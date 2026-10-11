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    Verbio setzt nach Investitionsphase auf mehr Auslastung und Erträge

    Verbio setzt nach Investitionsphase auf mehr Auslastung und Erträge
    Foto: Verbio - Verbio

    **Verbio setzt nach Investitionsphase auf Auslastung und höhere Erträge**

    Verbio richtet den Fokus nach Jahren umfangreicher Investitionen stärker auf die wirtschaftliche Nutzung seiner Produktionskapazitäten. Beim Capital Markets Day am 8. Oktober am Standort Bitterfeld stellte der Biokraftstoff- und Chemiehersteller die nächste Entwicklungsphase vor. Mit der Inbetriebnahme einer neuen Ethenolyseanlage für biobasierte Spezialchemikalien sei ein wichtiger Schritt beim Ausbau der Produktionsplattform für erneuerbare Moleküle und der Bioraffinerien erreicht, teilte das Unternehmen mit.

    Im Zentrum stehe nun, bestehende Anlagen zu optimieren, die geschaffenen Kapazitäten besser auszulasten und Erträge sowie Cashflow zu steigern. Verbio verwies auf die Markt- und Wettbewerbsposition seiner etablierten Geschäftsbereiche, den weiteren Ausbau des US-Geschäfts und den Markthochlauf neuer Chemieprodukte. Konkrete finanzielle Ziele oder Zeitpläne nannte das Unternehmen in der Mitteilung nicht.

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    Zugleich sieht Verbio zusätzliche Geschäftsmöglichkeiten jenseits der bisherigen Biokraftstoffproduktion. Die Renaissance von Biomasse als Rohstoffbasis könne den Markt für Biokraftstoffe beleben und neue Wertschöpfung eröffnen. Dazu zählt das Unternehmen den Ausbau von Handelsaktivitäten sowie zusätzliche Erlöse aus der Nutzung und Speicherung biogenen Kohlendioxids. Weitere Wachstumsoptionen sollen auf vorhandenen Technologien, Anlagen und Kompetenzen aufbauen.

    Vorstandschef Claus Sauter stellte die Entwicklung des Unternehmens in den vergangenen zwei Jahrzehnten heraus: Verbio habe sich vom Biokraftstoffhersteller zu einer integrierten Plattform für erneuerbare Moleküle entwickelt. Die Investitionen der vergangenen Jahre und langfristig entwickelte Technologien bildeten die Grundlage für das heutige Geschäftsmodell. Nun gelte es, das Potenzial der Plattform in Wertschöpfung, Cashflow und langfristige Aktionärsrenditen umzusetzen.

    Verbio bekräftigte außerdem, Kapital diszipliniert einzusetzen. Dabei wolle der Konzern ein ausgewogenes Verhältnis zwischen profitablem Wachstum, finanzieller Stabilität und nachhaltiger Wertschaffung für Aktionäre wahren. Die Aussagen beschreiben die strategische Ausrichtung, enthalten aber keine detaillierten Angaben zu Investitionsbudgets, erwarteten Renditen oder konkreten Ergebnisbeiträgen der neuen Anlage.

    Unabhängig vom Capital Markets Day kündigte Verbio die Veröffentlichung seiner Quartals- beziehungsweise Zwischenmitteilung für das erste Halbjahr an. Der Bericht soll am 12. November 2026 erscheinen, jeweils auf Deutsch und Englisch. Die deutsche Fassung wird auf der Investor-Relations-Seite des Unternehmens bereitgestellt, die englische auf der entsprechenden englischsprachigen Website.

    Verbio verarbeitet nach eigenen Angaben lokal verfügbare Biomasse in Europa, Nordamerika und Asien zu nachhaltigen Kraftstoffen und biobasierten Produkten für Chemie und Industrie. Das Unternehmen ist seit Oktober 2006 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. In seiner Mitteilung weist Verbio darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen auf Annahmen beruhen und tatsächliche Ergebnisse unter anderem wegen Markt-, Rohstoffpreis-, Wechselkurs- und regulatorischer Entwicklungen deutlich abweichen können.



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    Die Verbio Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,56 % und einem Kurs von 26,76EUR auf Tradegate (09. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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