Premier American Uranium: mächtigster Uranabschnitt des Bohrjahres!

Anzeige/Werbung – Dieser Beitrag erscheint im Namen von Premier American Uranium Inc., mit der die SRC swiss resource capital AG einen bezahlten IR-Beratervertrag unterhält. Ersteller und Herausgeber: SRC swiss resource capital AG · Autor: Marc Ollinger · Erstveröffentlichung: 10.10.2024, 15:00 Uhr Zürich/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Premier American Uranium (WKN: A3ET9P) meldet den bisher mächtigsten Uranabschnitt seines Bohrprogramms 2026.

Auf dem Kaycee-Projekt im Powder River Basin (Wyoming) waren bis zum 25. September 2026 schon 80 Bohrungen über rund 20.000 Meter abgeschlossen. Das entspricht rund 66 % des geplanten Programms von 100.000 Fuß (rund 30.500 m). Seit dem letzten Unternehmensupdate kamen 30 Bohrungen mit rund 7.200 Metern hinzu.

Die Highlights

West Diane: Sechs von acht Bohrungen trafen auf Uran:

WD26-012: 3,05 m mit 0,064 % eU₃O₈ , darin 1,68 m mit 0,076 % eU ₃ O ₈ und 0,61 m mit 0,092 %. eU ₃ O ₈ - Laut CEO Colin Healey ist das der mächtigste Abschnitt des bisherigen Jahresprogramms.

WD26-011: 0,91 m mit 0,081 % , darin 0,30 m mit 0,141 % eU ₃ O ₈ , der höchste Einzelgehalt dieser Bohrrunde.

WD26-013: 1,52 m mit 0,063 %, darin 0,30 m mit 0,119 % eU ₃ O ₈ .

Rustler: Sechs von 22 neu gemeldeten Bohrungen vererzt, darunter RT26-121 über 0,76 m mit 0,063 % eU₃O₈ (darin 0,15 m mit 0,100 %) und RT26-116 über 1,07 m mit 0,037 % eU₃O₈.

Zur Einordnung sollte man in diesem Zusammenhang wissen, dass die Urangehalte seitens des Unternehmens über Gamma-Messungen im Bohrloch bestimmt werden.

So stark sind die Gehalte

0,064 % eU₃O₈ klingt nach wenig, ist für Uran aber ein guter Wert. Umso besser sogar, da Kaycee per In-situ-Gewinnung (ISR) erschlossen werden soll. Das heißt: Das Uran wird mit einer Lösung direkt im Sandstein gelöst und gefördert, also ohne Gestein abzubauen. Deshalb reichen bei diesem Verfahren schon Gehalte, die bei anderen Metallen unwirtschaftlich wären. Einen Maßstab dafür liefert Lost Creek, die produzierende ISR-Mine von Ur-Energy in Wyoming: Deren „gemessene“ Ressource weist laut Ur-Energy im Schnitt 0,049 % eU₃O₈ aus. Zum Vergeleich: Premier American Uranium (WKN: A3ET9P) seine Bohrung WD26-012 liegt rund 30 % darüber, und WD26-011 mit 0,081 % sogar rund 65 % über Ur-Energys Lost Creek.

In der US-Uranbranche zählt vor allem das Produkt aus Gehalt und Mächtigkeit, kurz GT (Gehalt in % mal Mächtigkeit in Fuß). Lost Creek nimmt Uran erst ab einem GT von 0,20 in seine Ressource auf. WD26-012 erreicht mit 0,64, mehr als das Dreifache. Auch WD26-013 und WD26-011 liegen deutlich über dieser Schwelle.

Quelle: SRC-Berechnung auf Basis von Premier American Uranium, Table 1; GT-Schwelle laut Ur-Energy (Lost Creek, Ressource vom 10.03.2026).

Für Goldanleger haben wir die Gehalte zusätzlich wertmäßig in Gold umgerechnet: Bei aktuellen Preisen entspricht 1 % U₃O₈ rund 14,67 g/t Gold.

