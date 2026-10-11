Porsche verliert 16 Prozent: Nur der 911 trotzt dem Abwärtstrend

Neben dem schwierigen Marktumfeld drücken Modellwechsel auf die Zahlen. Die seit Oktober 2025 nicht mehr produzierte 718-Baureihe kam auf 3.291 Auslieferungen, ein Minus von 79 Prozent. Beim Macan betrug der Rückgang 21 Prozent auf 51.025 Fahrzeuge. Davon waren 23.029 vollelektrisch; die Produktion des Macan mit Verbrennungsmotor endete im Sommer. Der Taycan verlor 31 Prozent und kam auf 8.699 Auslieferungen. Auch der Panamera lag mit 13.714 Fahrzeugen deutlich unter Vorjahr (-35 Prozent).

Porsche bleibt unter Druck: Der Sportwagenhersteller lieferte in den ersten neun Monaten 2026 weltweit 178.532 Fahrzeuge aus – 16 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Der Rückgang setzte sich damit im dritten Quartal fort. Besonders deutlich schrumpfte das Geschäft in China, wo die Auslieferungen um 33 Prozent auf 21.493 Fahrzeuge sanken. Auch in Nordamerika, inzwischen Porsches größter Absatzregion, gingen sie zurück: um 13 Prozent auf 56.088 Einheiten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Gegen den Trend legte der 911 um zwölf Prozent auf 42.217 Einheiten zu. Porsche verweist zudem auf die starke Nachfrage nach besonders teuren GTS-, Turbo- und GT-Versionen. Der Cayenne blieb mit 59.586 Auslieferungen die meistverkaufte Baureihe und lag nur zwei Prozent unter Vorjahr. Seit dem Sommer wurden bereits 7.002 Cayenne Electric an Kunden übergeben.

Regional verzeichnete Porsche auch in Europa Rückgänge: In Deutschland sanken die Auslieferungen um sieben Prozent auf 20.954, im übrigen Europa um elf Prozent auf 44.949. Die Übersee- und Wachstumsmärkte kamen auf 35.048 Fahrzeuge, 19 Prozent weniger als im Vorjahr. In China setzt der Hersteller nach eigenen Angaben auf eine wertorientierte Absatzsteuerung und stellt die langfristige Markenentwicklung über kurzfristige Volumenziele.

Die Zahlen passen zur Strategie „Sportwagenschmiede ’35“ von Vorstandschef Michael Leiters. Porsche will stärker auf begehrte, margenstarke Modelle und Individualisierung setzen, zugleich Kosten senken. Langfristig strebt der Konzern wieder eine operative Marge von 15 Prozent an. Das Prinzip „Value over Volume“ soll helfen, auch mit geringeren Stückzahlen profitabel zu wachsen. Ob diese Rechnung aufgeht, ist angesichts des Absatzrückgangs offen.

Als Teil des Kurswechsels erhöht Porsche seine Beteiligung an Manthey Racing auf 67 Prozent. Unter dem neuen Dach „Home of Sports Cars“ bündelt der Konzern künftig Performance, Exklusivität und Heritage. Gemeinsam mit Manthey sind Sondermodelle in kleiner Auflage, Performance-Kits und exklusive Rennstreckenerlebnisse geplant. Die engere Verbindung soll Motorsportkompetenz stärker für Straßenmodelle und Kundenerlebnisse nutzen.

Den nächsten Einblick in die Geschäftsentwicklung gibt Porsche am 27. Oktober mit einer Quartals- beziehungsweise Zwischenmitteilung. Für Anleger bleibt entscheidend, ob die Konzentration auf exklusive Derivate den Margendruck tatsächlich ausgleichen kann. Der 911 liefert dafür ein ermutigendes Signal; die schwache Entwicklung in China und bei mehreren Modellreihen zeigt jedoch, wie anspruchsvoll der Umbau ist.

Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 41,66EUR auf Tradegate (09. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

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