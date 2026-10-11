paragon sorgt für Verwirrung: Zwei Termine für die Jahresberichte 2025

Für den Konzern-Finanzbericht zum Halbjahr/Q2 nennt paragon den 28. Februar 2027 als Veröffentlichungstag. Der Bericht soll auf Deutsch und Englisch erscheinen. Die deutschsprachige Fassung wird im Bereich „Zwischenberichte“ der Investor-Relations-Website bereitgestellt, die englische Version unter den entsprechenden „Interim Reports“.

Die paragon GmbH & Co. KGaA hat am 8. Oktober 2026 mehrere Veröffentlichungstermine für Finanzberichte bekannt gegeben. Die Mitteilungen betreffen den Jahresfinanzbericht und den Konzern-Jahresfinanzbericht für das Geschäftsjahr 2025 sowie einen Konzern-Finanzbericht für das Halbjahr beziehungsweise zweite Quartal. Finanzkennzahlen oder Aussagen zur Geschäftsentwicklung enthält keine der Vorankündigungen.

Auch für den Jahresfinanzbericht 2025 und den Konzern-Jahresfinanzbericht nennt eine EQS-Mitteilung den 28. Februar 2027. Der Einzelabschluss soll auf Deutsch und Englisch über die angegebene Seite zur Hauptversammlung zugänglich sein. Der Konzernbericht soll in deutscher Sprache im Bereich „Geschäftsberichte“ und auf Englisch unter „Annual Reports“ veröffentlicht werden.

Eine weitere, ebenfalls am 8. Oktober verbreitete Vorankündigung weicht davon jedoch ab: Sie setzt für beide Jahresberichte den 31. Dezember 2027 als Veröffentlichungsdatum an. Als Ablageorte nennt sie die Geschäftsberichte-Seiten der paragon-Website, jeweils in deutscher und englischer Sprache. Die Mitteilung erläutert nicht, warum sich dieser Termin von der zuvor genannten Veröffentlichung am 28. Februar 2027 unterscheidet.

Damit enthält die vorliegende EQS-Kommunikation unterschiedliche Angaben zum Veröffentlichungszeitpunkt der Jahresberichte 2025. Für Anleger ist vor allem die Abweichung zwischen Ende Februar und Ende Dezember 2027 relevant. Aus den Mitteilungen geht nicht hervor, ob es sich um eine Korrektur, eine Änderung des Zeitplans oder um einen Übermittlungsfehler handelt. Eine eindeutige Klarstellung ist in den veröffentlichten Texten nicht enthalten.

Die Bekanntmachungen erfolgen nach den einschlägigen Vorschriften des Wertpapierhandelsgesetzes. Sie dienen der Vorabinformation über die Veröffentlichung gesetzlich vorgesehener Finanzberichte und sind keine Ergebnisveröffentlichung. Aussagen zu Umsatz, Ertrag, Verschuldung, Liquidität oder Ausblick lassen sich daraus nicht ableiten. Auch Angaben zu möglichen Gründen für die genannten Termine oder zur finanziellen Lage des Unternehmens enthält das Material nicht.

Der Automobilzulieferer mit Sitz in Delbrück verweist für die Berichte auf seine Investor-Relations-Seiten. Der tatsächliche Veröffentlichungszeitpunkt und die endgültige Zuordnung der Berichte bleiben angesichts der widersprüchlichen Termine offen. Anleger sollten daher die Unternehmensseite und spätere EQS-Mitteilungen auf Aktualisierungen prüfen. **Bis zu einer Klärung lässt sich aus den Vorankündigungen lediglich sicher entnehmen, dass paragon die Finanzberichte für 2025 in deutscher und englischer Sprache bereitstellen will; wann die Jahresberichte erscheinen, ist nicht eindeutig.**

Die paragon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,31 % und einem Kurs von 0,726EUR auf Tradegate (09. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.