsten Wahlniederlagen aufarbeiten - schnelle Lösungen sind aus Sicht von Generalsekretärin Franziska Hoppermann dabei aber nicht zu erwarten. "Bei dieser Klausur soll es vor allem um eines gehen: Das Signal der jüngsten Wahlergebnisse ist bei uns angekommen", sagte Hoppermann der "Augsburger Allgemeinen" (Samstagausgabe).

"Dabei muss uns allen klar sein, dass von dieser Klausur keine "Silver Bullet" ausgeht, die alle Probleme über Nacht wegzaubert", ergänzte sie. Die am Sonntag beginnende zweitägige Klausur in Berlin sei der entschlossene Auftakt eines tiefgreifenden, langfristigen Prozesses.