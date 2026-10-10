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    Bullen gegen Bären

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    Die BioNTech-Aktie polarisiert: Das spricht jetzt für und gegen den nächsten Anstieg

    Die BioNTech-Aktie kam in dieser Woche kaum vom Fleck. In der Community treffen Hoffnungen auf Neubewertung durch erste Onkologie-Zulassung auf Sorgen vor Ausbleibende Zulassungen und anhaltender Kapitalverbrauch. Neue Impulse könnten schon bald für Bewegung sorgen.

    Bullen gegen Bären - Die BioNTech-Aktie polarisiert: Das spricht jetzt für und gegen den nächsten Anstieg
    Foto: Sebastian Gollnow - dpa

    BioNTech bewegte sich auf Wochensicht kaum, sorgte aber für intensive Debatten: Bei einer Wochenperformance von minus 0,1 Prozent standen im wallstreetONLINE-Forum vor allem der vermeintliche Bewertungsabstand zu Moderna und die Hoffnung auf eine erste Onkologie-Zulassung im Mittelpunkt. 93 relevante Beiträge von 27 Nutzern an fünf Tagen zeigen, wie stark diese Fragen die Community beschäftigen. Zwischen dem Wochentief von 81,85 Euro und dem Hoch von 88,75 Euro blieb zudem reichlich Raum für Kursschwankungen.

    Günstige Pipeline oder berechtigter Zulassungsabschlag?

    Die optimistische Seite argumentiert vor allem mit dem Wert des operativen Geschäfts nach Abzug der Liquidität. Bei einer gesicherten Marktkapitalisierung von 21,73 Milliarden Euro vermuten mehrere Teilnehmer, dass der Markt BioNTechs Forschungsprogramme nur niedrig bewertet. Die im Forum genannten Barbestände und daraus errechneten Unternehmenswerte sind allerdings nicht bestätigt. Auch hohe Liquidität wäre keine feste Kursuntergrenze: Entscheidend bleibt, wie viel Geld bis zu möglichen Markterfolgen verbraucht wird. Der anhaltende Kapitalverbrauch ist deshalb ein wichtiger Gegenpol zur These einer günstigen Bewertung.

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    Konkreter wird die Zuversicht bei den gemeinsam mit DualityBio entwickelten Krebswirkstoffen. Mehrere Beiträge sehen insbesondere BNT323 als möglichen Auslöser einer Neubewertung. Eine Zulassung könnte nach dieser Lesart die wirtschaftliche Verwertbarkeit der Pipeline sichtbar machen und das Vertrauen in weitere Projekte stärken. Im Forum kursieren Erwartungen einer chinesischen Zulassung Ende 2026 oder Anfang 2027 sowie weiterer Anträge und Studiendaten. Diese Zeitpläne beruhen teilweise auf KI-Zusammenfassungen und sind hier nicht als gesicherte Termine zu behandeln. Auch behauptete Sicherheitsvorteile gegenüber Konkurrenzprodukten bleiben unbestätigt.

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    Die skeptischere Position verlangt genau diesen Übergang von Forschungshoffnungen zu belastbaren Zulassungen. Wiederholte Hinweise auf Plattformen, Vermögenswerte und Studien reichen ihr nicht mehr. Einige Teilnehmer verweisen außerdem auf mögliche organisatorische Belastungen durch einen von ihnen diskutierten Führungswechsel. Ein Verlust von Mitarbeitern oder Forschungsdynamik ist dabei eine Befürchtung, kein belegter Befund.

    Moderna als Maßstab – und als Kursrisiko

    Der Vergleich mit Moderna spaltet die Community. Befürworter sehen eine Bewertungsdiskrepanz, die BioNTech bei eigenen Fortschritten aufholen könnte. Andere halten den Vergleich für wenig aussagekräftig, weil unterschiedliche Produkte und Entwicklungswege eigene Maßstäbe verlangen. Mehrfach wird zudem eine vermeintliche Kopplung der Kurse diskutiert: Wer auf Rückenwind durch Moderna hofft, muss nach dieser Einschätzung auch Rückschläge beim Wettbewerber fürchten. Eine feste Kursabhängigkeit ist damit jedoch nicht nachgewiesen.

    In der kommenden Woche richtet sich der Blick auf mögliche offizielle Studien- oder Zulassungsnachrichten zu den diskutierten Krebsprogrammen. Bestätigungen der erwarteten Fortschritte wären aussagekräftiger als weitere Bewertungsvergleiche. Kursseitig markieren 88,75 Euro den Widerstand und 81,85 Euro die Unterstützung. Das zuletzt nur 0,8-Fache des Wochenschnitts erreichende Handelsvolumen macht dabei besonders interessant, ob ein Ausbruch aus dieser Spanne von höherer Handelsaktivität begleitet wird.

    BioNTech Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance -0,1 %
    Wochenhoch / Wochentief 88,75€ / 81,85€
    KGV (Vorjahr) -18,00
    Marktkapitalisierung 21,73 Mrd.EUR

    Stand: 10.10.2026, 14:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 88,75€ und das Wochentief bei 81,85€ die zunächst wichtigsten Marken.

    BioNTech

    +5,36 %
    -0,06 %
    +1,23 %
    +5,62 %
    -5,41 %
    -16,83 %
    -59,24 %
    +600,29 %
    ISIN:US09075V1026WKN:A2PSR2
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    Zur BioNTech Diskussion im wallstreetONLINE-Forum



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