Quelle: SRC-Berechnung; Gold 4.190,70 US$/oz (Kitco Spot, 09.10.2026), Uran 89,63 US$/lb U₃O₈(Cameco Spot, Monatsende 30.09.2026), 100 % Ausbringung.

Damit kommt WD26-012 auf rund 0,94 g/t Gold-Äquivalent über 3,05 m, die Spitze aus WD26-011 auf 2,07 g/t Gold-Äquivalent über 0,30 m. Gehalt mal Länge ergibt Gramm-Meter: Mit 2,86 Gramm-Meter Gold-Äquivalent liefert WD26-012 rund doppelt so viel wie der nächstbeste Abschnitt.

Quelle: SRC-Berechnung auf Basis von Premier American Uranium, Table 1; Hauptabschnitte ohne „darin“-Werte.

Wichtig: Das Gold-Äquivalent ist eine reine Wertumrechnung. Da bei ISR kein Gestein abgebaut wird, lassen sich Kosten und Wirtschaftlichkeit nicht mit einer Goldmine gleichsetzen.

Hinter eU₃O₈ steht „äquivalentes“ Uranoxid: Der Gehalt wurde aus der natürlichen Gammastrahlung im Bohrloch berechnet, nicht im Labor bestimmt. Laut Unternehmen ist er nach Vergleichen mit Bohrkernen ein verlässlicher Anhaltspunkt. Da alle Bohrungen senkrecht stehen und die Schichten flach liegen, entsprechen die Längen etwa der wahren Mächtigkeit oder liegen sogar leicht darüber.

Warum das zählt

Kaycee gehört laut Unternehmen zu den größten Uran-Explorationsprogrammen auf der „grünen Wiese“ in den USA. Das Landpaket wuchs zuletzt um rund 760 Hektar auf rund 12.800 Hektar und verbindet nun die Claim-Blöcke Rustler und Stampede. Entlang eines rund 58 km langen Trends sind mehr als 177 km Rollfronten identifiziert, also sichelförmige Uranvorkommen in durchlässigem Sandstein. Laut Premier American Uranium (WKN: A3ET9P) ist Kaycee das einzige Projekt im Powder River Basin, in dem alle drei historisch produktiven Sandsteinformationen – Wasatch, Fort Union und Lance – vererzt und potenziell für ISR zugänglich sind.

Quelle: Premier American Uranium; die wichtigsten Bohrziele 2026 auf dem Kaycee-Projekt.

Bei West Diane zielen die Bohrungen auf die obere von zwei Sandsteinlagen in der Fort Union-Formation, um einen teilweise abgegrenzten Paläokanal zu erfassen. Bei Rustler deuten die Gamma-Daten auf mögliche übereinanderliegende Rollfronten in der Wasatch-Formation hin. Dort ruhten die Bohrungen nach 45 Löchern, während Premier American Uranium (WKN: A3ET9P) die angrenzenden Mineralrechte sicherte.

Quelle: Premier American Uranium; Bohrungen 2026 bei West Diane.

Unsere Einordnung:

Kaycee liefert. Mit WD26-012 hat Premier American Uranium (WKN: A3ET9P) den mächtigsten Abschnitt des bisherigen Jahresprogramms gebohrt, und bei West Diane waren sechs von acht Bohrungen vererzt. Aus unserer Sicht stärkt das die Grundlage für die geplanten Verdichtungs- und Erweiterungsbohrungen im Paläokanal, während das vergrößerte Landpaket bei Rustler zusätzlichen Spielraum schafft.

