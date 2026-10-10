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    Sturm 'Isaias' kein Hurrikan mehr - trotzdem Lebensgefahr

    Für Sie zusammengefasst
    • Isaias schwächt sich zum posttropischen Sturm ab
    • Lebensgefahr durch Überflutungen bleibt bestehen
    • Starkregen und Tornados bedrohen mehrere US-Staaten
    Sturm 'Isaias' kein Hurrikan mehr - trotzdem Lebensgefahr
    Foto: Jan Woitas - dpa

    MIAMI (dpa-AFX) - Hurrikan "Isaias", der in der Nacht auf die Golfküste der USA traf, hat sich inzwischen zu einem posttropischen Wirbelsturm abgeschwächt. Das teilte das National Hurrican Centre in den USA mit. Trotzdem besteht laut dem Wetterdienst weiterhin Lebensgefahr durch Überflutungen.

    Der Sturm bewege sich weiter landeinwärts in Richtung der Bundesstaaten Alamaba und Tennessee und bringe Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometern pro Stunde, hieß es in der Mitteilung. Zudem werden starke Regenfälle erwartet. Der Sturm könne auch in weit von der Küste entfernten Gebieten zu plötzlichen Überschwemmungen führen. Für die Bundesstaaten Florida und Georgia bestehe weiterhin die Gefahr von Tornados.

    "Isaias" war am Freitag mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 165 Kilometern pro Stunde im Bundesstaat Florida auf Land getroffen. In mehreren Bundesstaaten war vorsorglich der Notstand ausgerufen worden. Alabamas Gouverneurin Kay Ivey hatte die Evakuierung von Touristen und Besuchern aus mehreren Küstenorten angeordnet, darunter die beliebten Urlaubsziele Gulf Shores und Orange Beach sowie Dauphin Island.

    Auch in Florida mussten Menschen besonders gefährdete Küstengebiete verlassen. In den beiden Bundesstaaten waren zeitweise fast 500.000 Stromkunden ohne Versorgung, wie Daten der US-Webseite Poweroutage.us zeigten./cmy/DP/zb





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