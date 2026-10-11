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    Ölpreis über 102 Dollar: Iran-Sorgen und Hurrikan treiben die Notierungen

    Ölpreis über 102 Dollar: Iran-Sorgen und Hurrikan treiben die Notierungen
    Foto: Jan Woitas - dpa

    Die Ölpreise haben am Donnerstag im frühen Handel kräftig zugelegt. Ein Bericht des US-Magazins „The Atlantic“ über mögliche neue amerikanische Angriffe auf den Iran schürte Sorgen vor einer weiteren Eskalation im Nahen Osten. Brent zur Lieferung im Dezember verteuerte sich zeitweise um 2,26 Prozent auf 102,56 Dollar je Barrel. Die Meldung stellte die bisherige Markterwartung infrage, US-Präsident Donald Trump werde vor den Zwischenwahlen am 3. November keine militärische Zuspitzung riskieren. Über Ziele und Umfang möglicher Einsätze sei noch beraten worden; eine Entscheidung stand nicht fest.

    Trump dementierte die Berichte auf Truth Social: Die USA würden den Iran vor den Wahlen nicht angreifen. Zugleich sprach er von konstruktiven Gesprächen mit Teheran. Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi erklärte, seine Regierung prüfe die amerikanische Antwort auf einen übermittelten Sieben-Tage-Plan und wolle binnen weniger Tage reagieren. Nach Trumps Erklärung gaben die Ölnotierungen einen Teil ihrer Gewinne wieder ab. Für die US-Regierung ist die Lage auch innenpolitisch heikel: Der Konflikt und die Blockade der Straße von Hormus haben Energie- und Spritpreise sowie Lebenshaltungskosten erhöht.

    Zusätzlichen Auftrieb erhielt der Markt durch wetterbedingte Produktionsausfälle im Golf von Mexiko. Wegen eines herannahenden Tropensturms hatten Förderunternehmen mehr als 510.000 Barrel täglich stillgelegt – etwa ein Viertel der regionalen Produktion. Der Sturm entwickelte sich zum Hurrikan; für Teile der nördlichen Golfküste wurden lebensgefährliche Auswirkungen erwartet. Zugleich bleibt das geopolitische Risiko hoch. Der Krieg zwischen den USA und dem Iran hat Exporte aus dem Nahen Osten eingeschränkt und Energieanlagen beschädigt. Die Lieferungen hätten sich zwar erholt, doch ein knappes Angebot an Ölprodukten, extrem hohe Transportkosten und die Gefahr einer iranischen Eskalation hielten die Preise laut einem Energieanalysten auf hohem Niveau. Zudem meldete die britische Schifffahrtssicherheitsbehörde UKMTO einen Beschuss auf einen Tanker im Persischen Golf, rund 90 Kilometer nördlich Katars.

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    Auch der Jemen-Konflikt verschärft die Unsicherheit. Die Huthi reklamierten einen Raketenangriff auf den Flughafen von Riad für sich; Saudi-Arabien erklärte, mehrere Geschosse abgefangen zu haben. Herabfallende Trümmer beschädigten nach saudischen Angaben einen Kindergarten und einen Klinikkomplex. Die Miliz drohte zudem mit Angriffen auf Ölanlagen. Als Vergeltung meldete die von Riad geführte Koalition Angriffe auf 82 Huthi-Ziele im Jemen.

    In Russland meldete die Ukraine Drohnenangriffe auf Raffinerien in Omsk und Salawat. Kiew bestätigte die Operation; ukrainischen Angaben zufolge wurde das Ziel in Omsk getroffen und ein Brand ausgelöst. Der Gouverneur der Region bestätigte einen Drohneneinflug ins Industriegebiet, nannte jedoch keine Schäden. Die Attacken unterstreichen, dass auch der Krieg Russlands gegen die Ukraine Risiken für die Energieinfrastruktur birgt.



    Öl (Brent)

    +0,54 %
    +2,15 %
    +5,39 %
    +32,41 %
    +58,37 %
    +19,42 %
    +26,58 %
    +63,49 %
    ISIN:XC0009677409WKN:967740

    Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,54 % und einem Kurs von 104,4USD auf L&S Exchange (09. Oktober 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.




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