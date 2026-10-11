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    MHP Hotel bietet 1,35 Euro je Aktie für bis zu 9,5 Prozent der Aktien

    ### MHP Hotel bietet bis zu 9,5 Prozent der Aktien zurück

    Die MHP Hotel AG will bis zu 4,4 Millionen eigene Aktien zurückkaufen. Das freiwillige öffentliche Angebot richtet sich an alle Aktionäre und sieht einen Preis von 1,35 Euro je Aktie vor. Damit bietet das Münchner Hotelunternehmen nach eigenen Angaben einen Aufschlag von rund sieben Prozent auf den Referenzkurs, der sich aus dem durchschnittlichen Xetra-Schlusskurs der letzten drei Handelstage errechnet.

    Die Annahmefrist läuft vom 13. Oktober bis zum 2. November 2026, 24 Uhr. Der Umfang des Angebots entspricht bis zu rund 9,5 Prozent des Grundkapitals von 46,35 Millionen Euro. Die vier Gründungsaktionäre, die zusammen etwa 75 Prozent der Anteile halten, wollen keine Aktien andienen. Damit steht das gesamte Rückkaufvolumen den übrigen Aktionären offen. Ob und in welchem Umfang das Angebot angenommen wird, ist noch offen.

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    MHP plant, den überwiegenden Teil der erworbenen Aktien einzuziehen und einen kleineren Teil für Mitarbeiterbeteiligungen zu nutzen. Werden Aktien eingezogen, erhöht sich rechnerisch der Anteil der verbleibenden Aktionäre am Unternehmen. Das Unternehmen bezeichnet die Rückkaufentscheidung der Gründer als Bekenntnis zur langfristigen Entwicklung. Die Abwicklung soll über Clearstream Europe und die depotführenden Banken erfolgen. MHP kann das Angebot nach eigenen Angaben, soweit rechtlich zulässig, anpassen oder aussetzen.

    Der Rückkauf folgt auf Schritte zur Verbreiterung der Aktionärsbasis: Nach einer Kapitalerhöhung im Juli 2025 und einer Umplatzierung im Juni 2026 sei der Streubesitz von rund 16 auf etwa 25 Prozent gestiegen. Zugleich verweist MHP auf das operative Wachstum. Im ersten Halbjahr 2026 legte der Konzernumsatz um 25 Prozent auf 99,3 Millionen Euro zu. Als Wachstumstreiber nennt das Unternehmen das Conrad Hamburg und das im Februar übernommene Hyatt Regency Vienna.

    Zum 30. Juni verfügte die Gruppe über liquide Mittel von rund zehn Millionen Euro. MHP erklärt, das Rückkaufangebot werde die geplante Expansion nicht beeinträchtigen. Das Geschäftsmodell mit Pacht- und Franchiseverträgen bindet nach Darstellung des Unternehmens kein eigenes Kapital in Hotelimmobilien. Zur Pipeline zählen das Sheraton Vienna, das 2027 starten soll, ein Hotel der Autograph Collection in Stuttgart für 2028 sowie Projekte in Frankfurt und Düsseldorf für 2029.

    Vorstandschef Jörg Frehse begründet das Angebot damit, dass der Aktienkurs die operative Entwicklung und die Wachstumsaussichten aus Sicht des Managements nicht ausreichend widerspiegele. Die Angebotsbedingungen sind in einer Unterlage auf der MHP-Website und im Bundesanzeiger veröffentlicht. Maßgeblich sind die dort festgelegten Bestimmungen.



    MHP Hotel

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    Die MHP Hotel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1,320EUR auf Lang & Schwarz (10. Oktober 2026, 12:58 Uhr) gehandelt.




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