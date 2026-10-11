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    KI-Boom treibt Welthandel – und könnte der DHL-Aktie neuen Schub geben

    KI-Boom treibt Welthandel – und könnte der DHL-Aktie neuen Schub geben
    Foto: mino21 - stock.adobe.com

    ### KI-Boom stützt Welthandel und DHL-Aktie

    JPMorgan sieht bei der DHL Group kurz vor den Anfang November erwarteten Quartalszahlen Chancen auf positive Nachrichten. Die US-Bank setzte die Aktie auf „Positive Catalyst Watch“ und bestätigte ihre Einstufung „Overweight“ sowie das Kursziel von 65 Euro. Analystin Alexia Dogani rechnet mit einem starken dritten Quartal. Rückenwind komme insbesondere von der anhaltenden Dynamik der Sendungsmengen im Expressgeschäft.

    Ein wichtiger Treiber für die Logistikbranche ist nach Einschätzung eines neuen Berichts von DHL und der New York University der Ausbau von Infrastruktur für künstliche Intelligenz. Die Nachfrage nach Halbleitern, Netzwerktechnik und weiteren Ausrüstungsgütern habe den weltweiten Warenhandel kräftig angeschoben. Im ersten Halbjahr 2026 sei dieser schneller gewachsen als in jedem Halbjahr der vergangenen 15 Jahre – abgesehen von der außergewöhnlich volatilen Zeit der Covid-19-Pandemie. KI-bezogene Güter hätten 2025 laut Bericht 42 Prozent zum Wachstum des Warenhandels beigetragen; im ersten Quartal 2026 seien es 76 Prozent gewesen.

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    Der „DHL Globalization Tracker“ prognostiziert bis 2029 ein durchschnittliches jährliches Wachstum des Welthandels mit Waren von 3,4 Prozent. Damit läge das Tempo über den 2,7 Prozent des vergangenen Jahrzehnts. Die Aussichten hätten sich trotz höherer US-Zölle und des Iran-Kriegs verbessert. Deren Auswirkungen auf den Welthandel insgesamt seien bislang begrenzt geblieben. Die Störungen im Zusammenhang mit der Sperrung der Straße von Hormus trafen demnach vor allem davon abhängige Volkswirtschaften: In den ersten fünf Monaten 2026 sank der Handelswert Saudi-Arabiens im Jahresvergleich um 37 Prozent, der der Vereinigten Arabischen Emirate um sieben Prozent.

    Regional wuchs der Handel in Ostasien und im Pazifik am stärksten. Der Wert legte dort in den ersten fünf Monaten des Jahres um 24 Prozent zu. Europa verzeichnete ein Plus von zwölf Prozent, Subsahara-Afrika von elf Prozent. Zugleich nahm der Anteil des Handels zu, der innerhalb Ostasiens und des Pazifikraums abgewickelt wurde. Er stieg von 57 Prozent im Gesamtjahr 2025 auf 60 Prozent in den ersten fünf Monaten 2026 – auch dank regionaler Lieferketten für den KI-Ausbau.

    Die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den USA und China haben sich deutlich abgeschwächt: Ihr Anteil am Welthandel sank von 3,5 Prozent im Jahr 2015 auf 1,6 Prozent Anfang 2026. Eine umfassende Spaltung der Weltwirtschaft lasse sich daraus laut Bericht jedoch nicht ableiten; US-Verbündete hielten ihre Beziehungen zu China weitgehend aufrecht. Zudem könnten indirekte Lieferketten die Abhängigkeit der USA von chinesischen Vorprodukten verschleiern. Der Globalisierungsgrad erreichte 2025 mit 25,8 Prozent einen neuen Rekord.



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    Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,74 % und einem Kurs von 56,22EUR auf Tradegate (09. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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