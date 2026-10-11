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    PepsiCo kappt Gewinnprognose – warum die Aktie trotzdem steigt (60 Zeichen)

    PepsiCo kappt Gewinnprognose – warum die Aktie trotzdem steigt (60 Zeichen)
    Foto: PepsiCo

    PepsiCo hat trotz besser als befürchteter Quartalsergebnisse seine Gewinnprognose für 2026 deutlich gesenkt. Der Getränke- und Snackkonzern erwartet nun, dass der bereinigte Gewinn je Aktie währungsbereinigt lediglich um ein bis zwei Prozent steigt. Zuvor hatte das Management noch ein Plus von vier bis sechs Prozent in Aussicht gestellt – zuletzt allerdings nur am unteren Ende der Spanne. Im dritten Quartal lag das Gewinnwachstum bei 1,5 Prozent.

    Die vorsichtigere Prognose spiegelt vor allem die anhaltenden Probleme in Nordamerika wider. Dort erholt sich das Geschäft mit Snacks und Getränken langsamer als geplant. Höhere Produktionskosten und eine schwächere Konsumlaune belasten die Nachfrage. PepsiCo hatte bereits im Februar die Preise für bestimmte mittelgroße Packungen seiner wichtigsten Snackmarken gesenkt, um den Absatz anzukurbeln. Konzernchef Ramon Laguarta räumte ein, das Nordamerika-Geschäft habe sich schlechter entwickelt als erwartet. Weitere Kostensenkungen seien identifiziert und sollten in den kommenden Monaten umgesetzt werden.

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    Beim organischen Umsatz rechnet PepsiCo für 2026 nun mit einem Wachstum von drei Prozent. Zuvor hatte die Prognosespanne bei zwei bis vier Prozent gelegen. Auch die Verbesserung der operativen Kernmarge in Nordamerika dürfte länger dauern als erhofft. Das Unternehmen muss daher stärker auf Einsparungen setzen, um die Auswirkungen des schwachen Geschäfts und der steigenden Kosten abzufedern.

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    Im dritten Quartal übertraf PepsiCo dennoch die Markterwartungen. Der Umsatz stieg um knapp sechs Prozent auf 25,3 Milliarden US-Dollar. Organisch – also ohne Zukäufe und Wechselkurseffekte – betrug das Plus allerdings nur gut drei Prozent. Rückenwind kam vor allem aus Lateinamerika, dem asiatisch-pazifischen Raum sowie Europa, dem Nahen Osten und Afrika. Der operative Kerngewinn erhöhte sich um drei Prozent auf knapp 4,3 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 2,34 Dollar, ein Zuwachs von zwei Prozent und mehr, als Analysten befürchtet hatten.

    An der Börse fiel die Reaktion zunächst positiv aus: Im vorbörslichen US-Handel legte die Aktie um gut zwei Prozent zu. Das steht im Kontrast zur längerfristigen Entwicklung. Die PepsiCo-Aktie war zuvor auf den tiefsten Stand seit sechs Jahren gefallen. Anleger dürften nun abwägen, ob die Quartalszahlen und geplanten Einsparungen die enttäuschende Gewinnperspektive ausgleichen können.

    Als einzige Bank äußerte sich Goldman Sachs unmittelbar nach den Zahlen. Die Analystin Bonnie Herzog senkte ihr Kursziel von 180 auf 165 US-Dollar, bestätigte aber die Kaufempfehlung. Sie hält die langfristigen Wachstumsaussichten weiterhin für intakt. Kurzfristig sieht sie jedoch Gegenwind durch die niedrigere Prognose und höhere Kosten. Entscheidend wird sein, ob PepsiCo die Nachfrage in Nordamerika stabilisieren und die angekündigten Effizienzmaßnahmen rasch wirksam machen kann.



    PepsiCo

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    Die PepsiCo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,85 % und einem Kurs von 126,0USD auf Nasdaq (10. Oktober 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.




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