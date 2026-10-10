Starke Rendite, stabile Ausschüttung - diese Aktie begeistert Dividendeninvestoren

Singapore Telecommunications gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +4,32 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +21,07 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 14,70 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide. Wer vor fünf Jahren in Singapore Telecommunications investiert hat, konnte, auf Kursebene, eine Gesamtrendite von +82,93 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht. Singapore Telecommunications verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert. Mit +4,32 % Dividendenrendite bietet Singapore Telecommunications ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +21,07 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells. Langfristige Anleger schätzen Singapore Telecommunications für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +4,32 % , das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 14,70. Singapore Telecommunications weist eine Marktkapitalisierung von 48,24 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +4,32 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

Singapore Telecommunications (Singtel) ist der führende Telekomkonzern Singapurs mit Mobilfunk-, Festnetz-, Breitband- und ICT-Diensten, inkl. Cloud, Cybersecurity und Rechenzentren. Starke Präsenz in Asien über Beteiligungen (u.a. Bharti Airtel, AIS, Telkomsel). Hauptkonkurrenten: StarHub, M1, regionale Telkos. USP: Skala, Staatsnähe, breites B2B-Portfolio und regionale Partnerschaften.

Dividendenwachstum als wichtiger Renditetreiber

Für langfristige Anleger ist nicht nur die aktuelle Dividendenrendite entscheidend, sondern auch das Wachstum der Ausschüttung. Singapore Telecommunications konnte die Dividende zuletzt im Durchschnitt um +21,07 % pro Jahr steigern. Dadurch kann sich die persönliche Dividendenrendite auf den ursprünglichen Kaufpreis über die Jahre deutlich verbessern.

Singapore Telecommunications Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.10.2026

Die Singapore Telecommunications Aktie notiert aktuell bei 29,40€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um 0,00 % zugelegt, was einem Anstieg von 0,00 € entspricht. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Beispielrechnung für 1.000 € Euro Jahresdividende

Für eine jährliche Dividende von 1.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +4,32 %, eine Investition von etwa 23.149€ benötigt.

Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%) 2026 1,804374 +7,55 % +4,32 % 2025 1,677657 +29,65 % +5,58 % 2024 1,293979 +13,18 % +5,08 % 2023 1,143322 +64,81 % +4,35 % 2022 0,693709 0,00 % +2,95 %

Warum Singapore Telecommunications für passives Einkommen geeignet ist

Attraktive Dividendenrendite: +4,32 %

Stetiges Dividendenwachstum: +21,07 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum

Bewertung: KGV von 14,70

Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

Welche Risiken sollten Anleger beachten?

Auch bei etablierten Dividendenwerten gibt es Risiken. Eine Dividende ist nicht garantiert und kann bei sinkenden Gewinnen, schwächerem Cashflow oder steigender Verschuldung gekürzt werden. Zudem können Währungseffekte, konjunkturelle Schwankungen oder branchenspezifische Belastungen die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Anleger sollten daher nicht nur auf die aktuelle Dividendenrendite achten, sondern auch auf Gewinnentwicklung, Bilanzqualität und zukünftige Wachstumsperspektiven.

Wie viel Kapital wäre für verschiedene Dividendenziele nötig?

Gewünschte Jahresdividende Benötigtes Kapital 1.000 € 23.149 € 3.000 € 69.445 € 6.000 € 138.889 € 12.000 € 277.778 €

Singapore Telecommunications Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche 0,00 % 1 Monat -3,29 % 3 Monate -1,34 % 1 Jahr +5,00 %

Informationen zur Singapore Telecommunications Aktie

Es gibt 2 Mrd. Singapore Telecommunications Aktien. Damit ist das Unternehmen 48,24 Mrd. € wert.

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Ob die Singapore Telecommunications Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Singapore Telecommunications Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.