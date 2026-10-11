Bundesanleihen im Auf und Ab: Iran-Sorgen treiben die Renditen

Zu Beginn belasteten deutlich steigende Rohölpreise die Anleihekurse. Ein Medienbericht über mögliche neue US-Angriffe auf den Iran vor den Zwischenwahlen in den Vereinigten Staaten trieb den Ölpreis nach oben. Anleger befürchteten, dass teurere Energie die Inflation erneut anheizen und die Europäische Zentralbank zu weiteren Zinserhöhungen bewegen könnte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg zeitweise auf 3,50 Prozent.

Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben in den betrachteten Handelssitzungen wechselhaft tendiert. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future bewegte sich zwischen 120,68 und 121,28 Punkten. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag zwischen 3,44 und 3,50 Prozent. Damit blieb der Markt insgesamt anfällig für neue Nachrichten, erholte sich zwischenzeitlich aber. Ausschlaggebend waren vor allem wechselnde Inflationserwartungen, die Aussichten für die Geldpolitik und die geopolitische Lage im Nahen Osten.

Für Entspannung sorgte anschließend US-Präsident Donald Trump. Er dementierte einen Angriff auf den Iran vor den Zwischenwahlen am 3. November und verwies auf konstruktive Gespräche mit Teheran. Die Ölpreise gaben zunächst nach, wodurch auch die Inflationssorgen etwas abnahmen. Später legten die Notierungen wieder zu: Irans Revolutionsgarden erklärten, einen Flüssiggastanker angegriffen zu haben. Die geopolitischen Risiken blieben damit ein wichtiger Unsicherheitsfaktor für die Märkte.

Besonders aufmerksam verfolgten Investoren die Entwicklung am französischen Anleihemarkt. Die Rendite zehnjähriger französischer Staatsanleihen lag zeitweise bei 4,86 bis 4,89 Prozent; zuvor war sie beinahe auf fünf Prozent gestiegen. Hintergrund sind die hohe Verschuldung und die politische Instabilität des Landes. Finanzminister Roland Lescure zeigte sich dennoch zuversichtlich, dass der Haushalt für das kommende Jahr verabschiedet wird. Die Regierung strebt ein Defizit von fünf Prozent an. Lescure bezeichnete die Haushaltslage als alarmierend, betonte aber, Frankreich habe derzeit keine Schwierigkeiten, Käufer für seine Anleihen zu finden.

Auch die Sorgen um Frankreich hatten zuletzt auf andere Eurostaaten ausgestrahlt. Im Verlauf der beschriebenen Sitzungen beruhigte sich die Lage jedoch, und die Renditen gaben in mehreren Ländern nach. In Italien fiel die Rendite zehnjähriger Anleihen auf 4,58 Prozent. Dazu trug bei, dass Ministerpräsidentin Giorgia Meloni ein umstrittenes Wahlrecht durchs Parlament brachte, das stabilere Regierungen ermöglichen soll.

Zusätzlichen Rückenwind lieferte die nachlassende Erwartung weiterer EZB-Zinserhöhungen. Laut Helaba war ein zusätzlicher Zinsschritt bis Jahresende nicht mehr vollständig eingepreist. EZB-Chefvolkswirt Philip Lane hatte für ein maßvolles Vorgehen geworben. Die Märkte bleiben damit zwischen Inflationsrisiken, politischen Belastungen und der Hoffnung auf eine vorsichtigere Geldpolitik ausbalanciert.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 121,1EUR auf L&S Exchange (09. Oktober 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

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