Wirecard-Prozess: Gericht lehnt Neustart ab – Urteil rückt näher

Der Vorsitzende Richter Markus Födisch stellte am 285. Verhandlungstag Plädoyers und Strafanträge für November in Aussicht. Innerhalb der kommenden zwei Wochen soll die Kammer eine Frist für weitere Beweisanträge festlegen; sie dürfte nur wenige Wochen betragen. Danach folgen die Plädoyers, die letzten Worte der Angeklagten und das Urteil. Wirecard war im Juni 2020 zusammengebrochen, nachdem angebliche Guthaben von 1,7 Milliarden Euro nicht auffindbar waren. Laut Anklage täuschten Braun und Mitangeklagte über Jahre Umsätze vor, um Banken zu Krediten zu bewegen. Die Staatsanwaltschaft beziffert den Schaden auf drei Milliarden Euro. Braun bestreitet die Vorwürfe.

Im Münchner Wirecard-Prozess hat das Landgericht die Forderung der Verteidigung nach einer Aussetzung abgelehnt. Ein Neustart der Hauptverhandlung, die seit fast vier Jahren läuft, ist damit vom Tisch. Die Anwälte des früheren Vorstandschefs Markus Braun wollten zunächst den Ausgang eines separaten Betrugsverfahrens gegen eine frühere Wirecard-Managerin abwarten. Die Frau soll im mutmaßlichen Milliardenbetrug eine wichtige Rolle gespielt haben. Das Gericht sieht dafür keinen Anlass: Sie war bereits als Zeugin geladen worden, hatte jedoch die Aussage verweigert.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Am deutschen Aktienmarkt deuteten die vorbörslichen Indikationen auf eine Erholung hin. IG Markets taxierte den Dax rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,8 Prozent höher bei gut 25.000 Punkten. Für die Börsenwoche zeichnete sich dennoch ein Verlust von knapp einem Prozent ab; am Vortag war der Leitindex auf den tiefsten Stand seit Juli gefallen. Unterstützung kam von gesunkenen US-Anleiherenditen, die mit rund 5,2 Prozent bei zehnjährigen Papieren allerdings hoch blieben. Belastend wirkte die Schwäche amerikanischer Technologiewerte. Sie hatten nach einem Bericht der „Financial Times“ über offenbar geringer als zuvor signalisierte OpenAI-Umsätze nachgegeben.

Ergänzt werden die Nachrichten durch Beiträge aus einem Börsenforum. Ein Nutzer veröffentlichte unter dem Titel „Scalping-Ideen“ eine technische Dax-Einschätzung für den 6. Oktober 2026. Er erläuterte Datenquellen, Berechnungen und Unterstützungs- sowie Widerstandsbereiche und verwies auf ein „Gamma-Short“-Regime, in dem Kursbewegungen verstärkt werden könnten. Die Handelsideen sollten laut Verfasser nur bei Erreichen der genannten Bereiche und nach Kursbestätigung gelten; zudem schloss er Anlageberatung ausdrücklich aus.

Andere Nutzer stritten über frühere Dax-Prognosen und offene beziehungsweise angeblich beendete Positionen. Dabei fielen persönliche Vorwürfe und Beleidigungen. Die Forenbeiträge sind individuelle Einschätzungen und kein Bestandteil der journalistischen Marktberichterstattung.

Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,74 % und einem Kurs von 25.175PKT auf L&S Exchange (09. Oktober 2026, 22:58 Uhr) gehandelt.

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