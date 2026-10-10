Ausgleich in Nachspielzeit
Füllkrug schockt Dortmund
- Füllkrug trifft spät und sichert Werder das 2:2
- Dortmund verspielt nach 2:0-Führung noch den Sieg
- BVB bangt nach dem Remis um die Tabellenführung
DORTMUND (dpa-AFX) - In eine dicke Trainingsjacke eingehüllt grinste Niclas Füllkrug und feierte mit den Werder-Fans ausgelassen den Last-Minute-Punkt. Der Ex-Dortmunder sorgte bei seiner Rückkehr an alte Wirkungsstätte mit dem späten Ausgleichstreffer (90.+2 Minute) zum 2:2 (0:0) für großen Jubel unter den Bremern - und Frust beim BVB .
"Ich mache das Tor für uns und nicht gegen sie", sagte Füllkrug bei Sky. Er sei "einfach nur glücklich, dass wir hier mit einem Punkt wegfahren". Der Stürmer schwärmte von einer "Wahnsinnsbereitschaft" der ganzen Mannschaft. "Am Ende haben wir nochmal die zweite Luft bekommen und alles rausgeholt und sind mutiger geworden."
Auch Schlotterbeck schwärmt vom Werder-Star
"Fülle ist Fülle, er hat ein extrem gutes Kopfballspiel und eine extrem gute Sprungkraft, das sieht man", sagte BVB-Kapitän Nico Schlotterbeck. Er haderte mit dem ersten Remis nach zuvor vier Ligasiegen und beklagte die Nachlässigkeiten in der Schlussphase: "Wir hatten eigentlich bis zur 88. Minute alles im Griff, und dann kassiert du zwei Gegentore und gehst hier mit einem Unentschieden raus."
Der BVB muss nun den Verlust der Tabellenführung fürchten, die Bayern und auch der SC Freiburg können am Wochenende vorbeiziehen. Daniel Svensson (80.) und Nico Schlotterbeck (85.) hatten die Dortmunder in Führung gebracht, Ludovit Reis (88.) traf zum Anschluss für Bremen.
Zum Auftakt des fünften Bundesliga-Spieltags nach der knapp dreiwöchigen Länderspielpause benötigten beide Mannschaften einige Zeit, um in die Partie zu finden. Die Hausherren aus Dortmund zeigten sich als spielbestimmendes Team mit viel Ballbesitz gegen tiefstehende Bremer, schafften es aber zunächst nicht, gefährlich in das letzte Drittel zu kommen. Die Bremer Offensive um den Ex-Dortmunder Niclas Füllkrug versuchte, aus der defensiven Formation immer wieder offensive Nadelstiche zu setzen, strahlte dabei aber kaum Gefahr aus.
Dem Dortmunder Offensivspiel fehlte im ersten Durchgang lange das Tempo und die Flexibilität, in der ersten halben Stunde der Partie gelang keinem der beiden Traditionsvereine ein Schuss auf das Tor. Diesen gab es dann folgerichtig nach einer Standardsituation: Serhou Guirassys Kopfball nach einer Ecke (32.) landete aber problemlos in den Armen von Werders Schlussmann Karl Hein.
Erste Chancen kurz vor der Pause
Auf der Gegenseite machten sich dann auch die Gäste das erste Mal bemerkbar. Der Flachschuss von Reis (37.) aus halbrechter Position rauschte knapp am Dortmunder Tor vorbei. Angetrieben durch die beiden Offensivaktionen nahm die Partie zum Ende des ersten Durchgangs dann etwas mehr Fahrt auf. Ein Freistoß von Marcel Sabitzer (38.) aus rund 30 Metern rauschte knapp am Bremer Tor vorbei. Auf der rechten Außenbahn tauchte kurz darauf Maximilian Beier frei vor Hein auf, der Bremer Schlussmann parierte den Abschluss (43.) aus spitzem Winkel aber stark.
Zum Beginn des zweiten Durchgangs zeigten sich die Gastgeber aus Dortmund direkt gefährlicher. Schlotterbeck, der nach seiner Verletzung bei der Nationalmannschaft rechtzeitig fit geworden war, prüfte Hein kurz nach Wiederanpfiff aus der Distanz (47.). Direkt darauf versuchte es auch Ethan Nwaneri aus der Distanz, wieder war Torwart Hein zur Stelle.
