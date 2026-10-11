STARMUS VIII gibt zwei junge Changemaker als Gewinner der Junior-Medaille bekannt

KANARISCHE INSELN, Spanien, 11. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- STARMUS VIII, das führende internationale Festival für Wissenschaft, Musik und Forschung, gibt stolz die Preisträger zweier besonderer Auszeichnungen bekannt, mit denen die nächste Generation wissenschaftlicher und ökologischer Vorreiter gewürdigt wird.

Valeria Corrales aus Spanien wird die Junior-Stephen-Hawking-Medaille erhalten – als Anerkennung für ihr herausragendes Engagement, jungen Menschen Wissenschaft, Programmierung und Technologie näherzubringen.

Aneeshwar Kunchala aus dem Vereinigten Königreich wird mit der „Junior Jane Goodall Earth Medal" ausgezeichnet. Damit wird sein bemerkenswertes Engagement für den Artenschutz, die Artenvielfalt und die Sensibilisierung von Kindern für den Schutz der Natur gewürdigt.

Auch wenn sich ihre Arbeit auf unterschiedliche Bereiche konzentriert, teilen beide jungen Changemaker eine Überzeugung, die den Kern von STARMUS ausmacht: Wissen sollte zum Handeln anregen, und das Alter sollte niemals ein Hindernis dafür sein, etwas zu bewirken.

Valeria Corrales – Stephen-Hawking-Medaille für Nachwuchswissenschaftler

Valeria Corrales begann ihre Laufbahn in der Wissenschaftskommunikation im Alter von zehn Jahren, als sie 2018 gemeinsam mit ihrer Mentorin Patricia Heredia die Bildungsplattform ValPat mitbegründete.

Was als Initiative begann, um Wissenschaft und Technik zugänglicher zu machen, hat sich zu einer bedeutenden spanischsprachigen MINT-Bildungsplattform entwickelt, die mehr als 750 Videos und 240.000 YouTube-Abonnenten umfasst.

Während der COVID-19-Pandemie boten Valeria und Patricia 100 Tage in Folge kostenlose Online-MINT-Kurse an und halfen so Tausenden von Kindern in ganz Spanien und Lateinamerika, während des Lockdowns weiter zu lernen.

Valeria hat seitdem nationale und internationale Anerkennung gefunden. Sie wurde 2023 von Forbes Spanien zu einer der 23 „Changemakers" gekürt, erreichte 2025 das Finale des „Princess of Girona Social Award" und schaffte es unter fast 11.000 Bewerbungen und Nominierungen aus 148 Ländern unter die Top 10 der Finalisten für den „Global Student Prize".

Derzeit studiert sie „Computational Media" am Georgia Institute of Technology und beschäftigt sich weiterhin damit, wie Wissenschaft, Technologie, Kreativität und das Erzählen von Geschichten die Bildung verändern können.