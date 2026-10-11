🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThe Naga Group AktievorwärtsNachrichten zu The Naga Group
    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    NAGA erhält 8 Millionen Dollar – doch im Krisenfall droht 23% Verwässerung

    ### NAGA nimmt 8 Millionen Dollar über Wandelanleihe auf

    Die Hamburger NAGA Group will mit einer Wandelanleihe frisches Kapital und strategische Unterstützung gewinnen. Der Vorstand beschloss die Emission am 8. Oktober mit Zustimmung des Aufsichtsrats. Das Volumen beträgt 8 Millionen US-Dollar; die Platzierung erfolgt ohne Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre. Zeichner sind zwei institutionelle Investoren, angeführt von der singapurischen Presto Asset. Laut Unternehmensmitteilung beteiligen sich Presto und MDream.

    Die Anleihe soll voraussichtlich am 15. Oktober ausgegeben werden. Sie ist in 80 Teilschuldverschreibungen zu je 100.000 Dollar aufgeteilt und wird mit jährlich 8 Prozent verzinst. Die Zinsen sind vierteljährlich fällig, die Laufzeit beträgt drei Jahre. Eine Börsennotierung ist nicht geplant. Wird die Anleihe nicht zuvor gewandelt, soll die Rückzahlung ab dem 25. Monat in zwölf monatlichen Raten erfolgen.

    Geschenk Prämie Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.

    Der anfängliche Wandlungspreis liegt bei 4,2615 US-Dollar je Aktie. NAGA beziffert die damit verbundene Pre-Money-Bewertung auf rund 99,2 Millionen Dollar. Der Preis liegt nach Unternehmensangaben 57 Prozent über dem Xetra-Schlusskurs vom 8. Oktober. Bei vollständiger Wandlung zu diesem Preis könnte das Grundkapital um bis zu 8,1 Prozent steigen.

    Die Bedingungen enthalten jedoch eine wichtige Schwelle: Erreicht NAGA zwischen dem 13. und 24. Monat nach Ausgabe nicht zugleich einen Konzernumsatz von mindestens 75 Millionen Dollar und einen operativen Cashflow von mindestens 13,5 Millionen Dollar, können die Investoren die Rückzahlung verlangen oder zu einem deutlich niedrigeren Preis von 1,50 Dollar je Aktie wandeln. Dieser Preis entspricht laut NAGA einer Pre-Money-Bewertung von 35 Millionen Dollar. Eine vollständige Wandlung zu diesem Satz könnte das Grundkapital um bis zu 22,9 Prozent erhöhen. Falls die Wandlung rechtlich nicht möglich ist, kann NAGA die Anleihe gegen eine neue tauschen oder zurückzahlen. Bei einem Kontrollwechsel haben die Gläubiger ebenfalls Wandlungs- und Rückzahlungsrechte.

    Für den Fall einer Wandlung zum reduzierten Preis hat Vorstandschef Constantin-Octavian Patrașcu zugesagt, bis zu 762.742 eigene Aktien kostenlos an die Investoren zu übertragen. Zudem dürfen diese nach einer Wandlung einen Kandidaten für die Wahl in den Aufsichtsrat benennen.

    NAGA stellt die Finanzierung als strategische Investition dar. Presto soll Know-how in quantitativem Handel, Ausführung, Risikomanagement und Handelsinfrastruktur einbringen. MDream verfügt laut Mitteilung über Erfahrung in Zahlungsdiensten, Handelsplattformen und digitalen Wallets. Gemeinsam sollen Produktentwicklung und Angebot in den Bereichen Trading und digitale Vermögenswerte ausgebaut werden. Der Erlös verschafft NAGA zusätzliche finanzielle Flexibilität; konkrete Mittelverwendungen nennt das Unternehmen nicht.



    The Naga Group

    +10,80 %
    +5,32 %
    -3,82 %
    -24,11 %
    -12,84 %
    ISIN:DE000A41YCM0WKN:A41YCM
    The Naga Group direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die The Naga Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,80 % und einem Kurs von 2,77EUR auf Tradegate (09. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    NAGA erhält 8 Millionen Dollar – doch im Krisenfall droht 23% Verwässerung ### NAGA nimmt 8 Millionen Dollar über Wandelanleihe auf Die Hamburger NAGA Group will mit einer Wandelanleihe frisches Kapital und strategische Unterstützung gewinnen. Der Vorstand beschloss die Emission am 8. Oktober mit Zustimmung des …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     