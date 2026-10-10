ITM Power unter Druck: Anleger streiten über Bewertung und Ausblick

Das stärkste positive Argument der Community ist die erwartete Verbesserung der Kosteneffizienz. Mehrere Beiträge nennen einen bereinigten EBITDA-Verlust von 20 bis 21 Millionen Pfund statt zuvor erwarteter 27 bis 29 Millionen Pfund. Diese Angaben sind durch die bereitgestellten geprüften Informationen nicht bestätigt. Die dahinterstehende Überlegung ist jedoch nachvollziehbar: Ein geringerer Mittelabfluss würde den finanziellen Spielraum vergrößern und könnte zeigen, dass der operative Umbau vorankommt. Weniger Verlust wäre allerdings noch keine Profitabilität.

Operative Hoffnung trifft auf einen schwachen Kurs: Die ITM Power-Aktie verlor auf Wochensicht 4,3 Prozent und sorgte in der wallstreetONLINE-Community für intensive Diskussionen. Im Zentrum stand die Frage, ob die von mehreren Foristen beschriebene Verringerung der erwarteten Verluste eine nachhaltige Neubewertung auslösen kann. Der Kursanstieg von 4,34 Prozent am 8. Oktober gab den Optimisten Rückenwind, reichte aber nicht für eine positive Wochenbilanz.

Als zweites Argument führen mehrere Diskutanten eine aus ihrer Sicht komfortable Liquiditätsausstattung an. Dabei verweisen sie auf eine britische Staatsbeteiligung und Fördermittel für neue Fertigungskapazitäten. Auch diese Angaben bleiben hier unbestätigte Aussagen aus dem Forum. Die Befürworter verbinden damit die Erwartung, dass ITM die nächste Technologie- und Produktionsphase finanzieren und effizientere Elektrolyseurkomponenten anbieten kann.

Konkreter als allgemeine Wasserstofffantasie sind die in mehreren Beiträgen genannten Projekte mit RWE und Shell. Die Community wertet sie als mögliche Belege für industrielle Umsetzung; ihr aktueller Fortschritt ist anhand der geprüften Informationen aber nicht gesichert. Ergänzend hoffen einzelne Beiträge auf langfristig wiederkehrende Erlöse durch Hydropulse. Aussagen über zusätzliche Rheinmetall-Verträge bleiben dagegen Spekulation und tragen die positive Einschätzung deutlich weniger belastbar.

Die Skeptiker warten auf Nachfrage und Anschlusskäufe

Die kritische Seite bezweifelt vor allem, dass bessere Unternehmenskennzahlen allein den Kurs dauerhaft antreiben. Mehrere Beiträge beschreiben ein schwieriges Umfeld für Wasserstoffwerte und Nebenwerte. Hinzu kommt die Sorge, dass der langsame Ausbau von Wasserstoffprojekten neue Aufträge verzögert. Hinweise auf konkurrierende batterieelektrische Lösungen stehen für die Befürchtung, dass sich potenzielle Anwendungen anders entwickeln als erhofft.

Nachvollziehbar ist auch der Einwand, dass gute Zahlen nicht automatisch starke Kursgewinne bedeuten. Das relative Handelsvolumen der letzten Handelstage lag beim 0,6-Fachen des Wochenschnitts. Das belegt eine geringere Handelsaktivität, nicht jedoch die im Forum behauptete Dominanz von Leerverkäufern. Erwartungen an einen Short Squeeze sind daher spekulativ.

In der kommenden Woche richtet sich der Blick auf mögliche Konkretisierungen des Ausblicks vor den im Forum für den 19. Oktober erwarteten Jahreszahlen; dieser Termin ist hier nicht unabhängig bestätigt. Kursseitig bildet das Wochentief bei 1,045 Euro die relevante Unterstützung, das Wochenhoch bei 1,205 Euro den Widerstand. Entscheidend wird sein, ob eine Erholung mit wieder zunehmendem Handelsvolumen einhergeht.

ITM Power Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance -4,3 % Wochenhoch / Wochentief 1,205000€ / 1,045000€ KGV (Vorjahr) -4,40 Marktkapitalisierung 768,88 Mio.EUR

Stand: 10.10.2026, 17:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 1,205000€ und das Wochentief bei 1,045000€ die zunächst wichtigsten Marken.

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