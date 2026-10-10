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    Die Rallye nimmt Fahrt auf

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    innoscripta steigt 6,4 Prozent: Anleger sehen noch mehr Potenzial

    Nach einem Wochenplus von 6,4 Prozent steigt die Zuversicht rund um innoscripta. Doch während die Bullen auf Vertrauensgewinn durch unabhängige Aufklärung setzen, warnen Skeptiker vor Kundenverlust und mögliche Regressforderungen.

    Die Rallye nimmt Fahrt auf - innoscripta steigt 6,4 Prozent: Anleger sehen noch mehr Potenzial
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Die innoscripta-Aktie hat in der vergangenen Woche 6,4 Prozent gewonnen, doch die Erholung hat den Streit über die Risiken nicht beendet. Mit 68 relevanten Beiträgen von 19 Nutzern an sieben Tagen blieb die Diskussion intensiv. Im Mittelpunkt standen mögliche Folgen der im Forum thematisierten behördlichen Ermittlungen und die Frage, ob externe Untersuchungen Vertrauen zurückbringen können. Die Meldung über die Einschaltung von Anwälten gab der Debatte neuen Stoff.

    Einzelfälle oder Schwächen im Geschäftsmodell?

    Der zentrale Streitpunkt ist nicht die kurzfristige Kursrichtung, sondern die Reichweite der diskutierten Vorwürfe: Geht es um einzelne Vorgänge oder um grundlegende Mängel bei Beratung und Kontrolle? Mehrere Beiträge betonen, dass sich diese Frage bislang nicht beantworten lasse. Damit bleibt auch die finanzielle Tragweite offen. Aus den Forumsangaben lassen sich weder ein systematisches Fehlverhalten noch dessen Ausschluss als gesicherte Tatsache ableiten.

    Positiv bewerten mehrere Teilnehmer die im Forum beschriebene Beauftragung externer Kanzleien. Eine unabhängige Prüfung könne Verantwortlichkeiten klären und die Kontrollmechanismen der Software Clusterix nachvollziehbarer machen. Selbst skeptische Stimmen halten die erwarteten Kosten für vertretbar, sofern belastbare Ergebnisse folgen. Das stärkste optimistische Argument ist damit nicht eine schnelle Entwarnung, sondern die Chance auf überprüfbare Aufklärung.

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    Als weiteres Entlastungsargument führen Teilnehmer die im Forum wiedergegebene Unternehmensdarstellung an, wonach der Geschäftsbetrieb weiterlaufe und Vorgänge des aktuellen Geschäftsjahres nach bisherigem Kenntnisstand nicht Gegenstand der Ermittlungen seien. Andere widersprechen der daraus abgeleiteten Zuversicht: Eine spätere Prüfung älterer Vorgänge könne weiterhin Risiken offenlegen. Die zeitliche Eingrenzung wäre aus ihrer Sicht deshalb kein Beleg für dauerhaft wirksame Kontrollen.

    Vertrauen wiegt schwerer als die Bewertung

    Die ausführlicher begründete Kritik konzentriert sich auf Kundengewinnung und mögliche Haftungsfolgen. Ein Teilnehmer leitet aus veröffentlichten Kundengeschichten eine starke Abhängigkeit von telefonischer Ansprache und intensiver Betreuung bei Förderanträgen ab. Andere Beiträge greifen die Sorge auf, dass negative Schlagzeilen gerade unerfahrene Neukunden abschrecken könnten. Diese Einschätzung ist plausibel begründet, belegt aber keinen tatsächlichen Auftragseinbruch.

    Wiederholt diskutiert werden zudem mögliche Regressforderungen, falls Förderungen nachträglich aberkannt würden. Ob solche Ansprüche entstehen könnten und welche vertraglichen Grenzen gelten, bleibt ungeklärt. Auch die Gegenposition, innoscripta sei vertraglich ausreichend geschützt, ist im Forum nicht belegt. Das geprüfte Vorjahres-KGV von 21,20 löst diesen Streit nicht: Eine historische Bewertung sagt wenig darüber aus, wie nachhaltig künftige Erträge unter diesen Unsicherheiten wären.

    In der kommenden Woche rücken mögliche neue Erkenntnisse zur Aufklärung und den Kontrollen in den Fokus. Kursseitig liegt der Widerstand am Wochenhoch von 48,35 Euro, die Unterstützung am Wochentief von 39,95 Euro. Das zuletzt nur 0,2-fache Handelsvolumen gegenüber dem Wochenschnitt macht die Handelsbeteiligung bei einem Test dieser Marken besonders relevant. Entscheidend bleibt, ob neue Informationen die offenen Fragen eingrenzen.

    innoscripta Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance +6,4 %
    Wochenhoch / Wochentief 48,35€ / 39,95€
    KGV (Vorjahr) 21,20

    Stand: 10.10.2026, 19:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 48,35€ und das Wochentief bei 39,95€ die zunächst wichtigsten Marken.

    innoscripta

    -5,23 %
    +6,40 %
    -49,63 %
    -43,40 %
    -65,17 %
    -62,95 %
    ISIN:DE000A40QVM8WKN:A40QVM
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