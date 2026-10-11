🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBorussia Dortmund AktievorwärtsNachrichten zu Borussia Dortmund
    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dortmund verspielt 2:0-Führung: Ex-BVB-Stürmer Füllkrug schockt den BVB in letzter Minute

    Dortmund verspielt 2:0-Führung: Ex-BVB-Stürmer Füllkrug schockt den BVB in letzter Minute
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    ### Dortmund verspielt gegen Bremen einen Zwei-Tore-Vorsprung

    Borussia Dortmund hat am fünften Bundesliga-Spieltag einen sicher geglaubten Heimsieg aus der Hand gegeben. Gegen Werder Bremen reichte eine 2:0-Führung bis zur 88. Minute nicht: Ludovit Reis verkürzte, Ex-Dortmunder Niclas Füllkrug erzielte in der Nachspielzeit den Ausgleich zum 2:2. Für Werder war der späte Punktgewinn ein Erfolg, beim BVB überwog der Frust.

    Die Partie kam nach der knapp dreiwöchigen Länderspielpause zunächst nur langsam in Gang. Dortmund hatte mehr Ballbesitz, fand gegen die tief stehenden Bremer aber lange kaum Wege in den gefährlichen Bereich. Auch Werder setzte offensiv zunächst nur wenige Akzente. Nach der Pause erhöhte der BVB den Druck. Ein vermeintliches Fallrückziehertor von Ethan Nwaneri wurde wegen eines vorausgegangenen Fouls von Nico Schlotterbeck aberkannt.

    Geschenk Prämie Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.

    Erst in der Schlussphase schien Dortmund die Kontrolle in Tore umzumünzen. Daniel Svensson traf in der 80. Minute nach einem Ballgewinn von Maximilian Beier, Schlotterbeck erhöhte fünf Minuten später per Kopf. Doch Reis brachte Bremen kurz darauf zurück ins Spiel. Füllkrug, der im Sommer von Dortmund zu Werder gewechselt war, traf in der 90. Minute plus zwei zum Endstand. „Ich mache das Tor für uns und nicht gegen sie“, sagte der Stürmer. Er sei glücklich, mit einem Punkt abzureisen.

    Dortmunds Trainer Niko Kovac sprach von zwei vermeidbaren Fehlern, die den Bremern neues Leben eingehaucht hätten. Zugleich warnte er davor, das Ergebnis zu dramatisieren: Der BVB habe den Gegner über weite Strecken dominiert. Schlotterbeck bedauerte, dass eine 2:0-Führung zu Hause nicht zum Sieg gereicht hatte. Das Remis war Dortmunds erster Punktverlust nach zuvor vier Ligasiegen. Die Mannschaft muss zudem damit rechnen, die Tabellenführung an Bayern München oder den SC Freiburg zu verlieren.

    Für den BVB beginnt nun eine intensive Phase mit mehreren Wettbewerben. Im Oktober stehen sechs weitere Partien an, darunter Spiele in der Champions League und im DFB-Pokal. Die Auswärtsspiele in Norwegen und Aserbaidschan bedeuten zusätzliche Reisestrapazen; laut „WAZ“ summiert sich das Programm in den kommenden Tagen auf rund 11.000 Kilometer. Am Mittwoch tritt Dortmund in der Königsklasse bei Bodö/Glimt an. Ende Oktober folgt das Bundesliga-Spitzenspiel gegen Bayern, außerdem die nächste Begegnung mit Werder im DFB-Pokal.

    In der begleitenden Fan-Debatte wird auch die Anspruchshaltung des Vereins kritisiert. Ein Kommentator hält ein DFB-Pokal-Achtelfinale als zufriedenstellendes Ziel für zu niedrig angesetzt, besonders im Vergleich zu den Erwartungen in der Champions League und Bundesliga. Die unterschiedlichen Maßstäbe, so die Kritik, ließen Dortmunds sportliche Ambitionen wenig konsequent erscheinen.



    Borussia Dortmund

    +0,81 %
    -0,64 %
    -5,04 %
    +2,47 %
    -11,52 %
    -20,15 %
    -35,21 %
    -35,60 %
    -69,05 %
    ISIN:DE0005493092WKN:549309
    Borussia Dortmund direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,81 % und einem Kurs von 3,11EUR auf Tradegate (09. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Dortmund verspielt 2:0-Führung: Ex-BVB-Stürmer Füllkrug schockt den BVB in letzter Minute ### Dortmund verspielt gegen Bremen einen Zwei-Tore-Vorsprung Borussia Dortmund hat am fünften Bundesliga-Spieltag einen sicher geglaubten Heimsieg aus der Hand gegeben. Gegen Werder Bremen reichte eine 2:0-Führung bis zur 88. Minute nicht: Ludovit …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     