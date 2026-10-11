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    Flatexdegiro: Berenberg senkt Kursziel, Morgan Stanley erhöht Position

    Flatexdegiro: Berenberg senkt Kursziel, Morgan Stanley erhöht Position
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    ### Berenberg senkt Kursziel für Flatexdegiro – Morgan Stanley baut Stimmrechtsposition aus

    Die Privatbank Berenberg bleibt für Flatexdegiro optimistisch, nimmt ihre Erwartungen an den Aktienkurs jedoch zurück. Analyst Christoph Greulich senkte das Kursziel von 48 auf 44 Euro. Die Einstufung „Buy“ bestätigte er. Auslöser für die zuletzt schwächere Kursentwicklung seien überraschende Veränderungen im Aufsichtsrat und im Vorstand des Online-Brokers im September gewesen. Diese hätten bei Anlegern Unruhe und Unsicherheit ausgelöst, schrieb Greulich in seiner Einschätzung. Für die fundamentale Entwicklung des Unternehmens sieht der Analyst dadurch allerdings keinen Schaden: Bei Flatexdegiro sei „alles intakt“. Die Kurszielsenkung signalisiert damit eine vorsichtigere Einschätzung des möglichen Kurspotenzials, nicht aber eine Abkehr von der positiven Anlageempfehlung.

    Die personellen Veränderungen in den Führungsgremien hatten demnach vor allem eine psychologische Wirkung auf den Markt. Anleger reagierten auf die überraschenden Wechsel mit Zurückhaltung, was die Aktie belastete. Welche konkreten Veränderungen Berenberg bewertet oder welche finanziellen Annahmen hinter dem neuen Kursziel stehen, geht aus der Mitteilung nicht hervor. Auch eine Begründung für die Höhe der Kürzung um vier Euro enthält der kurze Bericht nicht. Die Bank hält dennoch an ihrem Kaufurteil fest. Damit unterscheidet sie zwischen kurzfristiger Verunsicherung durch die Unternehmensführung und ihrer Einschätzung der geschäftlichen Grundlagen. Die Mitteilung zur Studie wurde am 7. Oktober 2026 veröffentlicht.

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    Parallel dazu hat Morgan Stanley eine veränderte Position an Flatexdegiro gemeldet. Die Stimmrechtsmitteilung wurde am 9. Oktober veröffentlicht; maßgeblich war eine Schwellenberührung am 2. Oktober. Insgesamt weist Morgan Stanley nun einen Anteil von 3,86 Prozent aus. In der vorherigen Meldung waren es 3,16 Prozent. Der Gesamtanteil setzt sich aus Stimmrechten und Finanzinstrumenten zusammen: Auf Stimmrechte entfallen aktuell 3,11 Prozent, auf Instrumente weitere 0,75 Prozent. Zuvor hatte Morgan Stanley 2,97 Prozent der Stimmrechte und 0,19 Prozent über Instrumente ausgewiesen.

    Die Meldung führt 3.429.588 Stimmrechte auf, die Morgan Stanley zugerechnet werden. Direkt gehaltene Stimmrechte weist sie nicht aus. Zusätzlich meldet das Institut Instrumente, die potenziell mit Stimmrechten verbunden sind: 268.444 Stimmrechte beziehungsweise 0,24 Prozent aus Wertpapierleihverträgen mit Rückrufrecht sowie einen Equity Swap über 555.887 Stimmrechte beziehungsweise 0,5 Prozent. Der Swap läuft laut Mitteilung vom 15. September 2027 bis zum 12. Juni 2028 und wird bar ausgeglichen. Diese Instrumente sind von unmittelbar gehaltenen Aktien zu unterscheiden; ihre Meldung bedeutet daher nicht automatisch, dass Morgan Stanley entsprechend viele zusätzliche Aktien besitzt.

    Die Angaben belegen eine höhere gemeldete Gesamtposition, erlauben für sich genommen aber keine sichere Aussage über Morgan Stanleys Anlageabsicht. Zusammen zeigen die Meldungen zwei unterschiedliche Aspekte der Flatexdegiro-Aktie: Berenberg verweist auf die Belastung durch Führungswechsel, hält die operative Basis jedoch für intakt. Zugleich weist die Stimmrechtsmeldung auf eine größere ausgewiesene Beteiligungsposition des US-Finanzkonzerns hin. Für Anleger bleibt damit neben der Geschäftsentwicklung auch die weitere Stabilisierung der Unternehmensführung ein wichtiger Beobachtungspunkt.



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    Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,46 % und einem Kurs von 26,16EUR auf Tradegate (09. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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