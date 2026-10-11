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    Vincorion hebt Jahresprognose an – Umsatz springt um fast 40 Prozent

    ### Vincorion hebt Prognose nach kräftigem Wachstum an

    Der Rüstungs- und Luftfahrtzulieferer Vincorion hat seine Jahresziele für 2026 angehoben. Auslöser ist ein starkes Umsatzwachstum in den ersten neun Monaten, zu dem insbesondere ein überraschend kräftiges Sommerquartal beitrug. Nach vorläufigen Zahlen stieg der Konzernumsatz im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 39,8 Prozent auf 87,5 Millionen Euro. Für die ersten neun Monate ergibt sich ein Plus von 41,4 Prozent auf 237,7 Millionen Euro.

    Für das Gesamtjahr erwartet der Vorstand nun Erlöse zwischen 323 und 333 Millionen Euro. Zuvor hatte die Spanne bei 280 bis 320 Millionen Euro gelegen. Auch bei der Profitabilität ist das Unternehmen zuversichtlicher: Die bereinigte EBIT-Marge soll 18,5 bis 19,5 Prozent erreichen, nach einer bisherigen Prognose von 18 bis 19 Prozent. Vincorion begründete den Umsatzsprung mit einem außergewöhnlich starken dritten Quartal – bemerkenswert, weil die Sommersaison traditionell eher schwächer ausfällt. Die vollständigen Zahlen für die ersten neun Monate sollen am 11. November veröffentlicht werden.

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    Die Entwicklung veranlasste JPMorgan, die Prognosen für den Hersteller von Energie- und Mechatroniklösungen anzuheben. Die US-Bank bestätigte ihre Einstufung „Overweight“ und das Kursziel von 27 Euro. Analyst David H. Perry verwies darauf, dass Vincorion seit dem Börsengang im März bereits zum zweiten Mal seine Jahresziele erhöht habe. Seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie in den Jahren 2026 bis 2030 stiegen im Durchschnitt um fünf Prozent.

    Neben den Geschäftszahlen meldete Vincorion Fortschritte bei der Nachhaltigkeitsbewertung. Bei EcoVadis verbesserte sich das Unternehmen von 66 auf 72 Punkte und erhielt zum dritten Mal in Folge die Bronze-Auszeichnung. Bewertet werden unter anderem Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik und nachhaltige Beschaffung. Das Unternehmen führt die Verbesserung auf die Weiterentwicklung seiner Nachhaltigkeitsstrategie und eine stärkere Einbindung von Partnern zurück.

    Anleger diskutieren neben den verbesserten Aussichten auch mögliche Belastungsfaktoren. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob das Wachstum 2027 anhalten kann oder sich nach dem starken laufenden Jahr abschwächt. Zudem hält der Finanzinvestor Star Capital noch 46 Prozent der Anteile; die Lock-up-Frist ist abgelaufen. Ein möglicher Verkauf von Aktien könnte zusätzlichen Angebotsdruck erzeugen. Über konkrete Verkaufspläne ist in den vorliegenden Angaben nichts bekannt.

    Vincorion entwickelt und produziert unter anderem Generatoren, elektrische Antriebe, Leistungselektronik und hybride Energiesysteme für Verteidigungsplattformen und Luftfahrtsysteme. Das Unternehmen beschäftigt rund 1.000 Menschen in Deutschland und den USA. Für 2025 hatte Vincorion einen Umsatz von rund 240 Millionen Euro ausgewiesen. Die angehobene Prognose stärkt damit die Wachstumsperspektive, lässt aber Fragen zur mittelfristigen Dynamik und zur Aktionärsstruktur offen.



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    Die VINCORION Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,95 % und einem Kurs von 17,79EUR auf Tradegate (09. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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