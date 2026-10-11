Sind die Vorstandskäufe das Kaufsignal?

? Die JDC-Aktie hat seit den Halbjahreszahlen im August spürbar verloren und notiert bei rund 16-17€. Dabei las sich die Schlagzeile gut: Umsatz +18,7% auf 143,5 Mio.€, EBITDA +69,8% auf 14,5 Mio.€, EBIT von 1,9 auf 11,1 Mio.€.

? Das Wachstum stammt jedoch im Wesentlichen aus der Übernahme von FMK (Lead-Generierung, v.a. Versicherungen, seit Q4 2025 konsolidiert). Laut Management steuerte FMK im ersten Halbjahr rund 22 Mio.€ Umsatz und rund 7 Mio.€ EBITDA bei. Ohne FMK liegt der Umsatz mit rund 121 Mio.€ auf Vorjahresniveau (120,9 Mio.€), das EBITDA mit rund 7,5 Mio.€ klar unter dem Vorjahr (rund 8,5 Mio.€). Hinzu kommt: 2025 waren 4 Mio.€ erwartete Performance Fees im Umsatz verbucht, 2026 verzichtet JDC auf diese Abgrenzung. Auch bereinigt um diesen Effekt lag das organische EBITDA unter dem Vorjahreswert von 7,9 Mio. €. Im zweiten Quartal lag der Umsatz bei 68,6 Mio.€, das EBITDA bei 6,4 Mio.€. Die Schwäche im Kerngeschäft begründet das Management mit dem schwierigen Umfeld: Das Konsumklima ist verhalten, Lebensversicherungen und Altersvorsorge ziehen nur verzögert an, die Stornoquoten sind höher. Zudem sind die Suchanfragen nach Finanzprodukten auf einem historischen Tief, die Kosten für Leads steigen. Finanziert wurde die FMK-Übernahme (60% der Anteile) über eine neue Anleihe von 70 Mio.€.

? Der Aktienrückkauf im April (bis zu 222.222 Aktien, 1,63% des Kapitals, 22,50€ je Aktie, rund 5 Mio.€) hat dem Kurs nicht nachhaltig geholfen: Die Aktie notiert heute rund 27% darunter.

? Die Prognose wurde am unteren Rand bestätigt (Umsatz 300-330 Mio.€, EBITDA 35-38 Mio.€). Das heißt aber: Im zweiten Halbjahr braucht es mindestens 156,5 Mio.€ Umsatz und 20,5 Mio.€ EBITDA, nach 14,5 Mio.€ im ersten. Q3 soll laut Management das schwächste Quartal werden. Hoffnung macht das Altersvorsorgedepot ab Januar 2027, von dem vor allem die Vermittlungs- und Vergleichsplattformen wie FMK profitieren sollen. Operativ positiv: Die verwalteten Bestände (Assets under Management) legten um 18% zu, die jährlichen Nettoprämien um 11%. Damit stärkt JDC sein wiederkehrendes Geschäft.

? Diese Woche dann folgendes: Am 7. und 8. Oktober haben nun alle drei Vorstände Aktien gekauft. CFO Ralph Konrad (über Aragon Holding) investierte rund 127TEUR zu 16,94€, Dr. Ramona Evens rund 77TEUR zu durchschnittlich etwa 16,53€ und CEO Dr. Sebastian Grabmaier (über Grace Beteiligungs GmbH) rund 66TEUR zu 16,17€ bis 16,87€. Zusammen sind das ca. 271TEUR.

Mein Fazit

Das berichtete Wachstum trägt aktuell FMK, im übrigen Geschäft ist der Ergebnisbeitrag rückläufig. Die Insiderkäufe zeigen, dass das Management den Kurs von rund 16€ für zu niedrig hält. Entscheidend wird, ob das Kerngeschäft im Schlussquartal und mit dem Altersvorsorgedepot wieder anzieht und ob FMK den schwachen Markt für Finanzprodukte weiter überkompensieren kann.

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