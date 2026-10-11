Neue Hoffnung bei Nike (B): Darum werden Anleger wieder optimistischer

Das stärkste positive Argument der Community betrifft die Rückkehr in den stationären Handel. Optimistische Beiträge führen die Schwäche weniger auf verlorene Kundentreue als auf eine verfehlte Vertriebsstrategie zurück: Nike sei vielerorts nicht ausreichend sichtbar gewesen. Engere Händlerbeziehungen, bessere Verkaufsflächen und geschulte Verkäufer könnten diesen Nachteil beheben. Besonders im Laufschuhgeschäft sehen diese Stimmen erste Fortschritte. Die im Forum genannten Wachstums- und Marktanteilszahlen sind allerdings nicht durch die bereitgestellten geprüften Informationen bestätigt.

Die Nike-(B)-Aktie gewann in der vergangenen Woche 2,4 Prozent. Doch die Erholung beruhigte die Diskussion auf wallstreetONLINE kaum: 48 relevante Beiträge von 13 Nutzern zeigen, wie umstritten die Perspektiven bleiben. Im Mittelpunkt stand die Frage, ob Nike vor allem die Kosten seines Umbaus trägt oder dauerhaft an Markenstärke und Ertragskraft verliert. Schwächere Quartalsresultate und gegensätzliche Analystenurteile verschärften die Debatte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Damit verbunden ist die Hoffnung, dass Konkurrenten wie On und Hoka nicht zwangsläufig dauerhaft Kunden binden. Nach dieser Lesart könnten Käufer zu Nike zurückkehren, sobald passende Produkte wieder leichter erhältlich sind. Die Gegenposition trennt dagegen klar zwischen Verfügbarkeit und Begehrlichkeit: Ein größerer Platz im Regal bedeutet noch nicht, dass Kunden gezielt Nike wählen oder einen Preisaufschlag akzeptieren. Gerade diese Zahlungsbereitschaft wäre für eine nachhaltige Erholung der Gewinne entscheidend.

Besonders ausführlich wurde deshalb die Margenentwicklung diskutiert. Kritische Beiträge leiten aus ihren historischen Zahlenvergleichen eine deutlich geschwächte Profitabilität ab. Sie halten steigende Kurse allein noch nicht für einen belastbaren Wendepunkt und verlangen eine erkennbare Verbesserung der Ertragskraft. Die Befürworter wenden ein, dass Rückstellungen, Abfindungen, Lagerbereinigung und Markeninvestitionen die Aussagekraft aktueller Kennzahlen einschränken könnten. Auch diese Belastungen und die dazu genannten Beträge bleiben Angaben aus dem Forum. Eine vollständige Bereinigung lässt sich daraus nicht verlässlich ableiten.

Der Kern des Streits ist damit nicht, ob ein Umbau Geld kostet, sondern wie viel der Schwäche vorübergehend ist. Das geprüfte Vorjahres-KGV von 27,92 liefert jedenfalls keinen eindeutigen Beleg für die im Forum vertretene Unterbewertung. Entscheidend bleibt, welche Gewinne Nike künftig erzielen kann – und ob bessere Distribution tatsächlich wieder höhere Margen ermöglicht.

Die nächste Woche braucht Bestätigung

Auch die geprüften Analystenmeldungen zeigen die Unsicherheit: Deutsche Bank Research senkte ihr Kursziel wegen schwächer als erwarteter Quartalsresultate von 37 auf 33 Dollar und blieb bei „Hold“. Bernstein bestätigte dagegen „Outperform“ mit 45 Dollar, verwies aber auf nachlassende Nachfrage nach Sportbekleidung und zunehmende Werbeaktionen.

In der kommenden Woche stehen deshalb das Wochenhoch bei 35,085 Dollar als Widerstand und das Wochentief bei 32,765 Dollar als Unterstützung im Fokus. Das relative Handelsvolumen der letzten Handelstage lag nur beim 0,5-Fachen des Wochenschnitts. Ein Ausbruch mit höherem Volumen könnte der Erholung mehr Gewicht geben. Neue belastbare Hinweise zu Rabatten, Händlergeschäft und Margen würden zugleich helfen, die zentrale Turnaround-Frage einzuordnen.

Nike (B) Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance +2,4 % Wochenhoch / Wochentief 35,085$ / 32,765$ KGV (Vorjahr) 27,92 Marktkapitalisierung 37,27 Mrd.USD

Stand: 11.10.2026, 07:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 35,085$ und das Wochentief bei 32,765$ die zunächst wichtigsten Marken.