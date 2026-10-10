War an Livestream-Entscheidung nicht beteiligt

SYRACUSE (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump ist eigenen Angaben nach nicht an der Entscheidung für einen Livestream der für Dezember geplanten Militärhinrichtung in Texas beteiligt gewesen. "Sie wollen das machen, weil sie ein Exempel statuieren wollen", sagte Trump am Rande einer Wahlkampfveranstaltung in Syracuse im US-Bundesstaat New York in einem vom Weißen Haus verbreiteten Video. "Ich war nicht involviert in die Entscheidung, aber ich verstehe die Entscheidung."

Trump fügte hinzu: "Ich nehme an, sie wollen, dass es als Beispiel dient, und das kann ich sehr gut nachvollziehen." Zuvor hatte er bekräftigt, dass er die Hinrichtung genehmigt habe.