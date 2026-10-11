Rheinmetall: Berenberg kappt Kursziel um 36 Prozent – Wachstum wackelt

Für ihre neue Einschätzung haben die Analysten ein umfangreiches Modell erstellt. Sie prüften 417 feste Aufträge, Rahmenverträge und mögliche Ausschreibungen aus allen fünf Geschäftsbereichen. Daraus leiten sie für 2030 einen Konzernumsatz von 37,6 Milliarden Euro ab. Das wäre ein jährliches Wachstum von rund 28 Prozent, läge jedoch deutlich unter dem Marktkonsens von 41 Milliarden Euro. Berenberg senkte seine Umsatzprognose für 2030 um sechs Prozent und die Schätzung für den Gewinn je Aktie um acht Prozent.

Berenberg hat die Rheinmetall-Aktie von „Buy“ auf „Hold“ herabgestuft und das Kursziel von 1.600 auf 1.020 Euro gesenkt. Die Analysten George McWhirter und Michael Smith begründen den Schritt mit unsicheren mittelfristigen Wachstumsperspektiven. Der Rüstungskonzern brauche deutlich mehr Aufträge, um auch nach 2030 weiter kräftig wachsen zu können.

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Kurzfristig verfügt Rheinmetall über einen hohen Auftragsbestand von rund 80 Milliarden Euro. Davon sind 56 Milliarden Euro fest beauftragt. Die längerfristige Planung ist laut Berenberg jedoch weniger gut abgesichert: Für 2030 seien lediglich 29 Prozent des erwarteten Umsatzes vertraglich gedeckt. Wenn große europäische Rüstungsprogramme auslaufen oder ein stabiles Niveau erreichen, müsse der Konzern neue Großaufträge in Milliardenhöhe gewinnen, um die Wachstumsperspektive zu sichern.

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Besonders ausgeprägt ist die Lücke in der Munitionssparte. Für 2030 seien dort nur 16 Prozent der erwarteten Erlöse abgedeckt – der niedrigste Anteil unter den Rheinmetall-Sparten. Berenberg kalkuliert in diesem Bereich mit 12,3 Milliarden Euro Umsatz. Das liegt unter dem Unternehmensziel von 14 bis 16 Milliarden Euro. Partnerschaften im Raketenbereich, unter anderem mit Lockheed Martin und Destinus, könnten mögliche Schwächen bei Artilleriemunition teilweise ausgleichen. Ihr Beitrag dürfte jedoch Zeit benötigen.

Die Abstufung erfolgt nach einem starken Kursrückgang. Seit Jahresbeginn hat die Aktie mehr als 40 Prozent verloren. Am Freitagmittag notierte sie bei 927 Euro und damit nahe ihrem Zwölfmonatstief von 902 Euro. Berenberg hält die Bewertung trotz der gesenkten Erwartungen nicht grundsätzlich für unvertretbar: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis für 2027 liege bei 18,1, während der Gewinn zwischen 2028 und 2030 voraussichtlich um durchschnittlich 30 Prozent pro Jahr steigen könne.

Damit sehen die Analysten weiterhin erhebliches Wachstum, aber auch ein Bewertungsrisiko. Entscheidend sei, ob Rheinmetall rechtzeitig neue Aufträge gewinnt und das hohe Wachstum über 2030 hinaus fortsetzen kann. Solange diese Frage offenbleibt, dürfte die Unsicherheit eine Neubewertung der Aktie nach oben begrenzen.

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,39 % und einem Kurs von 935,3EUR auf Tradegate (09. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

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