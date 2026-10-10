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    Zwischen Hoffnung und Zweifel

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    Die Siemens Energy-Aktie polarisiert: Das spricht jetzt für und gegen den nächsten Anstieg

    Die Siemens Energy-Aktie kam in dieser Woche kaum vom Fleck. In der Community treffen Hoffnungen auf Wachstum und volle Auftragsbücher als Kursstütze auf Sorgen vor Abwärtstrend und mögliche marktweite Korrektur. Neue Impulse könnten schon bald für Bewegung sorgen.

    Zwischen Hoffnung und Zweifel - Die Siemens Energy-Aktie polarisiert: Das spricht jetzt für und gegen den nächsten Anstieg
    Foto: Sebastian Kahnert - dpa

    Ein Wochenplus von 0,7 Prozent, aber keine Entwarnung: Die Siemens-Energy-Aktie wurde im wallstreetONLINE-Forum intensiv diskutiert, weil sich hinter der kleinen Veränderung deutliche Kursschwankungen verbargen. Zwischen 140,18 und 151,00 Euro verlief die Handelsspanne. In 56 relevanten Beiträgen von 18 Teilnehmern stand vor allem eine Frage im Mittelpunkt: Bildet die Aktie nach ihrem Rückgang einen Boden, oder bleiben die Erholungen lediglich Zwischenstationen im Abwärtstrend?

    Bodenbildung gegen intakten Abwärtstrend

    Die optimistische Seite verbindet charttechnische Beobachtungen mit Erwartungen an das Geschäft. Mehrfach wird auf eine Zone zwischen etwa 135 und 138 Euro verwiesen, in der der Kurs nach Einschätzung der Teilnehmer wiederholt gedreht habe. Daraus leiten sie eine mögliche Stabilisierung ab. Diese im Forum genannte Zone liegt allerdings unter dem bestätigten Wochentief; eine abgeschlossene Bodenbildung lässt sich aus den vorliegenden Wochenkursen nicht ableiten.

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    Als wichtigstes wirtschaftliches Gegengewicht zu den Kursverlusten nennen die Befürworter volle Auftragsbücher und gute Wachstumsaussichten. Ihre Argumentation: Wenn die operative Entwicklung tragfähig bleibt, müsse ein schwacher Aktienkurs nicht auf eine Verschlechterung des Unternehmens hindeuten. Auch die Geduld mit einer längeren Seitwärtsphase wird damit begründet. Konkrete Auftrags- oder Ergebniszahlen liefern die Beiträge dafür jedoch nicht. Die Aussagen bleiben Erwartungen der Community, nicht belegte Geschäftsdaten.

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    Kritische Stimmen halten dagegen, dass gute Perspektiven allein keinen Trendwechsel auslösen. Seit dem Aprilhoch bei etwa 190 Euro befindet sich die Aktie im Abwärtstrend; eine nachhaltige Bodenbildung ist bislang nicht erkennbar. Genau diese Diskrepanz zwischen Geschäftshoffnung und Kursverlauf prägt die Debatte. Kurzfristige Gegenbewegungen gelten den Skeptikern deshalb noch nicht als Bestätigung einer dauerhaften Erholung.

    Zinsangst trifft auf Wachstumshoffnung

    Mehrfach diskutiert wird zudem die Abhängigkeit vom Gesamtmarkt. Einige Teilnehmer erklären die Schwäche mit allgemeiner Zinsangst und einem ungünstigen Börsenumfeld, statt mit neuen Problemen bei Siemens Energy. Andere sehen darin gerade ein Risiko: Eine Korrektur hoch bewerteter US-Aktien könnte auch deutsche Titel mit nach unten ziehen. Weiter steigende US-Zinsen sind dabei eine Befürchtung der Community, keine gesicherte Entwicklung.

    Auch die Bewertung bleibt umstritten. Einer Einschätzung, Siemens Energy sei angesichts des Wachstums vernünftig bewertet, steht ein KGV auf Vorjahresbasis von 60,99 gegenüber. Dieser Wert beweist keine Überbewertung, zeigt aber, wie wichtig künftige Gewinnsteigerungen für die Bewertungsdebatte sind. Das zuletzt nur durchschnittliche relative Handelsvolumen von 1,0 liefert ebenfalls kein auffälliges Signal für eine neue Dynamik.

    In der kommenden Woche stehen damit vor allem 151,00 Euro als Widerstand und 140,18 Euro als Unterstützung im Fokus. Ein Überwinden des Wochenhochs würde die Erholungsthese stärken, ein Bruch des Wochentiefs die Zweifel verschärfen. Zusätzlich verdient der im Forum aufgegriffene Bericht über Finanzierungspakete für einen möglichen Spartenverkauf Aufmerksamkeit: Eine Bestätigung oder Konkretisierung könnte neue Impulse liefern, der Verkauf selbst ist durch die bereitgestellten Informationen nicht gesichert.

    Siemens Energy Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance +0,7 %
    Wochenhoch / Wochentief 151,00€ / 140,18€
    KGV (Vorjahr) 60,99
    Marktkapitalisierung 116,12 Mrd.EUR

    Stand: 10.10.2026, 20:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 151,00€ und das Wochentief bei 140,18€ die zunächst wichtigsten Marken.

    Siemens Energy

    +3,20 %
    +0,67 %
    -1,88 %
    -5,42 %
    +33,78 %
    +1.172,15 %
    +560,66 %
    +576,67 %
    ISIN:DE000ENER6Y0WKN:ENER6Y
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    Zur Siemens Energy Diskussion im wallstreetONLINE-Forum



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