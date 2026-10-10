🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Hitze und Dürre

    13 Aufrufe 13 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wird der kostbare weiße Trüffel knapp?

    Für Sie zusammengefasst
    • Hitze und Dürre drücken Italiens Trüffelernte
    • Wenige kleine Trüffel könnten 500 Euro kosten
    • Regen und kühlere Monate könnten die Saison retten
    Hitze und Dürre - Wird der kostbare weiße Trüffel knapp?
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    ALBA/ROM (dpa-AFX) - Trockenheit und Hitze setzen auch dem kostbaren weißen Trüffel in Italien zu. In der Region um die norditalienische Stadt Alba im Piemont wie auch in Mittelitalien ist die bisherige Ausbeute zum Saisonstart enttäuschend: Nach einem heißen Sommer und einer langen Dürre gibt es wenig von dem begehrten "Tuber magnatum Pico", die Preise könnten steigen, wie Medien berichten.

    Sie könnten etwa bei 500 Euro für 100 Gramm liegen, berichten unter anderem der Sender RaiNews und die Zeitung "La Stampa" zum Start der Trüffelsaison Anfang Oktober. Vom 10. Oktober bis zum 6. Dezember erwartet die Stadt Alba rund 600.000 Besucher zur Internationalen Trüffelmesse.

    "Es ist allgemein in Italien schlecht, es war zu heiß", sagt der Handelsvermittler für Trüffel, Antonio Leo, der die Plattform tartufo.com betreibt. "Es ist erst Anfang der Saison. Ich empfehle keinen Kunden, jetzt zu kaufen", sagt Leo. "Der Preis ist jetzt hoch, aber er wird wieder sinken." Es komme nun auf den Oktober und November an.

    Wenige und kleine Exemplare

    Momentan seien nur wenige Exemplare des besonders wertvollen weißen Trüffels erhältlich, und diese seien klein, heißt es auch bei RaiNews.

    Die Trockenheit im Juli, August und September habe den Saisonstart beeinflusst, sagt Leo. "Alles verschiebt sich durch den Klimawandel." Der Pilz werde in Mittelitalien inzwischen auch in höheren Lagen gefunden, wo er früher nicht wuchs. Mittelitalien sei das Hauptgebiet für den weißen Trüffel.

    "Die Prognosen lassen dieses Jahr wenig Raum für Optimismus. Die Sommerhitze und die anhaltende Dürre machen den Oktober schwierig", zitiert "La Stampa" auch Franco Canta, einen renommierten Trüffelsucher aus San Damiano d'Asti unweit von Alba. Seit Beginn der Suche am 1. Oktober seien die Vorzeichen alles andere als ermutigend. "Es findet sich kaum etwas."

    Hoffen auf die Monate November und Dezember

    Wie Handelsvermittler Leo sieht es auch Stelvio Casetta, Ehrenpräsident des Trüffelvereins Associazione Tartufai Albesi. "Ich glaube, wir werden nur sehr wenig finden", sagte er kürzlich der Zeitung "Gazzetta d'Alba". Er sieht aber für die Saison noch Chancen. "Wir wissen, dass der gesamte Oktober ein kritischer Monat sein wird. Und um qualitativ hochwertige Trüffel zu finden, müssen wir bis November und Dezember warten."

    Zum Preisniveau äußerte sich Casetta zurückhaltend. Für dieses Jahr sagte er nur: "Ich kann mit Sicherheit sagen, dass die Preise höher sein werden als im vergangenen Jahr."

    Schutz der Trüffelbäume

    Regen sei nun nötig, um die Saison zu retten, die voraussichtlich bis Ende Januar dauern werde, sagt Leo. Das Wasser könne helfen, schlechte Trüffel auszusortieren und die Entwicklung der guten zu fördern.

    Die Region Piemont beschäftigt sich inzwischen mit den Folgen des Klimawandels für den Trüffel und fördert die Erhaltung von Trüffelbäumen, an deren Wurzeln sich laut Leo aber nur schwarzer Trüffel züchten lässt./sd/DP/zb







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Hitze und Dürre Wird der kostbare weiße Trüffel knapp? Trockenheit und Hitze setzen auch dem kostbaren weißen Trüffel in Italien zu. In der Region um die norditalienische Stadt Alba im Piemont wie auch in Mittelitalien ist die bisherige Ausbeute zum Saisonstart enttäuschend: Nach einem heißen Sommer und …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     