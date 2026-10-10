Das sind unsere Konferenzfavoriten – 18 Aktien von AT&S bis Zalando im Check

In Folge 77 von Glaser & Spang berichten wir von der Baader Investment Conference 2026, die vom 21. bis 24. September in München stattfand. Vier Konferenztage, 230 Unternehmen, mehr als 750 Investoren und rund 3.000 Gespräche: Wir waren beide vor Ort und teilen unsere wichtigsten Eindrücke aus Managementgesprächen.

Wie ist die Stimmung bei deutschen und europäischen Unternehmen? Wo laufen die Geschäfte trotz des schwierigen Umfelds überraschend gut – und bei welchen Aktien sehen wir neue Chancen oder größere Fragezeichen?

Wir sprechen über Redcare Pharmacy nach der Prognoseanhebung, Bechtle und GFT im IT-Markt sowie unsere Konferenzfavoriten DEUTZ und AT&S. Weitere Themen sind der mögliche Turnaround bei Gerresheimer, das starke Defense-Geschäft von Hensoldt, Vincorion und Cicor, Westwings Wachstum gegen den Konsumtrend sowie die Perspektiven von Zalando. Bei ams OSRAM geht es um Datacenter, Robotik und Smart Glasses. Außerdem ordnen wir MLP, DO & CO, Fielmann, Sixt, Ottobock und Elmos ein.

Am 17. und 18. Oktober finden im Munich Urban Colab die Baader Trading Days für Privatanleger statt. Programm und kostenlose Anmeldung: https://www.baadertrading.de/baader-trading-days

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Hinweis: Diese Folge wird von der Baader Bank unterstützt. Die Inhalte sind unabhängig von der Baader Bank entstanden. Die Baader Bank hatte keinen redaktionellen Einfluss.

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