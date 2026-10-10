🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsITM Power AktievorwärtsNachrichten zu ITM Power

    Im Forum kippt die Stimmung

    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    ITM Power unter Druck: Anleger streiten über Bewertung und Ausblick

    Die ITM Power-Aktie verlor in dieser Woche 4,3 Prozent. Im wallstreetONLINE-Forum wächst die Skepsis – gleichzeitig sehen erste Anleger den Rücksetzer bereits als Chance.

    Im Forum kippt die Stimmung - ITM Power unter Druck: Anleger streiten über Bewertung und Ausblick
    Foto: Bubble60 - wikimedia

    Operative Hoffnung trifft auf einen schwachen Kurs: Die ITM Power-Aktie verlor auf Wochensicht 4,3 Prozent und sorgte in der wallstreetONLINE-Community für intensive Diskussionen. Im Zentrum stand die Frage, ob die von mehreren Foristen beschriebene Verringerung der erwarteten Verluste eine nachhaltige Neubewertung auslösen kann. Der Kursanstieg von 4,34 Prozent am 8. Oktober gab den Optimisten Rückenwind, reichte aber nicht für eine positive Wochenbilanz.

    Weniger Verluste – reicht das für die Trendwende?

    Das stärkste positive Argument der Community ist die erwartete Verbesserung der Kosteneffizienz. Mehrere Beiträge nennen einen bereinigten EBITDA-Verlust von 20 bis 21 Millionen Pfund statt zuvor erwarteter 27 bis 29 Millionen Pfund. Diese Angaben sind durch die bereitgestellten geprüften Informationen nicht bestätigt. Die dahinterstehende Überlegung ist jedoch nachvollziehbar: Ein geringerer Mittelabfluss würde den finanziellen Spielraum vergrößern und könnte zeigen, dass der operative Umbau vorankommt. Weniger Verlust wäre allerdings noch keine Profitabilität.

    Als zweites Argument führen mehrere Diskutanten eine aus ihrer Sicht komfortable Liquiditätsausstattung an. Dabei verweisen sie auf eine britische Staatsbeteiligung und Fördermittel für neue Fertigungskapazitäten. Auch diese Angaben bleiben hier unbestätigte Aussagen aus dem Forum. Die Befürworter verbinden damit die Erwartung, dass ITM die nächste Technologie- und Produktionsphase finanzieren und effizientere Elektrolyseurkomponenten anbieten kann.

    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!

    Konkreter als allgemeine Wasserstofffantasie sind die in mehreren Beiträgen genannten Projekte mit RWE und Shell. Die Community wertet sie als mögliche Belege für industrielle Umsetzung; ihr aktueller Fortschritt ist anhand der geprüften Informationen aber nicht gesichert. Ergänzend hoffen einzelne Beiträge auf langfristig wiederkehrende Erlöse durch Hydropulse. Aussagen über zusätzliche Rheinmetall-Verträge bleiben dagegen Spekulation und tragen die positive Einschätzung deutlich weniger belastbar.

    Die Skeptiker warten auf Nachfrage und Anschlusskäufe

    Die kritische Seite bezweifelt vor allem, dass bessere Unternehmenskennzahlen allein den Kurs dauerhaft antreiben. Mehrere Beiträge beschreiben ein schwieriges Umfeld für Wasserstoffwerte und Nebenwerte. Hinzu kommt die Sorge, dass der langsame Ausbau von Wasserstoffprojekten neue Aufträge verzögert. Hinweise auf konkurrierende batterieelektrische Lösungen stehen für die Befürchtung, dass sich potenzielle Anwendungen anders entwickeln als erhofft.

    Nachvollziehbar ist auch der Einwand, dass gute Zahlen nicht automatisch starke Kursgewinne bedeuten. Das relative Handelsvolumen der letzten Handelstage lag beim 0,6-Fachen des Wochenschnitts. Das belegt eine geringere Handelsaktivität, nicht jedoch die im Forum behauptete Dominanz von Leerverkäufern. Erwartungen an einen Short Squeeze sind daher spekulativ.

    In der kommenden Woche richtet sich der Blick auf mögliche Konkretisierungen des Ausblicks vor den im Forum für den 19. Oktober erwarteten Jahreszahlen; dieser Termin ist hier nicht unabhängig bestätigt. Kursseitig bildet das Wochentief bei 1,045 Euro die relevante Unterstützung, das Wochenhoch bei 1,205 Euro den Widerstand. Entscheidend wird sein, ob eine Erholung mit wieder zunehmendem Handelsvolumen einhergeht.

    ITM Power Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance -4,3 %
    Wochenhoch / Wochentief 1,205000€ / 1,045000€
    KGV (Vorjahr) -4,40
    Marktkapitalisierung 768,88 Mio.EUR

    Stand: 10.10.2026, 17:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 1,205000€ und das Wochentief bei 1,045000€ die zunächst wichtigsten Marken.

    ITM Power

    +2,39 %
    -4,30 %
    -9,65 %
    -17,60 %
    +12,58 %
    +27,64 %
    -75,94 %
    +380,66 %
    -62,87 %
    ISIN:GB00B0130H42WKN:A0B57L
    ITM Power direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Zur ITM Power Diskussion im wallstreetONLINE-Forum



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde vollautomatisch erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Im Forum kippt die Stimmung ITM Power unter Druck: Anleger streiten über Bewertung und Ausblick Die ITM Power-Aktie verlor in dieser Woche 4,3 Prozent. Im wallstreetONLINE-Forum wächst die Skepsis – gleichzeitig sehen erste Anleger den Rücksetzer bereits als Chance.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     