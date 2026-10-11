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    UBS sieht 45 Prozent Kurspotenzial für Salzgitter – das steckt dahinter

    UBS sieht 45 Prozent Kurspotenzial für Salzgitter – das steckt dahinter
    Foto: SÃ¡ndor Kotyrba - stock.adobe.com

    ### UBS sieht Salzgitter als größten Gewinner höherer Stahlpreise

    Die Salzgitter-Aktie hat am Freitag mehr als zwölf Prozent gewonnen. Auslöser war eine optimistischere Einschätzung der Schweizer Großbank UBS: Sie stufte den Stahlkonzern von „Neutral“ auf „Buy“ hoch und erhöhte das Kursziel von 56 auf 71 Euro. Beim zuletzt genannten Kurs von rund 49 Euro entspricht das einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von gut 45 Prozent. UBS-Analyst Andrew Jones bezeichnet Salzgitter als seinen bevorzugten Wert im europäischen Stahlsektor. Ausschlaggebend ist aus seiner Sicht, dass der Konzern besonders stark von steigenden Stahlpreisen in Europa profitieren könnte.

    Im Zentrum der Neubewertung stehen verschärfte EU-Beschränkungen für Stahlimporte. Die Einfuhrquoten seien um 47 Prozent reduziert worden; Lieferungen oberhalb der zulässigen Mengen würden seit Juli mit einem Zoll von 50 Prozent belegt. Das könne Importe verteuern und zugleich die Lagerbestände in Europa schrumpfen lassen. Nach UBS-Berechnungen würde importierter Warmbreitbandstahl unter diesen Bedingungen mehr als 900 Euro je Tonne kosten. Der aktuelle Marktpreis liege dagegen bei etwa 745 Euro. Die Bank erwartet, dass die Stahlpreise mittelfristig steigen: Für 2027 veranschlagt sie 820 Euro, für 2028 noch 805 Euro je Tonne.

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    Zusätzlichen Auftrieb könnte die Nachfrage geben. Sollte sie sich so entwickeln, wie der Branchenverband Eurofer prognostiziert, könnten dem europäischen Markt 2027 etwa sieben Millionen Tonnen Stahl fehlen. Salzgitter wäre nach Einschätzung der UBS besonders gut positioniert, um von einer Angebotsverknappung zu profitieren. Rund drei Viertel des Konzernumsatzes entfallen auf Europa – ein höherer Anteil als bei den verglichenen Wettbewerbern ArcelorMittal, Voestalpine und SSAB. Schon ein um 30 US-Dollar je Tonne verbesserter Preisabstand zwischen Stahl und Einsatzkosten könnte Salzgitter zufolge das EBITDA um mehr als 27 Prozent erhöhen. Bis 2028 soll sich das operative Ergebnis verdoppeln.

    Auch die Risiken rund um die Duisburger Hüttenwerke Krupp Mannesmann (HKM) bewertet UBS inzwischen weniger kritisch. Thyssenkrupp und Vallourec, die aus dem Vorhaben ausscheiden, sollen Zahlungen leisten. Hinzu kommen 200 Millionen Euro Fördermittel. Dadurch dürfte Salzgitter netto nur rund 100 Millionen Euro tragen müssen. Gleichzeitig erwartet UBS eine deutliche Verbesserung des freien Cashflows: von minus 340 Millionen Euro im laufenden Jahr auf plus 347 Millionen Euro 2028.

    Eine mögliche Wertsteigerung könnte zudem aus Verkäufen entstehen. Jones rechnet zwar nicht vorrangig mit Änderungen im Portfolio, sieht aber erhebliches Potenzial in einer Veräußerung eines Teils der Aurubis-Beteiligung oder des Abfüll- und Verpackungsanlagenherstellers KHS. Die UBS-Einschätzung bleibt an Bedingungen geknüpft: Höhere Preise und eine knappe Versorgung müssen sich tatsächlich einstellen. **Zusammengefasst setzt die Kaufempfehlung darauf, dass neue Importhürden Salzgitter stärker helfen als die Konkurrenz.**



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    Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +13,50 % und einem Kurs von 50,10EUR auf Tradegate (09. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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