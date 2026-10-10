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    Die Aktie explodiert

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    10,7 Prozent Plus: Darum kennt die TeamViewer-Aktie gerade kein Halten

    Mit einem Wochenplus von 10,7 Prozent gehört TeamViewer zu den auffälligsten Aktien der Woche. Die Community diskutiert, was hinter der Rallye steckt und wie lange sie noch tragen kann.

    Die Aktie explodiert - 10,7 Prozent Plus: Darum kennt die TeamViewer-Aktie gerade kein Halten
    Foto: Stefan Puchner - dpa

    Ein Wochenplus von 10,7 Prozent hat die Diskussion um TeamViewer angeheizt. Im wallstreetONLINE-Forum standen sich zwei Deutungen gegenüber: Beginnt eine nachhaltige Erholung der Aktie, oder treiben vor allem Rückkäufe von Leerverkäufern den Kurs? Die erhöhte Handelsaktivität verlieh dieser Frage Gewicht. Das relative Volumen der letzten Handelstage lag beim 2,2-Fachen des Wochenschnitts. Insgesamt wurden 58 relevante Beiträge von 17 Nutzern an sieben Tagen erfasst.

    Trendwende oder nur Short-Eindeckungen?

    Mehrere Diskutanten vermuten hinter dem Anstieg Eindeckungen, also Käufe zur Schließung zuvor aufgebauter Leerverkaufspositionen. Sie verweisen auf das Handelsvolumen und die Möglichkeit, dass kleinere Positionen unterhalb öffentlicher Meldeschwellen bleiben. Ein belegter Zusammenhang zwischen solchen Rückkäufen und dem Wochengewinn liegt allerdings nicht vor. Auch die im Forum genannten einzelnen Leerverkäufer und Positionsgrößen sind nicht bestätigt. Andere Beiträge widersprechen der Vorstellung, das Handelsgeschehen müsse zwingend auf bevorstehende Nachrichten hindeuten.

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    Besonders konkret wurde die Debatte bei 6,95 Euro, dem Wochenhoch. Dort berichteten Teilnehmer über eine größere Verkaufsorder und deren Aufnahme durch Käufer. Optimisten deuteten dies als Zeichen belastbarer Nachfrage. Andere wandten ein, eine einzelne Order sei noch kein Beleg für eine gezielte Begrenzung des Kurses. Die geschilderten Orderbuchbeobachtungen bleiben Community-Angaben; die Marke selbst ist als Widerstand für die weitere Kursentwicklung relevant.

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    Günstige Bewertung, umstrittenes Vertrauen

    Das tragfähigste positive Argument ist die Bewertung. TeamViewer kommt auf ein KGV auf Basis des Vorjahresgewinns von 8,07 und eine Marktkapitalisierung von 1,13 Milliarden Euro. Befürworter sehen darin Spielraum für eine Neubewertung, sofern sich Geschäftsentwicklung und Anlegervertrauen verbessern. Der Vergleich mit aus ihrer Sicht teureren Technologieaktien stützt diese Hoffnung. Ein niedriges KGV allein belegt jedoch weder eine Unterbewertung noch künftiges Wachstum.

    Als zusätzliche Chancen nennt die Community KI-gestützten Kundensupport und eine mögliche Übernahme. Dahinter steht die Erwartung, dass Automatisierung neue Nachfrage schaffen und die niedrige Börsenbewertung Interessenten anziehen könnte. Konkrete Fortschritte oder ein Übernahmeinteresse sind damit nicht nachgewiesen. Auch die Hoffnung auf einen Großkunden aus dem Verteidigungsbereich bleibt Spekulation und wiegt weniger schwer als das nachvollziehbare Bewertungsargument.

    Die kritische Seite hält dagegen: Eine Kurserholung sei noch keine operative Trendwende. Wiederholt wird dem Management ein Vertrauensdefizit zugeschrieben. Nach Einschätzung skeptischer Teilnehmer könnten schon kleinere Rücksetzer neue Verkäufe auslösen, weil Anleger schlechte Nachrichten befürchteten. Diese Deutung erklärt ihre Zurückhaltung, belegt aber weder eine bevorstehende Gewinnwarnung noch eine gezielte Kurssteuerung durch Leerverkäufer.

    In der kommenden Woche steht zunächst der Widerstand bei 6,95 Euro im Fokus. Ein nachhaltiger Anstieg darüber bei weiter erhöhtem Volumen würde die Erholungsthese stärken; bei Rücksetzern ist das Wochentief von 6,335 Euro die maßgebliche Unterstützung. Neue öffentliche Meldungen zu Netto-Leerverkaufspositionen könnten Hinweise auf Eindeckungen liefern, kleinere Positionen aber nicht vollständig erfassen. Entscheidend bleibt, ob zur Kursbewegung belastbare Nachrichten über das Geschäft hinzukommen.

    TeamViewer Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance +10,7 %
    Wochenhoch / Wochentief 6,95€ / 6,335€
    KGV (Vorjahr) 8,07
    Marktkapitalisierung 1,13 Mrd.EUR

    Stand: 10.10.2026, 21:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 6,95€ und das Wochentief bei 6,335€ die zunächst wichtigsten Marken.

    TeamViewer

    +4,30 %
    +10,72 %
    +8,38 %
    +30,94 %
    -20,55 %
    -55,80 %
    -57,07 %
    -77,09 %
    ISIN:DE000A2YN900WKN:A2YN90
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    Zur TeamViewer Diskussion im wallstreetONLINE-Forum



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