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    Anleger sind tief gespalten

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    Borussia Dortmund kommt kaum vom Fleck: Jetzt entscheidet dieser Faktor

    Die Borussia Dortmund-Aktie kam in dieser Woche kaum vom Fleck. In der Community treffen Hoffnungen auf Sportliche Stabilität durch taktische Balance auf Sorgen vor Punktverluste durch Passivität und späte Gegentore. Neue Impulse könnten schon bald für Bewegung sorgen.

    Anleger sind tief gespalten - Borussia Dortmund kommt kaum vom Fleck: Jetzt entscheidet dieser Faktor
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    Ein spätes Gegentor, ein kleiner Kursverlust und eine große Debatte über den sportlichen Kurs: Die Borussia Dortmund-Aktie verlor auf Wochensicht 0,6 Prozent. Im wallstreetONLINE-Forum sorgte vor allem das 2:2 gegen Werder Bremen für intensive Diskussionen. Im Zentrum stand die Frage, ob die kontrollierte Spielweise unter Niko Kovac eine tragfähige Grundlage für sportlichen Erfolg bietet oder Dortmund unnötig Punkte kostet. Die Wochenaktivität umfasste 95 relevante Beiträge von 17 Nutzern an sieben Tagen.

    Kontrolle als Stärke oder verschenkte Spielzeit?

    Die positive Sicht setzt auf Balance statt auf bedingungslosen Angriff. Mehrere Beiträge verteidigen einen vorsichtigen Ansatz als angemessene Antwort auf die aus ihrer Sicht begrenzten personellen und finanziellen Möglichkeiten gegenüber Bayern München. Der BVB könne den Abstand nicht einfach durch offensiveren Fußball überwinden. Anhänger dieser Position sehen in Kovacs Wechseln einen Hebel, Spiele nach einer kontrollierten Anfangsphase zu entscheiden. Sie bewerten den späten Ausgleich gegen Bremen eher als vermeidbaren Rückschlag denn als Beleg für ein grundsätzlich falsches Konzept.

    Ein weiteres Argument der optimistischen Seite ist Geduld: Der Übergang zu einer offensiveren Ausrichtung brauche Zeit. Einzelne Stimmen verweisen zudem auf aus ihrer Sicht eingeschränkte Fitness oder Verletzungen kreativer Spieler. Daraus leiten sie die Erwartung ab, dass eine besser verfügbare Besetzung mehr spielerische Möglichkeiten eröffnen könnte. Diese Einschätzung ist jedoch keine gesicherte Prognose. Hoffnungen auf bestimmte Verstärkungen oder eine Vertragsverlängerung mit Kovac bleiben ebenfalls Spekulationen der Community.

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    Die Kritik richtet sich dagegen nicht allein gegen das Ergebnis, sondern gegen ein mehrfach beschriebenes Muster: Dortmund agiere in der ersten Halbzeit zu passiv und beginne zu spät, konsequent auf die Führung zu spielen. Aus Sicht dieser Stimmen reicht es nicht, wenig zuzulassen, wenn zugleich eigene Angriffe fehlen. Auch die Behauptung, bis kurz vor Schluss sei nahezu alles richtig gelaufen, wird deshalb bestritten. Der zentrale Einwand lautet, dass eine Mannschaft mit hohen sportlichen Ansprüchen vorhandene Spielzeit besser nutzen müsse.

    Das bestätigte 2:2 liefert beiden Lagern Anschauungsmaterial, entscheidet den Streit aber nicht. Niclas Füllkrug erzielte den Ausgleich in der Nachspielzeit; der Frust der Dortmunder Verantwortlichen war entsprechend groß. Während Befürworter vor einer Überbewertung der Schlussphase warnen, sehen Kritiker darin ein Warnsignal für die Verlässlichkeit der Mannschaft. Aussagen über Titelchancen und den späteren Abstand zu Bayern bleiben Erwartungen, keine belastbaren Ergebnisse.

    Neue Bewährungsprobe zwischen 3,06 und 3,15 Euro

    An der Börse blieb der Wochenverlust überschaubar. Die Aktie bewegte sich zwischen 3,06 und 3,15 Euro. Das relative Handelsvolumen der letzten Handelstage lag beim 1,5-Fachen des Wochenschnitts. In der kommenden Woche sind damit 3,15 Euro als Widerstand und 3,06 Euro als Unterstützung die konkreten Kursmarken. Sportlich stehen die Belastung der angekündigten XXL-Wochen und mögliche Neuigkeiten zu Emre Can im Fokus: Sein Comeback ist nach einem weiteren Eingriff während der Reha weiterhin offen. Fortschritte bei der personellen Verfügbarkeit und stabilere Leistungen könnten die Debatte über Kovacs Ansatz neu gewichten.

    Borussia Dortmund Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance -0,6 %
    Wochenhoch / Wochentief 3,15€ / 3,06€
    KGV (Vorjahr) 65,50
    Marktkapitalisierung 343,33 Mio.EUR

    Stand: 10.10.2026, 15:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 3,15€ und das Wochentief bei 3,06€ die zunächst wichtigsten Marken.

    Borussia Dortmund

    +0,81 %
    -0,64 %
    -5,04 %
    +2,47 %
    -11,52 %
    -20,15 %
    -35,21 %
    -35,60 %
    -69,05 %
    ISIN:DE0005493092WKN:549309
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    Zur Borussia Dortmund Diskussion im wallstreetONLINE-Forum



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