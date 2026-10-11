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    Westwing plant Aktienrückkauf: Bis zu zehn Millionen Euro vorgesehen

    ### Westwing plant Aktienrückkauf von bis zu zehn Millionen Euro

    Die Westwing Group SE will eigene Aktien im Wert von bis zu zehn Millionen Euro zurückkaufen. Der Vorstand beschloss das Programm am 8. Oktober mit Zustimmung des Aufsichtsrats. Vorgesehen ist der Erwerb von höchstens 640.000 Aktien – rund 3,26 Prozent des Grundkapitals. Die Käufe sollen vom 12. Oktober 2026 bis einschließlich 31. März 2027 über den Xetra-Handel an der Frankfurter Börse erfolgen.

    Der Rückkauf stützt sich auf eine Ermächtigung der Hauptversammlung vom 9. Juni 2026. Sie erlaubt dem Vorstand, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 8. Juni 2031 eigene Aktien im Umfang von bis zu zehn Prozent des Grundkapitals zu erwerben. Das nun angekündigte Programm schöpft diesen Rahmen nicht aus. Westwing hält bereits 1.324.161 eigene Aktien, entsprechend rund 6,73 Prozent des Grundkapitals.

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    Die Aktien sollen zu Marktpreisen erworben werden. Nach den Vorgaben der Hauptversammlung darf der Kaufpreis je Aktie – ohne Nebenkosten – den in der Xetra-Eröffnungsauktion festgestellten Preis grundsätzlich um höchstens zehn Prozent über- oder unterschreiten. Gibt es keine Eröffnungsauktion, gilt der erste an diesem Handelstag im Xetra-Handel bezahlte Kurs als Referenzwert.

    Zusätzlich gelten die europäischen Safe-Harbour-Regeln für Aktienrückkäufe. Demnach darf Westwing je Kauf nicht mehr zahlen als den höheren Wert aus dem letzten unabhängigen Handelsgeschäft und dem höchsten aktuellen unabhängigen Kaufgebot am jeweiligen Handelsplatz. Pro Handelstag dürfen höchstens 25 Prozent des durchschnittlichen Tagesvolumens der vorangegangenen 20 Handelstage erworben werden.

    Die Abwicklung übernimmt ein unabhängiges Kreditinstitut im eigenen Namen, aber auf Rechnung Westwings. Es entscheidet eigenständig über Zeitpunkt und Umfang der Käufe; das Unternehmen darf diese Entscheidungen nicht beeinflussen. Die Regelung gilt laut Mitteilung auch für mögliche Käufe während bestimmter Sperrfristen oder während eines Aufschubs der Veröffentlichung von Insiderinformationen.

    Westwing kann die erworbenen Aktien für die von der Hauptversammlung genehmigten und rechtlich zulässigen Zwecke verwenden. Konkrete Verwendungspläne nannte das Unternehmen nicht. Das Programm kann bei Bedarf ausgesetzt, beendet oder später wieder aufgenommen werden.

    Über einzelne Transaktionen will Westwing spätestens bis zum Ende des siebten Handelstags nach ihrer Ausführung informieren. Zusätzlich sollen die Käufe wöchentlich im Investor-Relations-Bereich der Unternehmenswebsite veröffentlicht werden. Die Angaben bleiben mindestens fünf Jahre öffentlich zugänglich.

    Mit dem Beschluss legt Westwing Umfang, Laufzeit und Regeln eines möglichen Aktienrückkaufs fest; ob die Höchstzahl und das gesamte Budget ausgeschöpft werden, ist damit nicht gesagt. Beide Grenzen sind Oberwerte. Die Ankündigung enthält zudem keine Aussage dazu, wie der Rückkauf finanziert werden soll oder welchen Effekt das Programm auf die Kapitalallokation haben könnte.



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    Westwing direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die Westwing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,25 % und einem Kurs von 13,50EUR auf Tradegate (09. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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