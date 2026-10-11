NAGA erhält 8 Millionen Dollar – doch im Krisenfall droht 23% Verwässerung

Die Anleihe soll voraussichtlich am 15. Oktober ausgegeben werden. Sie ist in 80 Teilschuldverschreibungen zu je 100.000 Dollar aufgeteilt und wird mit jährlich 8 Prozent verzinst. Die Zinsen sind vierteljährlich fällig, die Laufzeit beträgt drei Jahre. Eine Börsennotierung ist nicht geplant. Wird die Anleihe nicht zuvor gewandelt, soll die Rückzahlung ab dem 25. Monat in zwölf monatlichen Raten erfolgen.

Die Hamburger NAGA Group will mit einer Wandelanleihe frisches Kapital und strategische Unterstützung gewinnen. Der Vorstand beschloss die Emission am 8. Oktober mit Zustimmung des Aufsichtsrats. Das Volumen beträgt 8 Millionen US-Dollar; die Platzierung erfolgt ohne Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre. Zeichner sind zwei institutionelle Investoren, angeführt von der singapurischen Presto Asset. Laut Unternehmensmitteilung beteiligen sich Presto und MDream.

### NAGA nimmt 8 Millionen Dollar über Wandelanleihe auf

Der anfängliche Wandlungspreis liegt bei 4,2615 US-Dollar je Aktie. NAGA beziffert die damit verbundene Pre-Money-Bewertung auf rund 99,2 Millionen Dollar. Der Preis liegt nach Unternehmensangaben 57 Prozent über dem Xetra-Schlusskurs vom 8. Oktober. Bei vollständiger Wandlung zu diesem Preis könnte das Grundkapital um bis zu 8,1 Prozent steigen.

Die Bedingungen enthalten jedoch eine wichtige Schwelle: Erreicht NAGA zwischen dem 13. und 24. Monat nach Ausgabe nicht zugleich einen Konzernumsatz von mindestens 75 Millionen Dollar und einen operativen Cashflow von mindestens 13,5 Millionen Dollar, können die Investoren die Rückzahlung verlangen oder zu einem deutlich niedrigeren Preis von 1,50 Dollar je Aktie wandeln. Dieser Preis entspricht laut NAGA einer Pre-Money-Bewertung von 35 Millionen Dollar. Eine vollständige Wandlung zu diesem Satz könnte das Grundkapital um bis zu 22,9 Prozent erhöhen. Falls die Wandlung rechtlich nicht möglich ist, kann NAGA die Anleihe gegen eine neue tauschen oder zurückzahlen. Bei einem Kontrollwechsel haben die Gläubiger ebenfalls Wandlungs- und Rückzahlungsrechte.

Für den Fall einer Wandlung zum reduzierten Preis hat Vorstandschef Constantin-Octavian Patrașcu zugesagt, bis zu 762.742 eigene Aktien kostenlos an die Investoren zu übertragen. Zudem dürfen diese nach einer Wandlung einen Kandidaten für die Wahl in den Aufsichtsrat benennen.

NAGA stellt die Finanzierung als strategische Investition dar. Presto soll Know-how in quantitativem Handel, Ausführung, Risikomanagement und Handelsinfrastruktur einbringen. MDream verfügt laut Mitteilung über Erfahrung in Zahlungsdiensten, Handelsplattformen und digitalen Wallets. Gemeinsam sollen Produktentwicklung und Angebot in den Bereichen Trading und digitale Vermögenswerte ausgebaut werden. Der Erlös verschafft NAGA zusätzliche finanzielle Flexibilität; konkrete Mittelverwendungen nennt das Unternehmen nicht.

Die The Naga Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,80 % und einem Kurs von 2,77EUR auf Tradegate (09. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.