RWE-Aktienkäufe und Stromnetz-Sabotage: Haftbefehl gegen 48-Jährigen

Der durchschnittliche Kaufpreis lag bei 50,801925 britischen Pfund je Aktie. Insgesamt zahlte der Treuhänder 65.331,276 Pfund, Nebenkosten nicht eingerechnet. Sämtliche Transaktionen wurden über die Frankfurter Wertpapierbörse abgewickelt. RWE veröffentlichte die Mitteilung am 8. Oktober gemäß den einschlägigen europäischen Vorgaben zu Aktienrückkäufen und Marktmissbrauch. Einzelheiten zu den Geschäften stellt der Konzern nach eigenen Angaben auf seiner Investor-Relations-Seite bereit.

RWE hat im Oktober 2026 im Rahmen zuvor angekündigter Rückkaufprogramme insgesamt 1.286 eigene Aktien erworben. Die Käufe erfolgten durch Computershare Trustees Limited als unabhängigen Treuhänder für vier britische Gesellschaften: RWE Supply & Trading GmbH UK Branch, RWE Generation UK plc, RWE Technology UK Limited und RWE Renewables Management UK Ltd. Die Programme hatte der Essener Konzern am 18. Dezember 2025 angekündigt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Mitteilung enthält keine Angaben zu einem weitergehenden Umfang oder zeitlichen Ablauf der Programme. Auch begründet RWE den Aktienerwerb nicht näher. Fest steht lediglich, dass die Käufe den angekündigten Rückkaufprogrammen der vier britischen Einheiten zugeordnet sind. Der in Pfund ausgewiesene Gesamtbetrag bezieht sich auf die im Oktober erworbenen 1.286 Aktien und schließt zusätzliche Transaktionskosten aus.

Unabhängig davon beschäftigt eine mutmaßliche Sabotageserie gegen Stromleitungen die Bundesanwaltschaft. Ein Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof hat einen Haftbefehl gegen einen 48-jährigen Beschuldigten in Vollzug gesetzt. Der Mann saß bereits in Untersuchungshaft; geändert hat sich damit grundsätzlich nichts. Die Vorführung beim BGH war erforderlich, nachdem die oberste deutsche Anklagebehörde die Ermittlungen übernommen hatte.

Die Bundesanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts der versuchten und vollendeten verfassungsfeindlichen Sabotage sowie der Störung öffentlicher Betriebe. Der Mann war Anfang September festgenommen worden. Er soll an mehreren Orten in Nordrhein-Westfalen, Brandenburg und Sachsen versucht haben, Stromleitungen in der Nähe von Kohlekraftwerken zu sabotieren. Nach Einschätzung der Ermittler zielten die länderübergreifenden Taten mutmaßlich darauf, großflächige Stromausfälle auszulösen. Dies hätte das Vertrauen der Bevölkerung in den Schutz kritischer Infrastruktur beeinträchtigen und die innere Sicherheit gefährden können.

Für die Ermittlungen sind auch Bekennerschreiben relevant. In einem Schreiben heißt es, Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen sei ein Verbrechen. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt sprach mit Blick auf den Inhalt der Schreiben von Täterwissen. Die Vorwürfe sind Gegenstand des laufenden Verfahrens; über Schuld und mögliche Motive muss die Justiz entscheiden.

Beide Meldungen betreffen unterschiedliche Sachverhalte, verweisen aber auf die Bedeutung eines verlässlichen Energiesektors: RWE berichtet über Aktienkäufe im Rahmen angekündigter Programme, während die Ermittler mögliche Angriffe auf Anlagen und Netze untersuchen. Die Mitteilung zum Rückkauf enthält keine Aussage zu einem Zusammenhang mit den Ermittlungen.

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,47 % und einem Kurs von 58,14EUR auf Tradegate (09. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.