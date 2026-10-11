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    Börsen im Terminrausch: Diese Zahlen und Daten bewegen die Märkte

    Börsen im Terminrausch: Diese Zahlen und Daten bewegen die Märkte
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    ### Unternehmenszahlen und Konjunkturdaten prägen die zweite Oktoberhälfte

    Die Finanzmärkte erwartet vom 12. bis 23. Oktober eine dichte Folge von Quartalsberichten, Konjunkturdaten und wirtschaftspolitischen Terminen. Im Mittelpunkt steht die Berichtssaison zum dritten Quartal: Neben zahlreichen europäischen Unternehmen legen große US-Konzerne und Banken ihre Zahlen vor. Zugleich liefern Inflations-, Arbeitsmarkt- und Einkaufsmanagerdaten Hinweise auf die konjunkturelle Lage in wichtigen Wirtschaftsräumen.

    Zum Wochenauftakt am 12. Oktober stehen unter anderem der Auftragseingang von Nordex, die Volkswagen-Auslieferungen und der Umsatz von LVMH an. In Deutschland befassen sich Gerichte mit Fernwärmepreisen und der Erbschaftsteuer; außerdem stellt die KfW eine Studie zum Finanzierungsbedarf für Klimaneutralität vor. Am Dienstag folgen US-Banken wie JPMorgan, Wells Fargo und Goldman Sachs mit Quartalszahlen. Auch UnitedHealth und Johnson & Johnson berichten. In Deutschland wird die zweite Schätzung der Verbraucherpreise für September veröffentlicht.

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    Am 14. Oktober richtet sich der Blick auf ASML sowie auf die US-Finanzhäuser BlackRock, Bank of America und Morgan Stanley. Besonders wichtig sind an diesem Tag die US-Verbraucherpreise und der Arbeitsmarktbericht von ADP; am Abend veröffentlicht die US-Notenbank ihr Beige Book. Weitere Konjunkturimpulse liefern am Donnerstag US-Einzelhandelsumsätze, Erzeugerpreise und Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. TSMC und Schneider Electric gehören zu den wichtigen Unternehmensterminen am Freitag.

    Nach dem Wochenende stehen am 19. Oktober chinesische Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt, zur Industrieproduktion, zum Einzelhandel und zu Investitionen an. Am folgenden Tag kommen unter anderem ABB, General Motors, Netflix und die Deutsche Börse mit Geschäftszahlen. Zudem werden in Deutschland die Erzeugerpreise und ZEW-Konjunkturerwartungen veröffentlicht. Ein Investorengipfel in Berlin bringt Vertreter aus Politik und Wirtschaft zusammen.

    Besonders dicht wird das Programm vom 21. bis 23. Oktober. SAP und Tesla berichten am Mittwoch, gefolgt von einer breiten Runde mit Nestlé, Roche, Unicredit, Barclays, Spotify und Intel am Donnerstag. Zum Wochenschluss stehen unter anderem Sika, Holcim, Volvo, Eni und American Express auf der Agenda. Bei den Konjunkturdaten sind die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes für Deutschland, die Eurozone, Großbritannien und die USA am Freitag zentral. Auch das vorläufige US-Verbrauchervertrauen wird veröffentlicht.

    Neben den Zahlen rücken Rechts- und Standortfragen in den Fokus: Der Bundesgerichtshof entscheidet über Auskunftsansprüche gegen die Schufa; die KfW präsentiert ihr Mittelstandspanel. Zudem prüft die EU-Kommission die geplante Übernahme der Ceconomy-Mutter durch JD.com genauer.

    Auch der italienische Markt für weißen Trüffel steht unter Druck. Hitze und Dürre haben die Ernte zum Saisonstart geschmälert; die wenigen angebotenen Exemplare sind klein. Medien zufolge könnten 100 Gramm zunächst rund 500 Euro kosten. Händler hoffen auf Regen und bessere Funde im November und Dezember.



    Weizen

    -1,86 %
    -1,59 %
    -10,50 %
    +11,10 %
    +30,95 %
    +17,56 %
    -9,83 %
    +68,92 %
    -11,68 %
    ISIN:XD0002742308WKN:530278

    Weizen wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,86 % und einem Kurs von 666,5PKT auf Ariva Indikation (09. Oktober 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.






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