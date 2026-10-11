PATRIZIA plant 1 Mrd. Pfund für UK-Wohnungen, Deal in Abu Dhabi

Im Vereinigten Königreich soll das geplante Kapital langfristig den Bau von bis zu 4.000 Wohnungen für rund 10.000 Menschen ermöglichen. PATRIZIA will dafür mit Kommunen und lokalen Partnern in wachstumsstarken Städten und Regionen zusammenarbeiten. Die Behörden sollen örtliche Wohnungsbauprioritäten benennen; als Kapitalgeber kommen neben bestehenden institutionellen Investoren auch britische Pensionskassen infrage. Ob und in welcher Höhe einzelne Fonds investieren, bleibt deren eigener Anlageentscheidung überlassen. Konkrete Standorte und Zeitpläne stehen noch aus.

PATRIZIA will sein Engagement in Großbritannien deutlich ausbauen und zugleich neue Infrastrukturpartnerschaften im Nahen Osten prüfen. Die beiden am 9. Oktober bekanntgegebenen Vorhaben unterscheiden sich in ihrer Verbindlichkeit: Für den britischen Wohnungsbau kündigt der Augsburger Investmentmanager an, eine Milliarde Pfund mobilisieren und investieren zu wollen. Die Vereinbarung mit Abu Dhabis Infrastrukturzentrum ADPIC schafft dagegen zunächst einen Rahmen für Zusammenarbeit und mögliche Projekte.

### PATRIZIA setzt auf Wohnungsbau in Großbritannien und Infrastruktur in Abu Dhabi

Der Plan baut auf bestehenden Aktivitäten auf. In London investiert PATRIZIA über ein Joint Venture mehr als 100 Millionen Pfund in alternative Wohnformen und bezahlbaren Wohnraum. Für das Projekt Walworth Corners in Elephant and Castle sind die Baufinanzierung gesichert und ein Bauunternehmen beauftragt. Geplant sind Wohnungen, Studentenunterkünfte und Gemeinschaftsflächen. Weitere Wohninvestitionen bestehen unter anderem in Cardiff, Birmingham, Reading und Southampton. Europaweit hat PATRIZIA nach eigenen Angaben bis zum zweiten Quartal 2026 Eigenkapital von 324 Millionen Euro für 18 Projekte im Bereich bezahlbares Wohnen gesichert. Die Plattform „European Living“ verwaltet ein Volumen von 17,5 Milliarden Euro.

Parallel vereinbarte PATRIZIA mit dem Abu Dhabi Projects and Infrastructure Centre eine strategische Kooperation. ADPIC koordiniert rund 500 Vorhaben mit einem Gesamtvolumen von mehr als 200 Milliarden Dirham, etwa 56 Milliarden US-Dollar. Die Projekte reichen von Wohnen und Verkehr bis zu Bildung, Kultur und sozialer Infrastruktur. PATRIZIA und ADPIC wollen Wissen austauschen, Marktanalysen und technische Studien vorantreiben sowie prüfen, wie privates Kapital und öffentlich-private Partnerschaften zur Finanzierung und Umsetzung beitragen könnten. Eine konkrete Investitionssumme oder verbindliche Projektzusage wurde nicht genannt.

Für PATRIZIA knüpft die Vereinbarung an 15 Jahre Tätigkeit in Abu Dhabi an. Anfang 2025 eröffnete das Unternehmen dort ein Büro im Finanzzentrum ADGM. Die Kooperation wurde während der internationalen Roadshow des Abu Dhabi Infrastructure Summit auf der Immobilienmesse EXPO REAL in München unterzeichnet.

PATRIZIA verwaltet nach eigenen Angaben rund 56 Milliarden Euro und beschäftigt etwa 800 Mitarbeiter an 26 Standorten. Die beiden Ankündigungen verbinden damit bestehende regionale Beziehungen mit Wachstumsmöglichkeiten – wobei der britische Milliardenplan konkreter beziffert ist, während in Abu Dhabi zunächst die Prüfung möglicher Investitionen im Vordergrund steht.

Die PATRIZIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,89 % und einem Kurs von 6,81EUR auf Tradegate (09. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

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