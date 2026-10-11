Gericht kippt Münchner Mindestpreise für Uber und Co. vorerst

Die seit Juli geltende Regelung sollte die Preise der Fahrdienste an den Münchner Taxitarif annähern. Dieser beträgt derzeit 5,90 Euro Grundpreis sowie 2,70 Euro je Kilometer. Zuvor waren Fahrten mit Mietwagenangeboten im Schnitt rund 40 Prozent günstiger als Taxifahrten. Die Mindestpreise sollten nach Darstellung der Stadt Lohndumping eindämmen und das Taxigewerbe vor einem ruinösen Preiswettbewerb schützen.

Das Verwaltungsgericht München hat die Mindestpreise für Mietwagendienste wie Uber und Bolt in einem Eilverfahren vorläufig gekippt. Fünf Unternehmen müssen sich zunächst nicht an die Vorgaben der Stadt halten. Die Hauptsacheverfahren sind noch offen. Die Landeshauptstadt setzt die Allgemeinverfügung bis auf Weiteres aus und prüft, ob sie Beschwerde gegen die Beschlüsse einlegt.

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Das Gericht hält die Allgemeinverfügung im Eilverfahren jedoch voraussichtlich insgesamt für rechtswidrig. Ausschlaggebend sei, dass München die Mindestpreise auch für Fahrten festgelegt habe, die über die Stadtgrenzen hinausführen oder von außerhalb in die Stadt hineinreichen. Für solche Strecken fehle der Kommune die Zuständigkeit. Weil sich dieser rechtswidrige Teil nicht abtrennen lasse, sei die Regelung insgesamt vorläufig nicht vollziehbar. Anders als der Taxitarif dürften Mindestfahrpreise nach Auffassung des Gerichts nur innerhalb der Stadtgrenzen gelten.

Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) verteidigte die Ziele der Regelung. Die Stadt wolle nun die Entscheidung im Hauptsacheverfahren abwarten und anschließend prüfen, ob sich die Vorgaben rechtssicher anpassen lassen. Taxikommission und Stadtrat sollen über das weitere Vorgehen beraten.

Die Debatte ist auch von Vorwürfen zu Arbeitsbedingungen geprägt. Nach Erkenntnissen des Hauptzollamts München verstießen Mietwagenanbieter „fast flächendeckend“ gegen arbeits- und sozialrechtliche Vorschriften; regelmäßig sei auch der Mindestlohn missachtet worden. Taxifahrerinnen und Taxifahrer hatten deshalb für faire Wettbewerbsbedingungen und Mindestpreise demonstriert. Das Kreisverwaltungsreferat hatte die Einhaltung der Vorgaben stichprobenartig kontrolliert, äußerte sich wegen der laufenden Verfahren aber nicht zu den Ergebnissen.

Die Branche begrüßte die Gerichtsentscheidung. Der Bundesverband wirfahren und Uber sehen darin eine Bestätigung ihrer Kritik an kommunalen Mindestpreisregelungen. Uber forderte die Stadt auf, die Verfügung vollständig zurückzunehmen. Bolt erklärte, die Nachfrage sei im Monat nach Einführung der Preise um 44 Prozent gesunken; rund 40.000 Fahrten hätten nicht stattgefunden. Die Angaben stammen vom Unternehmen. Taxi-Vermittler Freenow berichtet dagegen von einem positiven Effekt für das Taxigewerbe und behauptet, etwa die Hälfte der angebotenen Mietwagenfahrten habe den Mindestpreis unterschritten. Aus dem KVR hieß es, Taxiunternehmen hätten die Auswirkungen als leicht spürbar beschrieben.

Ähnliche Auseinandersetzungen über Beschränkungen für Fahrdienste gibt es auch in Köln und Leipzig.

Die Uber Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,81 % und einem Kurs von 71,51EUR auf NYSE (10. Oktober 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.

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