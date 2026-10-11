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    Kerosinschock: Delta kürzt Gewinnziel für 2026 um fast ein Viertel

    Kerosinschock: Delta kürzt Gewinnziel für 2026 um fast ein Viertel
    Foto: Markus Mainka - stock.adobe.com

    Delta Air Lines muss wegen stark gestiegener Treibstoffkosten ihre Gewinnziele für 2026 deutlich zurücknehmen. Die US-Fluggesellschaft erwartet nun einen bereinigten Gewinn je Aktie von 5,10 bis 5,60 US-Dollar. Im Juli hatte das Management noch eine Spanne von 6,50 bis 7,50 Dollar in Aussicht gestellt. Der Mittelwert sinkt damit um knapp ein Viertel. Hauptgrund sind die explodierenden Kerosinpreise, die den Konzern nach eigener Einschätzung 2026 zusätzlich rund sechs Milliarden Dollar kosten werden. Delta-Chef Ed Bastian betont dennoch, die Nachfrage sei hoch.

    Wie stark der Kostendruck ist, zeigte sich im dritten Quartal. Delta erzielte zwar einen Umsatz von 20,2 Milliarden Dollar, ein Plus von gut 20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Dazu trugen vor allem höhere Ticketpreise bei. Gleichzeitig stiegen die Kerosinausgaben um 62 Prozent auf 4,1 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 1,72 Dollar und damit knapp unter den Analystenerwartungen von 1,76 Dollar. Das Betriebsergebnis fiel um 14 Prozent auf 1,5 Milliarden Dollar; die operative Marge verringerte sich von 11,1 auf 9,4 Prozent. Unter dem Strich blieb laut Unternehmensangaben deutlich weniger Gewinn übrig.

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    Delta kalkuliert für das Schlussquartal mit einem Kerosinpreis von 4,25 Dollar je Gallone, nach 3,61 Dollar im Vorquartal. Der damalige Preis hatte bereits rund 60 Prozent über dem Vorjahresniveau gelegen. Die Belastung geht mit höheren Ölpreisen einher, bedingt durch den Nahostkrieg. Trotz der Kosten rechnet Delta im vierten Quartal mit einem Umsatzwachstum von etwa 20 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll zwischen 1,15 und 1,65 Dollar liegen.

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    Ein ungewöhnlicher Puffer ist Deltas eigene Raffinerie nahe Philadelphia. Sie dürfte in diesem Jahr rund 700 Millionen Dollar Gewinn erwirtschaften. Der integrierte Betrieb verschafft der Airline zwar einen Vorteil gegenüber Wettbewerbern, kann den Ölpreisschock aber nicht annähernd kompensieren. Die steigenden Kosten treffen die gesamte Branche. US-Airlines haben ihre Tarife bereits kräftig angehoben: In den fünf Monaten bis August lagen die Flugpreise im Durchschnitt rund 25 Prozent über dem Vorjahresniveau. Weitere Erhöhungen könnten jedoch an Grenzen stoßen, falls Verbraucher auf höhere Kosten mit weniger Reisen reagieren oder günstigere Angebote wählen.

    Anleger richten den Blick nun auf die Wettbewerber United Airlines, American Airlines und Southwest Airlines. Ihre kommenden Geschäftszahlen dürften zeigen, ob auch sie ihre Gewinnziele wegen des Treibstoffs senken müssen. Für den gesamten Sektor wird entscheidend sein, wie viel der Mehrkosten sich an Passagiere weitergeben lässt, ohne die Nachfrage zu gefährden. Die Delta-Aktie fiel im vorbörslichen US-Handel um 2,6 Prozent. Das signalisiert, wie nervös der Markt auf den gekürzten Ausblick reagierte.



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    Die Delta Air Lines (DE) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 82,17USD auf NYSE (10. Oktober 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.






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