Fallrückzieher-Tor von Nwaneri zählt nicht
Auf der Gegenseite verpasste Werder dann aus dem Nichts fast die Führung: Füllkrug setzte sich im Duell mit Joane Gadou durch, den Abschluss des früheren Dortmunders konnte Gregor Kobel in höchster Not mit dem Fuß entschärfen (54.). Durch den Schock angetrieben erhöhten die Dortmunder den Druck daraufhin immer mehr. Hein parierte einen Flachschuss von Nwaneri wieder herausragend, dieses Mal mit dem Fuß (61.).
Nach der anschließenden Ecke klärte Werder in höchster Not auf der Linie, den zweiten Ball brachte Nwaneri dann per Fallrückzieher zur vermeidliche Führung (62.) im Werder-Tor unter. Wegen eines Fouls von Schlotterbeck nahm Schiedsrichter Christian Dingert das Tor aber zurück.
Zehn Minuten vor dem Abschluss platzte dann der Knoten durch einen Konter. Svensson tauchte nach einem Ballgewinn von Maximilian Beier frei vor dem Bremer Tor auf und erzielte die 1:0-Führung (80.) für Borussia Dortmund . Der zweite Dortmunder Treffer ließ nur kurze Zeit auf sich warten. Schlotterbeck köpfte freistehend am zweiten Pfosten (85.) um 2:0 ein. Der Anschlusstreffer von Reis bescherte Bremen neuen Rückenwind - und Füllkrug nutzte das zum Ausgleich./dha/DP/zb
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JA, DAS ENDE IST DA!!!! ZUMINDEST DAS WOCHENENDE Bild: //img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif Scheint als wäre der bekannte Aluhut-Träger wieder neuer Strahlung ausgesetzt gewesen als er nur für einen kurzen Augenblick das Schutzutensil vom Schädel abnahm. Der lebt in seiner Pippi Langstrumpf Welt und macht sich die Welt wie sie ihm gefällt. Und wenn man kaum Ahnung hat in Bezug auf Börse, dann gibt man für alles eben der verschwörenden KI die Schuld. Hauptsache simpel und endlos wieder zu verwenden, damit auch schlichtere Gemüter nicht zu sehr überfordert werden.
Es geht darum mit welcher Platzierung man schon zufrieden im Ziel wäre. Und da finde ICH zumindest 1/8 Finale im DFB Pokal eben gemessen an den anderen Ansprüchen wie z.B. 1/8 Finale der CL völlig schwach. Man muß einerseits mindestens zu den 16 besten Mannschaften in Europa gehören, meint aber andererseits national wäre auch unter die letzten 16 zu kommen schon zufriedenstellend bzw. kein Qualitätsunterschied zwischen den Wettbewerben. Die Frage wäre dann aber warum man bei der BL Platzierung diesmal so "aggressiv" ist mit Vorgabe Platz 1-3, wo es eigentlich auch reichen würde zu sagen einen CL-Platz wieder mindestens zu erreichen ist die Basis. Die letzten Jahre hatte man Platz 5, 4 und 2 in der BL. Ist also nicht so, daß alles unter Platz 3 dem BVB fremd wäre. Und Platz 1 in der BL am Ende der Saison wurde seit einer Ewigkeit nicht mehr erreicht und wird auch dieses Jahr, wenn nicht Ostern und Weihnachten auf einen Tag fallen, nicht passieren. Von daher paßt irgendwie nicht wirklich zusammen gleichzeitig so "feige" und völlig ambitioniert wirkend zu sein im DFB Pokal, dann aber in der BL dicke Backen machen. Dann sollte auch ein Ricken nicht tröten ein Pokalsieg hätte höchste Priorität. Man stelle sich vor Bayern München würde sagen, man wäre schon mit 1/8 Finale im DFB Pokal bereits im Zielbereich. Da würde man doch schallend ausgelacht. Alles andere als Pokalfinale ist für Bayern eine Zielverfehlung. Mit der dürftigen Vorgabe des BVB zeigt man eigentlich nur weiter an, daß man sich doch weit hinter den Bayern sieht und eher zu dem breiten abgeschlagenen Feld gehört was jedes Jahr um Platz 2-5 kämpft. Aber jeder kann das gerne für sich interpretieren wie er will. Wer also bereits ein Erreichen des 1/8 Finale im DFB Pokal schon für großartig ansieht, egal ob man dann dort verliert oder gewinnt bzw. als hinreichend erfülltes Ziel, der darf es gerne so sehen.