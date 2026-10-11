Dortmund verspielt 2:0-Führung: Ex-BVB-Stürmer Füllkrug schockt den BVB in letzter Minute

Die Partie kam nach der knapp dreiwöchigen Länderspielpause zunächst nur langsam in Gang. Dortmund hatte mehr Ballbesitz, fand gegen die tief stehenden Bremer aber lange kaum Wege in den gefährlichen Bereich. Auch Werder setzte offensiv zunächst nur wenige Akzente. Nach der Pause erhöhte der BVB den Druck. Ein vermeintliches Fallrückziehertor von Ethan Nwaneri wurde wegen eines vorausgegangenen Fouls von Nico Schlotterbeck aberkannt.

Borussia Dortmund hat am fünften Bundesliga-Spieltag einen sicher geglaubten Heimsieg aus der Hand gegeben. Gegen Werder Bremen reichte eine 2:0-Führung bis zur 88. Minute nicht: Ludovit Reis verkürzte, Ex-Dortmunder Niclas Füllkrug erzielte in der Nachspielzeit den Ausgleich zum 2:2. Für Werder war der späte Punktgewinn ein Erfolg, beim BVB überwog der Frust.

Erst in der Schlussphase schien Dortmund die Kontrolle in Tore umzumünzen. Daniel Svensson traf in der 80. Minute nach einem Ballgewinn von Maximilian Beier, Schlotterbeck erhöhte fünf Minuten später per Kopf. Doch Reis brachte Bremen kurz darauf zurück ins Spiel. Füllkrug, der im Sommer von Dortmund zu Werder gewechselt war, traf in der 90. Minute plus zwei zum Endstand. „Ich mache das Tor für uns und nicht gegen sie“, sagte der Stürmer. Er sei glücklich, mit einem Punkt abzureisen.

Dortmunds Trainer Niko Kovac sprach von zwei vermeidbaren Fehlern, die den Bremern neues Leben eingehaucht hätten. Zugleich warnte er davor, das Ergebnis zu dramatisieren: Der BVB habe den Gegner über weite Strecken dominiert. Schlotterbeck bedauerte, dass eine 2:0-Führung zu Hause nicht zum Sieg gereicht hatte. Das Remis war Dortmunds erster Punktverlust nach zuvor vier Ligasiegen. Die Mannschaft muss zudem damit rechnen, die Tabellenführung an Bayern München oder den SC Freiburg zu verlieren.

Für den BVB beginnt nun eine intensive Phase mit mehreren Wettbewerben. Im Oktober stehen sechs weitere Partien an, darunter Spiele in der Champions League und im DFB-Pokal. Die Auswärtsspiele in Norwegen und Aserbaidschan bedeuten zusätzliche Reisestrapazen; laut „WAZ“ summiert sich das Programm in den kommenden Tagen auf rund 11.000 Kilometer. Am Mittwoch tritt Dortmund in der Königsklasse bei Bodö/Glimt an. Ende Oktober folgt das Bundesliga-Spitzenspiel gegen Bayern, außerdem die nächste Begegnung mit Werder im DFB-Pokal.

In der begleitenden Fan-Debatte wird auch die Anspruchshaltung des Vereins kritisiert. Ein Kommentator hält ein DFB-Pokal-Achtelfinale als zufriedenstellendes Ziel für zu niedrig angesetzt, besonders im Vergleich zu den Erwartungen in der Champions League und Bundesliga. Die unterschiedlichen Maßstäbe, so die Kritik, ließen Dortmunds sportliche Ambitionen wenig konsequent erscheinen.

Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,81 % und einem Kurs von 3,11EUR auf Tradegate (09. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

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