Nächste Schritte bleiben spannend:

Weitere Verdichtungs-, Erweiterungs- und Bestätigungsbohrungen bei West Diane

Danach Rückkehr nach Rustler , sofern das Wetter es zulässt

Rund ein Drittel des 100.000-Fuß-Programms (rund 10.500 m) steht noch aus

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,

Ihr

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Die Swiss Resource Capital AG auf einen Blick:

Unsere Homepage: https://www.resource-capital.ch/de/

Interessante und exklusive Videos und Interviews: https://www.rohstoff-tv.com/, https://www.commodity-tv.com/ und https://www.youtube.com/@SwissResourceCapitalAG

Alle kostenlosen Rohstoff-Reports: https://www.rohstoff-reports.com/

Anmeldung zu unseren Roadshows: https://www.european-roadshows.com/de/

Disclaimer und Offenlegung

Werbecharakter und Interessenkonflikte. Dieser Beitrag ist bezahlte Investor-Relations-Kommunikation im Namen von Premier American Uranium Inc. Die SRC swiss resource capital AG erhält im Rahmen eines IR-Beratervertrags mit dem Emittenten eine Vergütung. Daraus entsteht ein wirtschaftliches Interesse an einer positiven Darstellung. Der Beitrag ist keine unabhängige Finanzanalyse.

Beteiligungen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung halten weder die SRC swiss resource capital AG noch ihre Organmitglieder, Mitarbeitenden oder der Autor Aktien, Optionen, Optionsscheine, Zertifikate, sonstige Derivate oder Long- bzw. Short-Positionen an Premier American Uranium Inc. Eine Beteiligung des Emittenten von mindestens 5 % an der SRC besteht nicht.

Quellen und technische Einordnung. Grundlage ist die Unternehmensmitteilung vom 7. Oktober 2026 einschließlich Table 1 und der Abbildungen sowie ergänzend die Mitteilung der Ur-Energy Inc. vom 10. März 2026 zur Ressource des Lost-Creek-Projekts. Die SRC hat keine eigene Ressourcenschätzung, Projektbewertung oder unabhängige Prüfung der geologischen und technischen Daten vorgenommen. J.J. Brown, P.G., SME-RM, Vice President Exploration, wird in der Originalmeldung als qualifizierte Person gemäß NI 43-101 genannt und hat die technischen Angaben der Originalmeldung geprüft und freigegeben. Dies ist keine Prüfung oder Freigabe dieses SRC-Beitrags. Die Gehalte (eU₃O₈) wurden aus Gamma-Messungen der Hawkins CBM Logging (Casper, Wyoming) berechnet; die Sonde wurde im August 2026 an den DOE-Testgruben in Casper kalibriert. Cut-off: 0,02 % eU₃O₈.

Gold-Äquivalent. Alle Gold-Äquivalente (AuEq) und Gramm-Meter sind eigene Berechnungen der SRC, keine Angaben des Unternehmens. Formel: AuEq (g/t) = eU₃O₈ (%) × 22,0462 lb/t × Uranpreis ÷ (Goldpreis ÷ 31,1035 g/oz). Preise: Gold 4.190,70 US$/oz (Kitco Spot, Bid, 09.10.2026, 03:46 Uhr ET), Uran 89,63 US$/lb U₃O₈ (Cameco Spotpreis zum Monatsende 30.09.2026). Ausbringung jeweils 100 % (Bruttowert im Gestein). Äquivalente hängen allein vom Preisverhältnis ab und ändern sich ohne geologische Veränderung. Sie sagen nichts über Abbaukosten, Ausbringung oder Wirtschaftlichkeit aus.

