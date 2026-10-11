AustriaEnergy bleibt profitabel – doch die Vorräte steigen auf Rekordstand

Die Betriebsleistung des auf erneuerbare Energieprojekte in Chile spezialisierten Standortentwicklers und Technologieintegrators belief sich von Januar bis Juni auf 2,75 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum hatte sie 3,84 Millionen Euro betragen. Wesentliche Beiträge kamen erneut aus den Bestandsveränderungen. Das Betriebsergebnis sank auf 0,46 Millionen Euro, nach 0,88 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2025.

AustriaEnergy International hat im ersten Halbjahr 2026 ein positives Betriebsergebnis erzielt, blieb damit aber unter dem Vorjahreswert. Zugleich verbesserte sich das Konzernergebnis nach Minderheiten deutlich: Kursgewinne stärkten das Finanzergebnis und drehten das Resultat gegenüber dem Verlust ein Jahr zuvor ins Plus. Das geht aus einem Research-Update der BankM AG hervor. Eine Empfehlung oder ein Kursziel nennt die Analyse nicht.

Unter dem Strich stand nach Abzug der Minderheiten ein Konzerngewinn von 0,2 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum hatte AustriaEnergy noch einen Verlust von 0,619 Millionen Euro ausgewiesen. Die Verbesserung führt BankM auf Kursgewinne und das dadurch deutlich bessere Finanzergebnis zurück. Zur Art der Kursgewinne macht die Mitteilung keine näheren Angaben.

Parallel dazu wuchsen die Vorräte weiter. Zum 30. Juni lagen sie bei 19,4 Millionen Euro und damit über dem Stand zum Jahresende 2025 von 17 Millionen Euro. Nach Einschätzung der Analysten könnten sie sich mit dem Verkauf des Projekts ASC7 merklich verringern. Der Abschluss hängt allerdings noch von einem ausstehenden Nachweis ab: Der Investor müsse sein Eigenkapital belegen. Solange dieser Nachweis fehlt, ist der Projektverkauf noch nicht vollzogen.

AustriaEnergy ist zudem Emittentin eines besicherten, nicht nachrangigen Green Bonds mit Laufzeit bis 2028. BankM sieht für solche Anleihen derzeit grundsätzlich ein günstiges Umfeld. Dazu trügen Klimaziele und die damit verbundenen Programme, hohe Preise für fossile Energie sowie das ausgeprägte Interesse von Investoren an ESG-Themen bei. Die Einschätzung bezieht sich auf den Markt für Green Bonds und ist keine konkrete Anlageempfehlung für die AustriaEnergy-Anleihe.

Die Research-Mitteilung wurde am 8. Oktober veröffentlicht. BankM weist darauf hin, dass die Studie keine Anlageberatung und keine Aufforderung zu Börsengeschäften darstellt. Eine Einstufung des Unternehmens und ein Kursziel wurden im Update nicht angegeben. Im Fokus für die weitere Entwicklung stehen damit unter anderem die Umsetzung des ASC7-Verkaufs und die Frage, ob sich die hohen Vorräte nach der Transaktion wie erwartet reduzieren. Zugleich zeigen die Halbjahreszahlen ein gemischtes Bild: Das operative Ergebnis blieb positiv, ging aber zurück; erst das verbesserte Finanzergebnis sorgte für den deutlichen Sprung beim Konzernresultat.

Austriaenergy International Unternehmensanleihe 8,00 % bis 06/28 wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +13,04 % und einem Kurs von 35,90EUR auf Stuttgart (09. Oktober 2026, 21:45 Uhr) gehandelt.