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    Die Aktie explodiert

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    Netlist explodiert: Diese Entwicklung elektrisiert die Anleger

    Mit einem Wochenplus von 11,6 Prozent gehört Netlist zu den auffälligsten Aktien der Woche. Die Community diskutiert, was hinter der Rallye steckt und wie lange sie noch tragen kann.

    Die Aktie explodiert - Netlist explodiert: Diese Entwicklung elektrisiert die Anleger
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Mit einem Wochenplus von 11,6 Prozent hat die Netlist-Aktie die Diskussion auf wallstreetONLINE angeheizt. Im Mittelpunkt stand der in den Beiträgen erörterte Micron-Lizenzvergleich: Die Community debattiert, ob erwartete regelmäßige Zahlungen den Wandel vom Patentstreiter zum dauerhaft profitablen Technologieunternehmen ermöglichen. 94 relevante Beiträge von 25 Nutzern an fünf Tagen zeigen, wie intensiv Chancen und Grenzen dieser Entwicklung abgewogen wurden.

    Lizenzmillionen sind noch kein Geschäftsmodell

    Das stärkste positive Argument ist die aus Sicht mehrerer Teilnehmer verbesserte finanzielle Planbarkeit. In den Beiträgen wird der Micron-Vereinbarung ein Volumen von 600 Millionen US-Dollar zugeschrieben, verteilt auf fünf Jahre mit jeweils 30 Millionen Dollar pro Quartal. Diese Vertragsdetails sind Angaben der Community. Die optimistische Schlussfolgerung: Wiederkehrende Einnahmen könnten die Abhängigkeit von langwierigen Gerichtsverfahren reduzieren und Forschung sowie Vertrieb verlässlicher finanzieren.

    Mehrere Stimmen betrachten die diskutierten Vereinbarungen mit Micron und Samsung zudem als Signal, dass sich Netlists Patente wirtschaftlich verwerten lassen. Sie erwarten dadurch eine stärkere Position gegenüber weiteren Branchenunternehmen. Besonders SK hynix und Alphabet werden als mögliche nächste Vertragspartner genannt. Eine zeitnahe Einigung bleibt allerdings Spekulation; aus den bisherigen Entwicklungen lässt sich weder ein sicherer Abschluss noch dessen Umfang ableiten.

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    Die kritischeren Beiträge setzen an einem anderen Punkt an: Geldzuflüsse allein beweisen noch keine nachhaltige operative Ertragskraft. Netlist müsse zeigen, dass sich die Mittel gewinnbringend in eigene Produkte und zusätzliche Kunden investieren lassen. Im Forum wird zwischen dem Handel mit Speicherkomponenten und selbst entwickelten Speicherlösungen für KI-Server unterschieden. Dem Handelsgeschäft schreiben Teilnehmer geringe Margen und eine hohe Abhängigkeit von Chippreisen zu. Eigene Produkte könnten nach ihrer Einschätzung höhere Margen ermöglichen, müssten sich aber erst kommerziell durchsetzen.

    Auch die tatsächlich verbleibenden Lizenzerträge werden hinterfragt. Diskutierte Quellensteuern, Anwaltshonorare und Unterschiede zwischen festen und variablen Zahlungen könnten die Nettobeträge schmälern. Die genannten Abzüge sind nicht unabhängig bestätigt. Nachvollziehbar bleibt der Kern des Einwands: Ein über Jahre verteiltes Vertragsvolumen ist weder sofort verfügbare Liquidität noch vollständig Gewinn. Zusätzliche Ingenieure und Vertriebskräfte könnten zunächst die Kosten erhöhen.

    Verwässerung trifft auf dünnen Handel

    Kontrovers ist außerdem die Erklärung jüngster Rücksetzer. Einige Beiträge vermuten zusätzliche Aktien als Ursache, andere trennen den rechnerischen Verwässerungseffekt vom tatsächlichen Verkaufsdruck. Damit ist die Aktienausgabe als Erklärung nicht belegt. Das relative Handelsvolumen der letzten Handelstage lag bei nur dem 0,2-Fachen des Wochenschnitts. Diese geringe Beteiligung mahnt zur Vorsicht bei der Bewertung kurzfristiger Kursbewegungen.

    In der kommenden Woche ist das Wochenhoch bei 7,12 US-Dollar die zentrale Widerstandsmarke. Ein Anstieg darüber wäre besonders zusammen mit anziehendem Handelsvolumen relevant. Auf der Unterseite dient das Wochentief bei rund 5,45 Dollar als Unterstützung. Inhaltlich stehen mögliche belastbare Angaben zu Zahlungsbedingungen und weiteren Lizenzvereinbarungen im Fokus. Gerade Nachrichten zu SK hynix könnten die Erwartungen bewegen – die im Forum erhoffte schnelle Einigung ist jedoch kein bestätigter Termin.

    Netlist Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance +11,6 %
    Wochenhoch / Wochentief 7,12$ / 5,449999$
    KGV (Vorjahr) -11,11
    Marktkapitalisierung 227,23 Mio.USD

    Stand: 10.10.2026, 12:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 7,12$ und das Wochentief bei 5,449999$ die zunächst wichtigsten Marken.

    Netlist

    -1,22 %
    +11,62 %
    +35,18 %
    +120,14 %
    +805,71 %
    +167,51 %
    +11,23 %
    +419,67 %
    +620,45 %
    ISIN:US64118P1093WKN:A0LFEH
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    Zur Netlist Diskussion im wallstreetONLINE-Forum



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