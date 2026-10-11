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    Meta-Aktie steigt dank Muse – doch der KI-Durchbruch ist noch offen

    Meta-Aktie steigt dank Muse – doch der KI-Durchbruch ist noch offen
    Foto: Dima Solomin - unsplash

    Metas KI-App Muse hat die Aufmerksamkeit von Nutzern und Anlegern auf sich gezogen. Seit dem Start vor rund einem Monat gewann die Meta-Aktie 20 Prozent; im September verzeichnete sie den stärksten Monatsgewinn seit 2022. Auch in den App-Stores rangiert der Dienst weit vorn. Der Börsenerfolg spiegelt die Hoffnung wider, dass Meta mit künstlicher Intelligenz ein neues Nutzerprodukt schaffen und sich langfristig teilweise aus der Abhängigkeit vom Werbegeschäft lösen kann. Noch stammen fast alle Konzernumsätze aus Werbung. Der Download-Erfolg ist jedoch nur der Auftakt: Entscheidend wird, ob aus Neugier regelmäßige Nutzung und daraus ein tragfähiges Geschäft wird.

    Muse soll mehr sein als ein Chatbot: Der Assistent kann E-Mails organisieren, nach günstigen Angeboten suchen und Unternehmen bei der Kundengewinnung unterstützen. Meta stellt ihn kostenlos bereit und verlangt für intensivere Nutzung monatlich 20 oder 100 US-Dollar. Der Gratiszugang senkt die Einstiegshürde und liefert dem Konzern zugleich Daten darüber, welche Funktionen gefragt sind. Nach Einschätzung von IDC-Forschungschefin Meredith Whalen wird der Preis erst relevant, wenn sich eine Gewohnheit gebildet hat. Dafür braucht Muse Zugriff auf persönliche Informationen. Vertrauen ist deshalb die zentrale Hürde: Nutzer müssen überzeugt sein, dass Daten sicher bleiben und der Agent verlässlich im Alltag handelt.

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    Auch andere Anbieter testen kostenlose KI-Agenten. Dazzle, gegründet von der früheren Yahoo-Chefin Marissa Mayer, analysiert persönliche Fotos und leitet daraus Empfehlungen sowie mögliche Aktionen ab. Mayer will herausfinden, welche Anwendungsfälle Nutzern helfen. Der Markt sucht damit noch nach dem Durchbruch; ein breites Angebot allein garantiert keine dauerhafte Bindung. Meta muss zudem technische und kommerzielle Hürden überwinden. Ein Test des Analysehauses Jefferies auf hunderten Reise-, Handels- und Reservierungsseiten ergab, dass etwa ein Drittel Muse blockierte, ein weiteres Drittel den Zugriff erschwerte und nur rund ein Drittel reibungslos funktionierte. Solche Internet-„Türsteher“ könnten den Nutzen für Kunden begrenzen, die Akzeptanz bremsen und Googles Wettbewerbsvorteil stärken. Jefferies hält dennoch an „Buy“ und einem Kursziel von 875 Dollar fest. Wells Fargo hob sein Ziel sogar auf 1.000 Dollar an, knapp 35 Prozent über dem damaligen Schlusskurs. Wall Street sieht also Potenzial, aber keine Garantie.

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    Parallel wächst der Druck auf Metas Umgang mit Daten. Das Münchner Oberlandesgericht verurteilte den Konzern wegen des Facebook-Datenlecks von 2019, bei dem Daten einer halben Milliarde Menschen kopiert und später veröffentlicht wurden, zu jeweils 100 Euro Entschädigung an zwei Nutzer; Meta soll auch Schäden ersetzen. Eine Revision ließ das Gericht nicht zu. In Deutschland könnten sechs Millionen Menschen betroffen sein. Eine Verbraucher-Sammelklage in Hamburg könnte die Folgen ausweiten; über ihre Zulässigkeit muss der Europäische Gerichtshof entscheiden. Das Urteil verschärft eine für Muse wichtige Vertrauensfrage. Meta kann dank seines Werbegeschäfts langfristig investieren und abwarten. Doch Geduld hilft nur, wenn Nutzer Daten anvertrauen und Muse regelmäßig einsetzen. Für Anleger bleibt die App damit zugleich Wachstumschance und Bewährungsprobe.



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