GT und Branchenvergleich. Die GT-Werte (Gehalt in % eU₃O₈ × Mächtigkeit in Fuß) sind eigene Berechnungen der SRC aus Table 1 der Meldung; das Unternehmen weist keine GT-Werte aus. Die Vergleichswerte zum Lost-Creek-Projekt der Ur-Energy Inc. (Durchschnittsgehalt der „gemessenen“ Ressource 0,049 % eU₃O₈; Cut-off 0,02 % eU₃O₈; GT-Mindestwert 0,20) stammen aus deren Mitteilung vom 10. März 2026 (Ressourcenstand Ende 2025). Die SRC hat diese Angaben nicht geprüft. Die Prozentangaben zum Abstand sind gerundete SRC-Berechnungen. Der Vergleich dient allein der Größeneinordnung: Einzelne Bohrabschnitte sind nicht mit dem Durchschnittsgehalt einer Lagerstätte gleichzusetzen und erlauben keinen Rückschluss auf Größe, Gehalt oder Wirtschaftlichkeit einer künftigen Ressource bei Kaycee. Lost Creek ist ein in Produktion befindliches Projekt mit anderen geologischen und genehmigungsrechtlichen Voraussetzungen. Die Nennung von Ur-Energy ist keine Bewertung dieses Unternehmens.

Technische Risiken. eU₃O₈-Gehalte sind keine chemischen Analysen; eine Korrektur für radioaktives Ungleichgewicht wurde nicht vorgenommen. Bohrabschnitte sind keine durchgehend gleichmäßig vererzten Bereiche. Für die Ergebnisse besteht keine Mineralressource; ob sie sich in eine Ressource überführen lassen, ist offen. Die Eignung für In-situ-Gewinnung hängt unter anderem von Durchlässigkeit, Hydrogeologie und Genehmigungen ab und ist nicht nachgewiesen.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Risiken. Aussagen zu weiteren Bohrungen, zur Ausdehnung der Vererzung, zur Eignung für ISR und zum Fortgang des Programms sind zukunftsgerichtet und beruhen auf Erwartungen des Unternehmens. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen. Wesentliche Risiken sind abweichende Gehalte, Wetter- und Zugangseinschränkungen, Genehmigungsverfahren, Finanzierungsbedarf und Verwässerung sowie Veränderungen der Uranpreise und Wechselkurse. Explorationsaktien unterliegen hohen Kurs- und Liquiditätsrisiken. Ein Totalverlust ist möglich.

Keine individuelle Anlageberatung. Der Beitrag dient der allgemeinen Information und berücksichtigt keine persönlichen Anlageziele oder finanziellen Verhältnisse. Er enthält kein Kursziel, keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung, kein Angebot zum Erwerb oder zur Veräußerung von Finanzinstrumenten und keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung.

Haftung und Aktualität. Die SRC bemüht sich um eine sorgfältige Darstellung. Angaben können sich nach Redaktionsschluss ändern. Zwingende Berichtigungs- und Aktualisierungspflichten bleiben unberührt. Soweit gesetzlich zulässig, ist die Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen ausgeschlossen, ausgenommen wesentliche Vertragspflichten. Bei deren leicht fahrlässiger Verletzung ist die Haftung auf den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden begrenzt. Unberührt bleiben die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit, für Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie jede zwingende gesetzliche Haftung. Für externe Inhalte sind die jeweiligen Anbieter verantwortlich.

KI-Hinweis. Bei der Erstellung und sprachlichen Bearbeitung dieses Beitrags wurden KI-gestützte Hilfsmittel eingesetzt. Die redaktionelle Verantwortung liegt bei der SRC swiss resource capital AG. Die Diagramme zum Gold-Äquivalent und zum GT hat die SRC aus den Daten der Meldung sowie den Angaben der Ur-Energy Inc. berechnet; Karten und Logo stammen vom Emittenten. Keine Abbildung ist KI-generiert.

Herausgeber und redaktionelle Angaben. Ersteller und Herausgeber: SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz. Verantwortlicher Autor: Marc Ollinger. Redaktionsstand: 09.10.2026, 17:00 Uhr. Text und Diagramme © 2026 SRC swiss resource capital AG. Originalgrafiken: Premier American Uranium Inc. Originalmeldung vom 7. Oktober 2026 · SRC Impressum · Ergänzende SRC Rechtshinweise

Bildquellen. Intro-Bild: stock.adobe.com; „Good News“; Von Coloures-Pic.; Karten und Logo: Premier American Uranium Inc. Diagramme: SRC swiss resource capital AG.